Zuhal Topal’la Yemekteyiz kim kazandı? Bekleniyor... TV8 haftanın finali ile 12 Ocak Yemekteyiz puan durumu sorgulama

Giriş Tarihi: 12.01.2024 11:48
Güncelleme Tarihi: 12.01.2024
11:48
Zuhal Topal'la Yemekteyiz kim kazandı sorusunu takip eden programın takipçileri ekran başında. TV8 ekranlarında yayınlanan yemek yarışması Cuma günleri haftanın finalinde bir yarışmacıyı 75 bin TL'lik büyük ödül ile buluşturuyor. Yemekteyiz puan durumu 12 Ocak 2024 ile haftanın birincisi açıklanıyor. Sofralar hazırlanıyor ve davet menüleri dikkat çekiyor. Peki, Zuhal Topal'la Yemekteyiz kim kazandı belli oldu mu? İşte, detaylar...