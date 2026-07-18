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Zamlı toplu taşıma ücretleri: 2026 Temmuz zammı ile Mavi Kart, aylık akbil, öğrenci abonman fiyatı ne kadar oldu?
Giriş Tarihi: 18.07.2026 08:18
Güncelleme Tarihi: 18.07.2026 08:22
Zamlı toplu taşıma ücretleri: 2026 Temmuz zammı ile Mavi Kart, aylık akbil, öğrenci abonman fiyatı ne kadar oldu?
Toplu ulaşım ücretlerinde yapılan %10 zam sonrası yeni tarife yürürlüğe girdi. Tam, öğrenci ve indirimli bilet ücretleri güncellenirken, abonman fiyatlarında da değişikliğe gidildi. Peki toplu taşıma ücretleri ne kadar oldu, hangi tarifeler zamlandı? İşte 2026 Temmuz ayı itibarıyla geçerli olacak zamlı toplu taşıma ücretleri.