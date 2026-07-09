Zamlı SSK ve Bağ-Kur emekli maaşları hesaplara geçiyor! Temmuz 2026 ödeme takvimi belli oldu

BAĞ-KUR MAAŞI ÖDEME GÜNLERİ

Bağ-Kur emeklileri için ödeme takvimi ise şu şekilde uygulanacak:

Tahsis numarasının son rakamı 9, 7 ve 5 olanlar: 25 Temmuz

3 ve 1 olanlar: 26 Temmuz

8, 6 ve 4 olanlar: 27 Temmuz

2 ve 0 olanlar: 28 Temmuz