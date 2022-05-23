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Haberler Fotohaber Ziştovi Antlaşması Önemi - Ziştovi Antlaşması Tarihi, Tarafları, Maddeleri, Nedenleri Ve Sonuçları
Giriş Tarihi: 23.05.2022 18:45 Güncelleme Tarihi: 23.05.2022 18:46

Ziştovi Antlaşması Önemi - Ziştovi Antlaşması Tarihi, Tarafları, Maddeleri, Nedenleri Ve Sonuçları

Ziştovi Antlaşması, Osmanlı İmparatorluğu dönemlerinde yapılan tarafların arasındaki diplomatik ve askeri ilişkilerin iyileşmesini amaçlayan bir anlaşmadır. O dönemler yaşanan birçok savaşın neticesinde ülkeler arasında antlaşmalar yapılmış ve barış ortamı oluşturulmuştur. Bu antlaşma ile birlikte iki ülkenin arasında uzun soluklu bir dostluk ilişkisi kurulmuştur. Peki, Ziştovi Antlaşması tarafları kimlerdir? Ziştovi Antlaşması nedenleri ve sonuçları nelerdir? Bu soruların yanıtlarını ve daha fazlasını sizler için derleyip hazırladığımız içerikte bulabilirsiniz.

Ziştovi Antlaşması Önemi - Ziştovi Antlaşması Tarihi, Tarafları, Maddeleri, Nedenleri Ve Sonuçları

Osmanlı İmparatorluğu 18. Yüzyılda farklı farklı birçok cephede savaş halinde bulunmuştur. Bu savaşların neticesinde yaşanan gelişmeler birden fazla ülkeyi etkisi altına almıştır. Uzun yıllardır süren ve Osmanlı dahil çokça ülkeyi etkileyen bu savaşlar, bazı antlaşmaları ortaya çıkarmıştır. Bahsi geçen antlaşmalardan biri olan Ziştovi Antlaşması maddeleri nelerdir? Ziştovi Antlaşması'nın tarihi nedir? İşte ayrıntılı bilgiler...

Ziştovi Antlaşması Önemi - Ziştovi Antlaşması Tarihi, Tarafları, Maddeleri, Nedenleri Ve Sonuçları

Ziştovi Antlaşması Tarihi, Tarafları, Nedenleri Ve Sonuçları

Ziştovi Antlaşması 4 Ağustos 1791 tarihinde Osmanlı İmparatorluğu ile Avusturya Krallığı arasında yapılmış bir antlaşmadır. Senelerdir süregelen Osmanlı-Avusturya savaşlarının üzerine yorgun düşen Avusturya ordusunun barış teklifi üzerine yapılmaya karar verilen bu antlaşmanın metni hem Türkçe hem Fransızca olmak üzere iki nüsha halindedir.

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Ziştovi Antlaşması Önemi - Ziştovi Antlaşması Tarihi, Tarafları, Maddeleri, Nedenleri Ve Sonuçları

Ziştovi Antlaşması'nın yapılmasına karar verilmesinin başlıca nedeni, Osmanlı İmparatorluğu ve Avusturya Krallığı arasında yüzyıllardır süren savaşların sonunda Avusturya ordusunun yıpranması ve Avusturya'nın Rusya ile yaptığı gizli ittifakın varlığıdır.

Ziştovi Antlaşması Önemi - Ziştovi Antlaşması Tarihi, Tarafları, Maddeleri, Nedenleri Ve Sonuçları

Aynı zamanda Osmanlı'da tam da bu Savaşları'nın olduğu dönemde çıkan isyanlar baş göstermiştir, bu iç isyanların fitilini daha çok Slav kökenli azınlık gruplar üstlenmekteydi. Tam olarak bu üç devletin net olarak birbirleri üzerinde hakimiyet kuramaması üzerinde Avusturya, Osmanlı ile Ziştovi Antlaşması yaparak geri çekilmiştir. Antlaşma sonucunda ise Osmanlı Avusturya'nın aldığı toprakları geri almış ve Avrupa'da başarılı olmuştur.

Ziştovi Antlaşması Önemi - Ziştovi Antlaşması Tarihi, Tarafları, Maddeleri, Nedenleri Ve Sonuçları

Ziştovi Antlaşması Önemi

Ziştovi Antlaşması ile beraber, Sultan Süleyman döneminde başlayan Avusturya- Osmanlı savaşları son bulmuştur. Avusturya ile Osmanlıya karşı gizli ittifakta bulunan Rusya bu durumda yalnız kalmış ve akabindeki yıllarda Yaş Antlaşması yapmak zorunda kalmıştır.

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