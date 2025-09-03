Zıt Anlamlı Kelimeler - En Çok Kullanılan Türkçe Zıt Anlamlı Kelimeler Listesi

Zıt Anlamlı Kelimeler Nelerdir?

Zıt anlamlı kelimeler, anlam bakımından birbirinin tam karşıtı olan sözcüklerdir. Bu kelimeler, ifade ettikleri özellikler yönünden birbirine tamamen ters düşer.

Örneğin gece ile gündüz, iyi ile kötü, uzun ile kısa zıt anlamlı kelimelerdir. Ancak her kelimenin mutlaka bir zıt anlamlısı bulunmaz. Özellikle ek alarak olumsuz hâle gelen fiiller ya da sıfatlar gerçek anlamda zıtlık oluşturmaz. Bu nedenle zıt anlamlı kelimeler, dilimizde anlamı pekiştirmek ve karşıtlıkları belirginleştirmek için önemli bir yere sahiptir.

Zıt Anlam Ve Olumsuz Anlam Aynı Mı?

Konuyla ilgili en çok karıştırılan husus zıt anlam ve olumsuz anlam kavramlarıdır. Ancak bir şeyin olumsuzu onun zıt anlamı olduğu anlamına gelmemektedir. Örneğin, "inmek" fiilinin zıt anlamlısı "inmemek" değil "çıkmak" olacaktır. İnmemek bu eylemin zıttı değil olumsuzudur. Olumsuzluk eki olan "-ma/-me" ile yapılan fiiller zıtlık ifade etmezler.