Zuhruf Suresi Okunuşu - Zuhruf Suresi Arapça Yazılışı, Türkçe Anlamı, Meali ve Tefsiri

65.Fahtelefel ahzabü mim beynihim fe veylül lillezıne zalemu min azabi yevmin elım
66.Hel yenzurune illes saate en te'tiyehüm bağtetev ve hüm la yeş'urun
67.El ehıllaü yevmeizim ba'duhüm li ba'dın adüvvün illel müttekıyn
68.Ya ıbadi la havfün aleykümül yevme ve la entüm tanzenun
69.Ellezıne amenu bi ayatina ve kanu müslimın
70.Üdhulül cennete entüm ve ezvacüküm tuhberun
71.Yütafü aleyhim bi sıhafim min zehebiv ve ekvab ve fıha ma teştehıhil enfüsü ve telezzül a'yün ve entüm fıha halidün
72.Ve tilkel cennetülletı uristümuha bima küntüm ta'melun
73.Leküm fiha fakihetün kesıratüm miha te'külun
74.İnnel mücrimıne fı azabi cehenneme halidun
75.La yüfetteru anhüm ve hüm fıhi müblisun
76.Ve ma zalemnahüm ve lakin kanu hümüz zalimın
77.Ve nadev ya malikü li yakdı aleyna rabbük kale inneküm makisun
78.Lekad ci'naküm bil hakkı ve lakinne ekseraküm lil hakkı karihun
79.Em ebramu emran fe inna mübrimun
80.Em yahsebune enna la nesmeu sirrahüm ve necvahüm bela ve rusülüna ledeyhüm yektübun
81.Kul in kane lirrahmani veledün fe ene evvelül abidın
82.Sübhüne rabbis semavati vel erdı rabbil arşi amma yesıfun
83.Fezerhüm yahudu ve yel'abu hatta yülaku yevmehümüllezı yuadun
84.Ve hüvellezı fis semai ilahüv ve fil erdı ilah ve hüvel hakımül alım
85.Ve tebarakellezı lehu mülküs semavati vel erdı ve ma beynehüma ve ındehu ılmüs saah ve ileyhi türceun
86.Ve la yemliküllezıne yed'une min dunihiş şefaate illa men şehide bil hakkı ve hüm ya'lemun
87.Ve lein seeltehüm men halekahüm le yekulünnellahü fe enna yü'fekun
88.Ve kıylihı ya rabbi inne haülai kavmül la yü'minun
89.Fasfah anhüm ve kul selam fe sevfe ya'lemun