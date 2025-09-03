Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Giriş Tarihi: 03.09.2025 16:16 Güncelleme Tarihi: 03.09.2025 16:29

Zıt Anlamlı Kelimeler - En Çok Kullanılan Türkçe Zıt Anlamlı Kelimeler Listesi

Terimler ve kavramlar anlatılırken zıt anlamlı kelimeler ilk öğretilenlerden biri olarak karşımıza çıkar. İlkokul 1, 2, 3, 4. sınıf seviyesine kadar müfredatta olan bu konu ilerleyen yıllarda da sınavlarda yer tutar. Günlük konuşma dilinde yer bulan pek çok sözcüğün karşıt anlamlısı bulunmaktadır ve olumsuzlukla karıştırıldığı için kimi zaman öğrencilerde soru işaretine sebep olur. Soğuk-sıcak, ıslak-kuru gibi örnekleri olan konunun detaylı incelenmesi dil becerilerinin gelişmesi açısından önemlidir. İşte en çok kullanılan Türkçe zıt anlamlı kelimeler listesi.

Türkçe kelime haznesi ve dil zenginliği bakımından en gelişmiş dillerden biridir. Bu zenginlik, kelimelerin eş ve karşıt anlamlılarının fazla olmasına sebebiyet verir. Hal böyle olunca zıt anlamlı kelimeler konusu Türkçe ve dil bilgisi derslerinde geniş bir yer tutar. İşte, günlük dilde en çok kullanılan Türkçe zıt anlamlı kelimeler listesi;

Zıt Anlamlı Kelimeler Nelerdir?

Zıt anlamlı kelimeler, anlam bakımından birbirinin tam karşıtı olan sözcüklerdir. Bu kelimeler, ifade ettikleri özellikler yönünden birbirine tamamen ters düşer.

Örneğin gece ile gündüz, iyi ile kötü, uzun ile kısa zıt anlamlı kelimelerdir. Ancak her kelimenin mutlaka bir zıt anlamlısı bulunmaz. Özellikle ek alarak olumsuz hâle gelen fiiller ya da sıfatlar gerçek anlamda zıtlık oluşturmaz. Bu nedenle zıt anlamlı kelimeler, dilimizde anlamı pekiştirmek ve karşıtlıkları belirginleştirmek için önemli bir yere sahiptir.

Zıt Anlam Ve Olumsuz Anlam Aynı Mı?

Konuyla ilgili en çok karıştırılan husus zıt anlam ve olumsuz anlam kavramlarıdır. Ancak bir şeyin olumsuzu onun zıt anlamı olduğu anlamına gelmemektedir. Örneğin, "inmek" fiilinin zıt anlamlısı "inmemek" değil "çıkmak" olacaktır. İnmemek bu eylemin zıttı değil olumsuzudur. Olumsuzluk eki olan "-ma/-me" ile yapılan fiiller zıtlık ifade etmezler.

Zıt Anlamlı Kelimelere Örnekler

İşte zıt anlamlı kelimeler listesi:

A

Acı – Tatlı

Aç – Tok

Açık – Kapalı

Açmak – Kapatmak

Afacan – Uslu

Ağır – Hafif

Ağlamak – Gülmek

Ak – Kara

Akşam – Sabah

Alçakgönüllü – Kibirli

Alıcı – Satıcı

Alt – Üst

Aptal – Akıllı

Artı – Eksi

Ast – Üst

Aşağı – Yukarı

Aydınlık – Karanlık

Aynı – Farklı

Az – Çok

Azalmak – Çoğalmak

B

Barış – Savaş

Barışmak – Darılmak

Başlamak – Bitirmek

Bayat – Taze

Bekar – Evli

Birinci – Sonuncu

Boş – Dolu

Büyük – Küçük

Bulmak – Kaybetmek

Bölme – Çarpma

C

Cesaret – Korkaklık

Cesur – Korkak

Ceza – Ödül

Cılız – Gürbüz

Cimri – Cömert

Ç

Çalışkan – Tembel

Çekmek – İtmek

Çıkmak – İnmek

Çıkarma – Toplama

Çukur – Tümsek

D

Dahil – Hariç

Dar – Geniş

Derin – Sığ

Dert – Derman

Diri – Ölü

Doğal – Yapay

Doğru – Yanlış

Dost – Düşman

Düz – Eğri

Düzenli – Dağınık

E

Eksik – Fazla

Erkek – Kadın

Erken – Geç

Esaret – Özgürlük

Evet – Hayır

F

Fakir – Zengin

Farklı – Benzer

Faydalı – Zararlı

G

Galip – Mağlup

Geçmiş – Gelecek

Gelir – Gider

Gelmek – Gitmek

Genç – Yaşlı/İhtiyar

Gerçek – Hayal

Giriş – Çıkış

Gösterişli – Sade

Güney – Kuzey

Güzel – Çirkin

H

Haklı – Haksız

Hayır – Şer

Hızlı – Yavaş

Hoş – Sevimsiz

I / İ

Islak – Kuru

Issız/Tenha – Kalabalık

İç – Dış

İhracat – İthalat

İlk – Son

İlkel – Medeni

İndirim – Zam

İniş – Çıkış

İyi – Kötü

K

Kabul – Ret

Kâr – Zarar

Katı – Sıvı

Kolay – Zor

Korkmak – Cesaret etmek

Kötü – İyi

Küçük – Büyük

M

Masum – Suçlu

Mutlu – Mutsuz

Nazik – Kaba

Neşe – Keder

Neşeli – Üzgün

O / Ö

Önce – Sonra

Övmek – Yermek

Öz – Üvey

Özel – Resmî

Özgür – Tutsak

P

Perakende – Toptan

Pahalı – Ucuz

S

Saf – Kurnaz

Sağ – Sol

Sağlam – Çürük

Sayısal – Sözel

Sevinç – Üzüntü

Sevinmek – Üzülmek

Seyrek – Sık

Sıcak – Soğuk

Somut – Soyut

Sorun – Çözüm

Şişman – Zayıf

T

Taban – Tavan

Tek – Çift

Tekil – Çoğul

Temiz – Kirli

Tembel – Çalışkan

Tok – Aç

Toplamak – Dağıtmak

U / Ü

Uyumak – Uyanmak

Uyutmak – Uyandırmak

Uzatmak – Kısaltmak

Üretici – Tüketici

Üretim – Tüketim

Üst – Alt

Uzak – Yakın

V / Y / Z

Var – Yok

Varlık – Yokluk

Yerli – Yabancı

Yüksek – Alçak

Yumuşak – Sert

Zengin – Fakir

Zor – Kolay