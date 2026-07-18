Zamlı toplu taşıma ücretleri: 2026 Temmuz zammı ile Mavi Kart, aylık akbil, öğrenci abonman fiyatı ne kadar oldu?

İSTANBULKART TEK BASI M ÜCRETİ NE KADAR OLDU?

İBB Meclisi temmuz ayı oturumunda alınan son dakika kararıyla birlikte, İstanbul genelinde kullanılan anonim ve kişiselleştirilmiş İstanbulkart basım ücretleri artırıldı.

Yapılan yüzde 10'luk zam sonrasında elektronik tam bilet fiyatı 42 liradan 46,20 liraya yükseldi.