ZAMLI TAKSİ ÜCRETLERİ 2026: Yeni taksi açılış ücreti ve kısa mesafe ne kadar oldu?

2026 TAKSİ KISA MESAFE (İNDİ-BİNDİ) ÜCRETİ KAÇ TL'YE YÜKSELDİ?

Özellikle kısa mesafeli yolculuklarda yolcuların ödemekle yükümlü olduğu taban sınır fiyatı olan "indi-bindi" tarifesinde de önemli bir artışa gidildi. Son düzenlemeye göre, daha önce 210 TL olarak tahsil edilen taksi kısa mesafe ücreti, son zamla birlikte 230 TL olarak güncellendi. Belirlenen kilometre mesafesi dolana kadar taksimetre bu tutarın altında yazsa dahi, yolcular şoföre minimum 230 TL ödemek durumunda kalacak.