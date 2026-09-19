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Giriş Tarihi: 19.09.2026 10:33 Güncelleme Tarihi: 19.09.2026 10:36

ZTK 2. tur eleme maçları ne zaman? İşte Ziraat Türkiye Kupası eşleşmeleri

Ziraat Türkiye Kupası 2. eleme turı eşleşmeleri TFF'nin Orhan Saka Konferans Salonu'nda çekilen kuralarla netleşti. Futbolseverlerin merakla beklediği ZTK 2. tur maçları ne zaman sorusu yanıt bulurken, turu geçen takımlar tek maç eleme usulüyle adını bir üst tura yazdırmak için sahada kıyasıya mücadele edecek.

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ZTK 2. tur eleme maçları ne zaman? İşte Ziraat Türkiye Kupası eşleşmeleri

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından gerçekleştirilen kura çekimi sonrasında kupada heyecan üst seviyeye taşındı. İlk turu başarıyla tamamlayan 20 ekibin yanı sıra organizasyona bu aşamadan dahil olan 42 takımın da katılımıyla dev organizasyonun takvimi tam anlamıyla şekillendi.

ZTK 2. tur eleme maçları ne zaman? İşte Ziraat Türkiye Kupası eşleşmeleri

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI 2. ELEME TURU MAÇLARI NE ZAMAN OYNANACAK?

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Riva Hasan Doğan Millî Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde çekilen kuraların ardından takvim kesinleşti. Ziraat Türkiye Kupası 2. eleme turı müsabakaları 6, 7 ve 8 Ekim 2026 tarihlerinde oynanacak. Hafta içine denk gelen bu kritik tarihlerde takımlar bir üst tura kalmak için kozlarını paylaşacak.

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ZTK 2. tur eleme maçları ne zaman? İşte Ziraat Türkiye Kupası eşleşmeleri

ZTK 2. TUR EŞLEŞMELERİ

Kura çekiminde Nesine 2. Lig ve Nesine 3. Lig temsilcileri ile ilk turdan gelen takımların mücadelesi dikkat çekiyor. 2. Eleme Turu'nda öne çıkan eşleşmeler şu şekilde sıralandı:

Pazarspor - Efor Çay Erbaaspor

Silivrispor - Kartal Bulvar

Küçükçekmece Sinop - Beykoz İshaklı

Kırklarelispor - Bayburtspor

Tokat Belediyespor - Etimesgut Belediyespor

Sakaryaspor - Arıt Kayadibi SK

Bursa Yıldırım SK - Amasyaspor FK

Orduspor 1967 - KDZ. Ereğli 1980

Zonduldak Spor FK - Düzce Cam Düzcespor

Gölcükspor - Yozgat Belediye Bozok Spor

Kars 36 Spor - Fatsa Belediyespor

Karabük İdmanyurdu Spor - Beykoz Anadolu Spor

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ZTK 2. tur eleme maçları ne zaman? İşte Ziraat Türkiye Kupası eşleşmeleri

Karacabey Belediye Spor - Galata Spor Kulübü

Karşıyaka - 1923 Afyonkarahisar SK

Gazi Emir Spor - Fethiyespor

Eskişehirspor Kulübü - 1922 Akşehir Spor Kulübü

Gemlik Sümerbey Spor Kulübü - Uşakspor

Denizli İdmanyurdu - Serik Spor Futbol

Söke 1970 - Ayvalıkgücü Belediyespor

Bigaspor - Balıkesirspor

Eskişehir Anadolu - Kepezspor

Somaspor - Alanya 1221 Futbol

Hatayspor - Karaköprü Belediyesi

Erciyes 38 Futbol - Kahta 02 Spor

Niğde Belediyespor - Ağrı 1970 Spor

Mazıdağı Fosfat - Kırşehir Futbol

Adanaspor AŞ - Adana Adalet Gücü

Ayos Osmaniyespor - Yeni Mersin İY Futbol

Hakkari Zap SK - Adana Demirspor

Malatya Yeşilyurtspor - Gelecek Siirt 56

Bitlis 1916 - Slifke Spor Kulübü

ZTK 2. tur eleme maçları ne zaman? İşte Ziraat Türkiye Kupası eşleşmeleri
Haber Girişi Hilal Aytaç - Editör

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