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Haberler FotoHaber Zuhruf Suresi Okunuşu - Zuhruf Suresi Arapça Yazılışı, Türkçe Anlamı, Meali ve Tefsiri
Giriş Tarihi: 05.05.2022 11:30 Güncelleme Tarihi: 05.05.2022 11:30

Zuhruf Suresi Okunuşu - Zuhruf Suresi Arapça Yazılışı, Türkçe Anlamı, Meali ve Tefsiri

Zuhruf Suresi Kur'an-ı Kerim'de yer alan surelerdendir. Oldukça önemli faziletleri olan sure Müslümanlara birçok önemli bilgi verir. Zuhruf Suresi okunuşu ve yazılışı da bu bakımdan Müslümanların bilmesi gerekenler arasında yer alır. Kişiler Zuhruf Suresi Arapça yazılışı konusunda yeterli bilgiye sahip olmayabilirler. Böyle durumlarda Zuhruf Suresi Türkçe anlamı da okunabilir. Adını 35. Ayet içerisinde geçen "Zuhruf" kelimesinden alan Zuhruf Suresi meali ve tefsiri de bilinmesi gerekenlerdendir.

Zuhruf Suresi Okunuşu - Zuhruf Suresi Arapça Yazılışı, Türkçe Anlamı, Meali ve Tefsiri

Zuhruf Suresi Mekke döneminde nazil olmuştur. Toplamda 89 ayetten oluşan sure Kur'n-ı Kerim2in mucizesinden bahseder. Hz. Muhammed (SAV)'in gerçek bir peygamber olduğundan ve tebliğ etmiş olduğu dinin de hak din olduğundan bahseden bir kitaptır. Zuhruf Suresi okunuşu önem verilmesi gereken konular arasında yer alır. Aynı zamanda Zuhruf Suresi yazılışı hakkında da Müslümanlar bilgi sahibi olmak durumundadır. Bununla birlikte Arapça yazılışını okuyamayan kişiler Zuhruf Suresi Türkçe anlamı da okuyabilirler. Zuhruf Suresi meali ve tefsiri de surenin temel olarak nelerden bahsettiğini belirtmektedir. Zuhruf Suresi Arapça yazılışı, Türkçe anlamı, meali ve tefsiri hakkında tüm detaylar yazımızın içerisinde yer alıyor.

Zuhruf Suresi Okunuşu - Zuhruf Suresi Arapça Yazılışı, Türkçe Anlamı, Meali ve Tefsiri

Zuhruf Suresi Arapça Yazılışı

Zuhruf Suresi, İslam'ın hak din ve peygamberin de Hz. Muhammed olduğu üzerinde duran bir suredir. Birçok önemli konuda bilgi veren sure aynı zamanda kişilerin geçici dünya menfaatlerine bağlanmamasına da değinmektedir. Zuhruf Suresi Arapça yazılışı ise şu şekildedir:

Bismillahirrahmanirrahim

1.Ha mım

2.Vel kitabil mübın

3.İnna cealnahü kur'anen arabiyyen lealleküm ta'kılun

4.Ve innehu fı ümmil kitabi ledeyna le aliyyün hakım

5.E fe nadribü ankümüz zikra safhan en küntüm kavmem müsrifın

6.Ve kem erselna min nebiyyin fil evvelın

7.Ve ma yet'tıhim min nebiyyin illa kanu bihı yestehziun

8.Fe ehlekna eşedde minhüm batşev ve meda meselül evvelın

9.Ve lein seeltehüm men halekas semavati vel erda le yekulünne halekahünnel azızül alım

10.Ellezı ceale lekümül erda mehdev ve veale leküm fıha sübülel lealleküm tehtedun

11.Vellezı nezzele mines semai maem bi kader fe enşarna bihı beldetem meyta kezalike tuhracun

12.Vellezı halekal ezvace külleha ve ceale leküm minel fülki vel en'ami ma terkebun

13.Li testevu ala zuhurihı sümme tezküru nı'mete rabbiküm izesteveytüm aleyhi ve tekulu sübhanellezı sehhara lena haza ve ma künna lehu mukrinın

