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Giriş Tarihi: 17.07.2026 18:10 Güncelleme Tarihi: 17.07.2026 18:14

ZAMLI METROBÜS VE MARMARAY ÜCRETLERİ 2026: Metrobüs en kısa ve en uzun mesafe, Marmaray ne kadar?

İstanbul'da ulaşıma gelen yüzde 10 son dakika zammının ardından metrobüs ve marmaray ücretleri 2026 fiyat listesi tamamen yenilendi. İBB Meclisi'nde onaylanan yeni tarifeyle, megakenti uçtan uca bağlayan bu iki dev hatta durak sayısına göre ödenen bedeller değişti. Peki, tam ve öğrenci kartı kullananlar için metrobüs en kısa ve en uzak mesafe biniş fiyatları kaç TL oldu?

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ZAMLI METROBÜS VE MARMARAY ÜCRETLERİ 2026: Metrobüs en kısa ve en uzun mesafe, Marmaray ne kadar?

Zam kararı, İstanbulkart turnikelerindeki iade tutarlarını ve kademeli basım limitlerini doğrudan etkiledi. Günlük milyonlarca yolculuğun gerçekleştiği Avcılar-Söğütlüçeşme ile Gebze-Halkalı koridorlarında uygulanacak güncel tarifeler, aktarma durumları ve abonman düşüş limitleri Marmaray ve metrobüs ücret tarifesi ile takip ediliyor.

ZAMLI METROBÜS VE MARMARAY ÜCRETLERİ 2026: Metrobüs en kısa ve en uzun mesafe, Marmaray ne kadar?

METROBÜS TAM BİLET FİYATI NE KADAR?

İBB Meclisi oturumunda alınan kararla birlikte, metrobüs hattındaki kademeli ücret yapısı yüzde 10 oranında yukarı çekildi. Yeni tarifeye göre, metrobüste sadece 1 durak seyahat edecek tam kart sahibi bir yolcunun ödeyeceği tutar 30,07 liradan 33,08 liraya yükseldi. Durak sayısı arttıkça kademeli olarak yükselen fiyat şemasında, 34 ila 43+ durak arasındaki en uzak mesafeyi kat eden vatandaşların kartından düşecek tam parkur ücreti ise 62,35 TL'den 68,59 TL'ye ulaştı.

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ZAMLI METROBÜS VE MARMARAY ÜCRETLERİ 2026: Metrobüs en kısa ve en uzun mesafe, Marmaray ne kadar?

2026 MARMARAY ÜCRET TARİFESİ

Marmaray hattı da yeni zam oranlarından etkilendi. Megakentin iki yakasını deniz altından birleştiren dev raylı sistem hattında, 1-3 istasyon arası seyahatleri kapsayan en kısa mesafe biniş ücreti 34 liradan 37,40 liraya çıkarıldı. İstanbul'un bir ucundan diğer ucuna seyahat imkanı tanıyan 36-43 istasyon arası en uzun hat kullanım bedeli ise 74,70 TL'den 82,17 TL seviyesine yükseltildi.

ZAMLI METROBÜS VE MARMARAY ÜCRETLERİ 2026: Metrobüs en kısa ve en uzun mesafe, Marmaray ne kadar?

ZAMLI TARİFE NE ZAMANDAN İTİBAREN GEÇERLİ OLACAK?

Toplantının ardından yeni tarifenin 20 Temmuz'dan itibaren geçerli olacağı kaydedildi.

ZAMLI METROBÜS VE MARMARAY ÜCRETLERİ 2026: Metrobüs en kısa ve en uzun mesafe, Marmaray ne kadar?
Haber Girişi Hilal Aytaç - Editör

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