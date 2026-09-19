ZTK 2. tur eleme maçları ne zaman? İşte Ziraat Türkiye Kupası eşleşmeleri

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI 2. ELEME TURU MAÇLARI NE ZAMAN OYNANACAK?

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Riva Hasan Doğan Millî Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde çekilen kuraların ardından takvim kesinleşti. Ziraat Türkiye Kupası 2. eleme turı müsabakaları 6, 7 ve 8 Ekim 2026 tarihlerinde oynanacak. Hafta içine denk gelen bu kritik tarihlerde takımlar bir üst tura kalmak için kozlarını paylaşacak.