14.Ve inna ila rabbina le münkalibun

15.Ve cealu lehu min ıbadihı cüz'a innel insane le kefurum mübın

16.Emittehaze memma yahlüku benativ ve asfaküm bil benın

17.Ve iza büşşira ehadühüm bima darabe lir rahmani meselen zalle vechühu müsveddev ve hüze kezıym

18.E ve mey yüneşşeü fil hılyeti ve hüve fil hısami ğayrumübın

19.Ve cealül melaiketellezıne hüm ıbadür rahmani inasa e şehidu halkahüm setüktebü şehadetühüm ve yüs'elun

20.Ve kalu lev şaer rahmanü ma abednahüm ma lehüm bi zalike min ılmin in hüm illa yahrusun

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Zuhruf Suresi Okunuşu - Zuhruf Suresi Arapça Yazılışı, Türkçe Anlamı, Meali ve Tefsiri

21.Em ateynahüm kitabem min kablihı fe hüm bihı müstemsikun

22.Bel kalu inna vecedna abaena ala ümmetiv ve inna ala asarihim mühtedun

23.Ve kezalike ma erselna min kablike fı karyetim min nezırin illa kale mütrafuha inna vecedna abaena ala ümmetiv ve inna ala asarihim muktedun

24.Kale e ve lev ci'tüküm bi ehda mimma vecedtüm aleyhi abaeküm kalu inna bima ürsiltüm bihı kafirun

25.Fentekamna mihüm fenzur keyfe kane akıbetül mükezzibın

26.Ve iz kale ibrahımü li ebıhi ve kavmihı innenı beraüm mimma ta'büdun

27.İllellezı fetaranı fe innehu seyehdın

28.Ve cealeha kelimetem bakıyeten fı akıbihı leallehüm yarciun

29.Vel metta'tü haülai ve abaehüm hatta caehümül hakku ve rasulüm mübın

30.Ve lemma caehümül hakku kalu haza sıhruv ve inna bihı kafirun

31.Ve kalu lev la nüzzile hazel kur'anü ala racülim minel karyeteyni azıym

32.E hüm yaksimune rahmete rabbik nahnü kasemna beynahüm meıyşetehüm fil hayatid dünya ve rafa'na ba'dahüm fevka ba'dın deracatil li yettehıze ba'duhüm ba'dan suhriyya ve rahmetü rabbike hayrum mimma yecmeun

33.Ve lev la ey yekunen nasü ümmetev vahıdetel le cealna li mey yekfüru bir rahmani li büyutihim şükufem min fiddativ ve mearice aleyha yazherun

34.Ve li büyutihim ebvabev ve süruran aleyha yettekiun

35.Ve zuhrufa ve in küllü zalike lemma metaul haytiod dünya vel ahıratü ınde rabbike lil müttekıyn

36.Ve mey ya'şü an zikrir rahmani nükayyıd lehu şeytanen fe hüve lehu karın

37.Ve innehüm le yesuddunehüm anis sebıli ve yahsebune ennehüm anis sebıli ve yahsebune ennehüm mühtedun

38.Hatta iza caena kale ya leyte beynı ve beyneke bu'del meşrikayni fe bi'sel karın

39.Ve ley yenfeakümül yevme iz zalemtüm enneküm fil azabe müşterikun

40.E fe ente tüsmius summe ev tehdil umye ve men kane fı dalalim mübın

41.Fe imma nezhebenne bike fe inna minhüm müntekımun

Zuhruf Suresi Okunuşu - Zuhruf Suresi Arapça Yazılışı, Türkçe Anlamı, Meali ve Tefsiri

42.Ev nüriyenne kellezı veadnahüm fe inna aleyhim muktedoirun

43.Festemsik billezı uhıye ileyk inneke ala sıratım müstekıym

44.Ve innehu lezikrul leke ve li kavmik ve sevfe tüs'elun

45.Ves'el men erselna min kablike mir rusülina e cealna min dunir rahmani alihetey yu'bedun

46.Ve le kad erselna musa bi ayatina ila fir'avne ve meleihı fe kale inni rasulü rabbil alemın

47.Felemma caehüm bi ayatina iza hüm minha yadhakun

48.Ve ma nürıhim min ayetin illa hiye ekberu min uhtiha ve ehaznahüm bil azabi leallehüm yarciun

