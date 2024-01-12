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Haberler Fotohaber Zuhal Topal'la Yemekteyiz kim kazandı? Bekleniyor... TV8 haftanın finali ile 12 Ocak Yemekteyiz puan durumu sorgulama
Giriş Tarihi: 12.01.2024 11:48 Güncelleme Tarihi: 12.01.2024 11:48

Zuhal Topal'la Yemekteyiz kim kazandı? Bekleniyor... TV8 haftanın finali ile 12 Ocak Yemekteyiz puan durumu sorgulama

Zuhal Topal'la Yemekteyiz kim kazandı sorusunu takip eden programın takipçileri ekran başında. TV8 ekranlarında yayınlanan yemek yarışması Cuma günleri haftanın finalinde bir yarışmacıyı 75 bin TL'lik büyük ödül ile buluşturuyor. Yemekteyiz puan durumu 12 Ocak 2024 ile haftanın birincisi açıklanıyor. Sofralar hazırlanıyor ve davet menüleri dikkat çekiyor. Peki, Zuhal Topal'la Yemekteyiz kim kazandı belli oldu mu? İşte, detaylar...

Zuhal Topal’la Yemekteyiz kim kazandı? Bekleniyor... TV8 haftanın finali ile 12 Ocak Yemekteyiz puan durumu sorgulama

Yemekteyiz kim kazandı sorusu her hafta Cuma günü sosyal medyada ve televizyon ekranlarında araştırılmaya başlıyor. Birbirinden farklı yarışmacılar, menüler ve renkli dakikalar haftaiçi her gün takip ediliyor. Zuhal Topal'ın sunuculuğunu yaptığı programda son bölüm izleniyor. İşte, 12 Ocak 2024 Zuhal Topal'la Yemekteyiz puan durumu

Zuhal Topal’la Yemekteyiz kim kazandı? Bekleniyor... TV8 haftanın finali ile 12 Ocak Yemekteyiz puan durumu sorgulama

YEMEKTEYİZ KİM KAZANDI BELLİ OLDU MU? 12 OCAK 2024

Zuhal Topal'ın sunumuyla TV8 ekranlarına gelen Yemekteyiz yarışma programı, 12 Ocak 2024 Cuma günü final bölümü ile ekranlarda yerini alıyor.

Hafta içi her gün yayınlanan programda, bugün haftanın final heyecanı yaşanıyor. Bölüm sonunda hafta başından bu yana en yüksek puanı alan isim birinci oluyor.

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Zuhal Topal’la Yemekteyiz kim kazandı? Bekleniyor... TV8 haftanın finali ile 12 Ocak Yemekteyiz puan durumu sorgulama

12 Ocak Zuhal Topal'la Yemekteyiz birincisi henüz belli olmadı.

Açıklanacak isim 75.000 TL ödülün sahibi olacak.

Zuhal Topal’la Yemekteyiz kim kazandı? Bekleniyor... TV8 haftanın finali ile 12 Ocak Yemekteyiz puan durumu sorgulama

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ PUAN DURUMU

Henüz 12 Ocak tarihli final bölümünün puan durumu belli olmadı. Haftanın yarışmacıları şöyle:

İLKNUR HANIM:

ÖMER BEY:

YUSUF BEY:

PINAR HANIM:

İLKAY HANIM:

Zuhal Topal’la Yemekteyiz kim kazandı? Bekleniyor... TV8 haftanın finali ile 12 Ocak Yemekteyiz puan durumu sorgulama
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