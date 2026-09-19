ZTK 2. tur eleme maçları ne zaman? İşte Ziraat Türkiye Kupası eşleşmeleri

Karacabey Belediye Spor - Galata Spor Kulübü
Karşıyaka - 1923 Afyonkarahisar SK
Gazi Emir Spor - Fethiyespor
Eskişehirspor Kulübü - 1922 Akşehir Spor Kulübü
Gemlik Sümerbey Spor Kulübü - Uşakspor
Denizli İdmanyurdu - Serik Spor Futbol
Söke 1970 - Ayvalıkgücü Belediyespor
Bigaspor - Balıkesirspor
Eskişehir Anadolu - Kepezspor
Somaspor - Alanya 1221 Futbol
Hatayspor - Karaköprü Belediyesi
Erciyes 38 Futbol - Kahta 02 Spor
Niğde Belediyespor - Ağrı 1970 Spor
Mazıdağı Fosfat - Kırşehir Futbol
Adanaspor AŞ - Adana Adalet Gücü
Ayos Osmaniyespor - Yeni Mersin İY Futbol
Hakkari Zap SK - Adana Demirspor
Malatya Yeşilyurtspor - Gelecek Siirt 56
Bitlis 1916 - Slifke Spor Kulübü