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Haberler Fotohaber ZAMLI TAKSİ ÜCRETLERİ 2026: Yeni taksi açılış ücreti ve kısa mesafe ne kadar oldu?
Giriş Tarihi: 17.07.2026 17:59 Güncelleme Tarihi: 17.07.2026 18:01

ZAMLI TAKSİ ÜCRETLERİ 2026: Yeni taksi açılış ücreti ve kısa mesafe ne kadar oldu?

İstanbul'da ticari taksi taşımacılığı biniş tarifelerine İBB Meclisi kararıyla yüzde 10 oranında yeni bir zam yapıldı. Kararın ardından megakentteki milyonlarca yolcu, güncel taksimetre fiyat listesini sorguluyor. Peki, sarı taksi açılış ücreti ve kısa mesafe (indi-bindi) yolculuk bedeli kaç TL oldu? İşte 2026 zamlı taksi ücretleri detayları.

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ZAMLI TAKSİ ÜCRETLERİ 2026: Yeni taksi açılış ücreti ve kısa mesafe ne kadar oldu?

Oy çokluğuyla kabul edilen "Toplu Ulaşım Ücret Tarifesi Düzenlemesi" kapsamında kilometre başına düşen yazım katsayısı ve zaman tarifeleri baştan aşağı değiştirilerek yeni biniş tarifesi yürürlüğe girdi. Taksimetre açılış ücreti de bu kapsamda en çok araştırılanlar arasına girdi.

ZAMLI TAKSİ ÜCRETLERİ 2026: Yeni taksi açılış ücreti ve kısa mesafe ne kadar oldu?

İSTANBUL TAKSİMETRE AÇILIŞ ÜCRETİ 2026 YILINDA NE KADAR OLDU?

İBB Meclisi'nde alınan son dakika kararı doğrultusunda, İstanbul genelinde hizmet veren sarı ve bordo ticari taksilerin taksimetre açılış ücretlerine yüzde 10 oranında artış uygulandı. Yapılan bu yeni güncelleme neticesinde, daha önce uygulanan 65,40 TL'lik açılış bedeli 71,94 TL seviyesine yükseltildi. Taksiyi durdurup bindiğiniz an itibarıyla ekranda yazacak olan bu taban fiyat, yolculuğun başlangıç maliyetini oluşturuyor.

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ZAMLI TAKSİ ÜCRETLERİ 2026: Yeni taksi açılış ücreti ve kısa mesafe ne kadar oldu?

2026 TAKSİ KISA MESAFE (İNDİ-BİNDİ) ÜCRETİ KAÇ TL'YE YÜKSELDİ?

Özellikle kısa mesafeli yolculuklarda yolcuların ödemekle yükümlü olduğu taban sınır fiyatı olan "indi-bindi" tarifesinde de önemli bir artışa gidildi. Son düzenlemeye göre, daha önce 210 TL olarak tahsil edilen taksi kısa mesafe ücreti, son zamla birlikte 230 TL olarak güncellendi. Belirlenen kilometre mesafesi dolana kadar taksimetre bu tutarın altında yazsa dahi, yolcular şoföre minimum 230 TL ödemek durumunda kalacak.

ZAMLI TAKSİ ÜCRETLERİ 2026: Yeni taksi açılış ücreti ve kısa mesafe ne kadar oldu?

KİLOMETRE BAŞINA MESAFE VE ZAMAN TARİFESİ DE GÜNCELLENDİ

Yeni tarife yalnızca açılış ve kısa mesafe ücretleriyle sınırlı kalmadı; yolculuk esnasında kat edilen mesafe ve trafikte bekleme sürelerinin katsayıları da değişti. Kilometre başına alınan mesafe ücreti 43,56 liradan 47,92 liraya yükseltildi. Trafik yoğunluğu veya kırmızı ışıkta beklerken devreye giren saatlik zaman tarifesi ücreti ise 544,45 TL'den 598,90 TL'ye çıkarıldı.

ZAMLI TAKSİ ÜCRETLERİ 2026: Yeni taksi açılış ücreti ve kısa mesafe ne kadar oldu?
Haber Girişi Hilal Aytaç - Editör

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