Zuhal Topal’la Yemekteyiz kim kazandı? Bekleniyor... TV8 haftanın finali ile 12 Ocak Yemekteyiz puan durumu sorgulama

Yemekteyiz kim kazandı sorusu her hafta Cuma günü sosyal medyada ve televizyon ekranlarında araştırılmaya başlıyor. Birbirinden farklı yarışmacılar, menüler ve renkli dakikalar haftaiçi her gün takip ediliyor. Zuhal Topal'ın sunuculuğunu yaptığı programda son bölüm izleniyor. İşte, 12 Ocak 2024 Zuhal Topal'la Yemekteyiz puan durumu…