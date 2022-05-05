Zuhruf Suresi Okunuşu - Zuhruf Suresi Arapça Yazılışı, Türkçe Anlamı, Meali ve Tefsiri

Zuhruf Suresi Mekke döneminde nazil olmuştur. Toplamda 89 ayetten oluşan sure Kur'n-ı Kerim2in mucizesinden bahseder. Hz. Muhammed (SAV)'in gerçek bir peygamber olduğundan ve tebliğ etmiş olduğu dinin de hak din olduğundan bahseden bir kitaptır. Zuhruf Suresi okunuşu önem verilmesi gereken konular arasında yer alır. Aynı zamanda Zuhruf Suresi yazılışı hakkında da Müslümanlar bilgi sahibi olmak durumundadır. Bununla birlikte Arapça yazılışını okuyamayan kişiler Zuhruf Suresi Türkçe anlamı da okuyabilirler. Zuhruf Suresi meali ve tefsiri de surenin temel olarak nelerden bahsettiğini belirtmektedir. Zuhruf Suresi Arapça yazılışı, Türkçe anlamı, meali ve tefsiri hakkında tüm detaylar yazımızın içerisinde yer alıyor.