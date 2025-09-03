Giriş Tarihi: 03.09.2025 16:16
Güncelleme Tarihi: 03.09.2025 16:29
Zıt Anlamlı Kelimeler - En Çok Kullanılan Türkçe Zıt Anlamlı Kelimeler Listesi
Terimler ve kavramlar anlatılırken zıt anlamlı kelimeler ilk öğretilenlerden biri olarak karşımıza çıkar. İlkokul 1, 2, 3, 4. sınıf seviyesine kadar müfredatta olan bu konu ilerleyen yıllarda da sınavlarda yer tutar. Günlük konuşma dilinde yer bulan pek çok sözcüğün karşıt anlamlısı bulunmaktadır ve olumsuzlukla karıştırıldığı için kimi zaman öğrencilerde soru işaretine sebep olur. Soğuk-sıcak, ıslak-kuru gibi örnekleri olan konunun detaylı incelenmesi dil becerilerinin gelişmesi açısından önemlidir. İşte en çok kullanılan Türkçe zıt anlamlı kelimeler listesi.