Ziştovi Antlaşması Önemi - Ziştovi Antlaşması Tarihi, Tarafları, Maddeleri, Nedenleri Ve Sonuçları

Giriş Tarihi: 23.05.2022 18:45 Güncelleme Tarihi: 23.05.2022 18:46

Ziştovi Antlaşması, Osmanlı İmparatorluğu dönemlerinde yapılan tarafların arasındaki diplomatik ve askeri ilişkilerin iyileşmesini amaçlayan bir anlaşmadır. O dönemler yaşanan birçok savaşın neticesinde ülkeler arasında antlaşmalar yapılmış ve barış ortamı oluşturulmuştur. Bu antlaşma ile birlikte iki ülkenin arasında uzun soluklu bir dostluk ilişkisi kurulmuştur. Peki, Ziştovi Antlaşması tarafları kimlerdir? Ziştovi Antlaşması nedenleri ve sonuçları nelerdir? Bu soruların yanıtlarını ve daha fazlasını sizler için derleyip hazırladığımız içerikte bulabilirsiniz.