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Giriş Tarihi: 09.07.2026 07:32

Zamlı SSK ve Bağ-Kur emekli maaşları hesaplara geçiyor! Temmuz 2026 ödeme takvimi belli oldu

Temmuz ayı zam oranlarının netleşmesinin ardından milyonlarca SSK ve Bağ-Kur emeklisinin gözü maaş ödeme takvimine çevrildi. Zamlı emekli aylıklarının hangi tarihlerde hesaplara yatırılacağı merak edilirken, tahsis numarasına göre ödeme günleri de araştırılıyor. İşte Temmuz 2026 zamlı emekli maaşı ödeme takvimine ilişkin detaylar...

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Zamlı SSK ve Bağ-Kur emekli maaşları hesaplara geçiyor! Temmuz 2026 ödeme takvimi belli oldu

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) haziran ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Temmuz 2026 dönemi maaş artışları kesinleşti. Zamlı maaşların ödeneceği tarihler yaklaşırken, emekliler tahsis numaralarının son hanesine göre yapılacak ödeme günlerini yakından takip ediyor.

Zamlı SSK ve Bağ-Kur emekli maaşları hesaplara geçiyor! Temmuz 2026 ödeme takvimi belli oldu

ZAMLI SSK EMEKLİ MAAŞLARI NE ZAMAN YATACAK?

Temmuz 2026 ödeme takvimine göre SSK (4A) emeklilerinin zamlı maaşları 17-26 Temmuz tarihleri arasında tahsis numarasının son rakamına göre hesaplara yatırılacak. Ödemeler Sosyal Güvenlik Kurumu'nun belirlediği takvim doğrultusunda gerçekleştirilecek.

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Zamlı SSK ve Bağ-Kur emekli maaşları hesaplara geçiyor! Temmuz 2026 ödeme takvimi belli oldu

BAĞ-KUR EMEKLİ MAAŞLARI HANGİ TARİHLERDE ÖDENECEK?

Bağ-Kur (4B) emeklilerinin zamlı aylıkları ise 25-28 Temmuz 2026 tarihleri arasında hesaplara aktarılacak. Ödeme günü yine emeklilerin tahsis numarasına göre belirlenecek.

Zamlı SSK ve Bağ-Kur emekli maaşları hesaplara geçiyor! Temmuz 2026 ödeme takvimi belli oldu

SSK EMEKLİ MAAŞI ÖDEME GÜNLERİ

SSK emeklilerinin maaşları tahsis numarasının son hanesine göre şu tarihlerde ödenecek:

(4A SSK)

Tahsis numarası son rakamı 9 olanlar ayın 17'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 7 olanlar ayın 18'inde,

Tahsis numarası son rakamı 5 olanlar ayın 19'unda,

Tahsis numarası son rakamı 3 olanlar ayın 20'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 1 olanlar ayın 21'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 8 olanlar ayın 22'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 6 olanlar ayın 23'ünde,

Tahsis numarası son rakamı 4 olanlar ayın 24'ünde,

Tahsis numarası son rakamı 2 olanlar ayın 25'inde,

Tahsis numarası son rakamı 0 olanlar ayın 26'sında maaşlarını alacak.

Zamlı SSK ve Bağ-Kur emekli maaşları hesaplara geçiyor! Temmuz 2026 ödeme takvimi belli oldu

BAĞ-KUR MAAŞI ÖDEME GÜNLERİ

Bağ-Kur emeklileri için ödeme takvimi ise şu şekilde uygulanacak:

Tahsis numarasının son rakamı 9, 7 ve 5 olanlar: 25 Temmuz
3 ve 1 olanlar: 26 Temmuz
8, 6 ve 4 olanlar: 27 Temmuz
2 ve 0 olanlar: 28 Temmuz

Zamlı SSK ve Bağ-Kur emekli maaşları hesaplara geçiyor! Temmuz 2026 ödeme takvimi belli oldu

EMEKLİLERE ZAM ORANI NE KADAR OLDU?

Temmuz 2026 döneminde açıklanan altı aylık enflasyon verileri doğrultusunda SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşlarına yüzde 17,76 oranında artış yapıldı. Zamlı aylıklar, belirlenen ödeme takvimine göre emeklilerin banka hesaplarına yatırılacak

Zamlı SSK ve Bağ-Kur emekli maaşları hesaplara geçiyor! Temmuz 2026 ödeme takvimi belli oldu
Haber Girişi Suna Taşdemir - Editör

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