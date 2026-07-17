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ZAMLI TAKSİ ÜCRETLERİ 2026: Yeni taksi açılış ücreti ve kısa mesafe ne kadar oldu?
Giriş Tarihi: 17.07.2026 17:59
Güncelleme Tarihi: 17.07.2026 18:01
ZAMLI TAKSİ ÜCRETLERİ 2026: Yeni taksi açılış ücreti ve kısa mesafe ne kadar oldu?
İstanbul'da ticari taksi taşımacılığı biniş tarifelerine İBB Meclisi kararıyla yüzde 10 oranında yeni bir zam yapıldı. Kararın ardından megakentteki milyonlarca yolcu, güncel taksimetre fiyat listesini sorguluyor. Peki, sarı taksi açılış ücreti ve kısa mesafe (indi-bindi) yolculuk bedeli kaç TL oldu? İşte 2026 zamlı taksi ücretleri detayları.