49.Ve kalu ya eyyühes sahırud'u lena rabbeke bima ahide ındeke innena le mühtedun

50.Felemma keşefna anhümül azabe izahüm yenküsun

51.Ve nada fir'avnü fı kamihı kale ya kavmi e leyse lı mülkü mısra ve hazihil enharu tecrı min tahtı e fe la tübsırün

52.Em ene hayrum min hazellezı hüve mehınüv ve la yekadü yübın

53.Fe lev la ülkıye aleyhi esviratüm min zehebin ev cae meahül melaiketü mukterinın

54.Festehaffe kavmehu fe etauh innehüm kanu kavmen fasikıyn

55.Felemma asefununtekamna minhüm fe ağraknahüm ecmeıyn

56.Fe cealnahüm selefev ve meselel lil ahırın

57.Ve lemma duribebnü meryeme meselen iza kavmüke minhü yesıddun

58.Ve kalu e alihetüna hayrun em hu ma darabuhü leke illa cedela bel hüm kavmün hasımun

59.İn hüve illa abdün en'amna aleyhi ve cealnahü meselel li benı israıl

60.Ve lev neşaü le cealna minküm melaiketen fil erdı yahlüfun

61.Ve innehu le ılmül lissaati fe la temterunne biha vettebiun haza sıratum müstekıym

62.Ve la yesudodennekümüş şeytan innehu leküm adüvvün mübın

63.Ve lemma cae ıysa bil beyyinati kale kad ci'tüküm bil hıkmeti ve li übeyyine leküm ba'dallezı tahtelifune fıh fettekullahe ve etıy'un

64.İnnellahe hüve rabbı ve rabbüküm fa'büduh haza sıratum müstekıym

Zuhruf Suresi Okunuşu - Zuhruf Suresi Arapça Yazılışı, Türkçe Anlamı, Meali ve Tefsiri

65.Fahtelefel ahzabü mim beynihim fe veylül lillezıne zalemu min azabi yevmin elım

66.Hel yenzurune illes saate en te'tiyehüm bağtetev ve hüm la yeş'urun

67.El ehıllaü yevmeizim ba'duhüm li ba'dın adüvvün illel müttekıyn

68.Ya ıbadi la havfün aleykümül yevme ve la entüm tanzenun

69.Ellezıne amenu bi ayatina ve kanu müslimın

70.Üdhulül cennete entüm ve ezvacüküm tuhberun

71.Yütafü aleyhim bi sıhafim min zehebiv ve ekvab ve fıha ma teştehıhil enfüsü ve telezzül a'yün ve entüm fıha halidün

72.Ve tilkel cennetülletı uristümuha bima küntüm ta'melun

73.Leküm fiha fakihetün kesıratüm miha te'külun

74.İnnel mücrimıne fı azabi cehenneme halidun

75.La yüfetteru anhüm ve hüm fıhi müblisun

76.Ve ma zalemnahüm ve lakin kanu hümüz zalimın

77.Ve nadev ya malikü li yakdı aleyna rabbük kale inneküm makisun

78.Lekad ci'naküm bil hakkı ve lakinne ekseraküm lil hakkı karihun

79.Em ebramu emran fe inna mübrimun

80.Em yahsebune enna la nesmeu sirrahüm ve necvahüm bela ve rusülüna ledeyhüm yektübun

81.Kul in kane lirrahmani veledün fe ene evvelül abidın

82.Sübhüne rabbis semavati vel erdı rabbil arşi amma yesıfun

83.Fezerhüm yahudu ve yel'abu hatta yülaku yevmehümüllezı yuadun

84.Ve hüvellezı fis semai ilahüv ve fil erdı ilah ve hüvel hakımül alım

85.Ve tebarakellezı lehu mülküs semavati vel erdı ve ma beynehüma ve ındehu ılmüs saah ve ileyhi türceun

86.Ve la yemliküllezıne yed'une min dunihiş şefaate illa men şehide bil hakkı ve hüm ya'lemun

87.Ve lein seeltehüm men halekahüm le yekulünnellahü fe enna yü'fekun

88.Ve kıylihı ya rabbi inne haülai kavmül la yü'minun

89.Fasfah anhüm ve kul selam fe sevfe ya'lemun

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