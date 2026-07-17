ZAMLI METROBÜS VE MARMARAY ÜCRETLERİ 2026: Metrobüs en kısa ve en uzun mesafe, Marmaray ne kadar?

METROBÜS TAM BİLET FİYATI NE KADAR?

İBB Meclisi oturumunda alınan kararla birlikte, metrobüs hattındaki kademeli ücret yapısı yüzde 10 oranında yukarı çekildi. Yeni tarifeye göre, metrobüste sadece 1 durak seyahat edecek tam kart sahibi bir yolcunun ödeyeceği tutar 30,07 liradan 33,08 liraya yükseldi. Durak sayısı arttıkça kademeli olarak yükselen fiyat şemasında, 34 ila 43+ durak arasındaki en uzak mesafeyi kat eden vatandaşların kartından düşecek tam parkur ücreti ise 62,35 TL'den 68,59 TL'ye ulaştı.