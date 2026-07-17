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ZAMLI METROBÜS VE MARMARAY ÜCRETLERİ 2026: Metrobüs en kısa ve en uzun mesafe, Marmaray ne kadar?
Giriş Tarihi: 17.07.2026 18:10
Güncelleme Tarihi: 17.07.2026 18:14
ZAMLI METROBÜS VE MARMARAY ÜCRETLERİ 2026: Metrobüs en kısa ve en uzun mesafe, Marmaray ne kadar?
İstanbul'da ulaşıma gelen yüzde 10 son dakika zammının ardından metrobüs ve marmaray ücretleri 2026 fiyat listesi tamamen yenilendi. İBB Meclisi'nde onaylanan yeni tarifeyle, megakenti uçtan uca bağlayan bu iki dev hatta durak sayısına göre ödenen bedeller değişti. Peki, tam ve öğrenci kartı kullananlar için metrobüs en kısa ve en uzak mesafe biniş fiyatları kaç TL oldu?