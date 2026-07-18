Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Fotohaber Zamlı toplu taşıma ücretleri: 2026 Temmuz zammı ile Mavi Kart, aylık akbil, öğrenci abonman fiyatı ne kadar oldu?
Giriş Tarihi: 18.07.2026 08:18 Güncelleme Tarihi: 18.07.2026 08:22

Zamlı toplu taşıma ücretleri: 2026 Temmuz zammı ile Mavi Kart, aylık akbil, öğrenci abonman fiyatı ne kadar oldu?

Toplu ulaşım ücretlerinde yapılan %10 zam sonrası yeni tarife yürürlüğe girdi. Tam, öğrenci ve indirimli bilet ücretleri güncellenirken, abonman fiyatlarında da değişikliğe gidildi. Peki toplu taşıma ücretleri ne kadar oldu, hangi tarifeler zamlandı? İşte 2026 Temmuz ayı itibarıyla geçerli olacak zamlı toplu taşıma ücretleri.

  • ABONE OL
Zamlı toplu taşıma ücretleri: 2026 Temmuz zammı ile Mavi Kart, aylık akbil, öğrenci abonman fiyatı ne kadar oldu?

Toplu taşıma kullanan milyonlarca vatandaşı ilgilendiren yeni ücret tarifesi açıklandı. Alınan zam kararıyla birlikte otobüs, metro, metrobüs, tramvay ve diğer toplu ulaşım araçlarında uygulanacak yeni ücretler netleşti. İşte zam sonrası güncel tarife;

Zamlı toplu taşıma ücretleri: 2026 Temmuz zammı ile Mavi Kart, aylık akbil, öğrenci abonman fiyatı ne kadar oldu?

İSTANBULKART TEK BASIM ÜCRETİ NE KADAR OLDU?

İBB Meclisi temmuz ayı oturumunda alınan son dakika kararıyla birlikte, İstanbul genelinde kullanılan anonim ve kişiselleştirilmiş İstanbulkart basım ücretleri artırıldı.

Yapılan yüzde 10'luk zam sonrasında elektronik tam bilet fiyatı 42 liradan 46,20 liraya yükseldi.

En çok merak edilen kalemlerden biri olan indirimli öğrenci bilet fiyatı ise 20,50 liradan 22,55 liraya çıkarıldı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Zamlı toplu taşıma ücretleri: 2026 Temmuz zammı ile Mavi Kart, aylık akbil, öğrenci abonman fiyatı ne kadar oldu?

AYLIK AKBİL NE KADAR OLDU?

Tam bilet: 46.20 TL

Öğrenci bilet: 22.55 TL

(Mavi Kart) Abonman: 3.628 TL

Öğrenci abonman: 653 TL

Zamlı toplu taşıma ücretleri: 2026 Temmuz zammı ile Mavi Kart, aylık akbil, öğrenci abonman fiyatı ne kadar oldu?

METROBÜS VE MARMARAY NE KADAR OLDU?

Metrobüste:

  • 1 duraklık yolculuk ücreti 30,07 liradan 33,08 liraya,
  • 34-43 ve üstü duraklık yolculuk ücreti 62,35 liradan 68,59 liraya çıkarılması teklifte yer aldı.

Marmaray'da:

  • 1-3 istasyon arası yolculuk ücretinin 34 liradan 37,40 liraya,
  • 36-43 istasyon arası yolculuk ücretinin ise 74,70 liradan 82,17 liraya yükseltilmesi önerildi.
Haber Girişi Serap Salman - Editör

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
SON DAKİKA