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Efsane 'ü yeniden yarattı; 200 bin TL verdiler satmadı!

Baştan sona tamamen orijinal parçalarla 'ü yeniden yarattı! Efsane olarak değerlendirilen Murat 124'ü yeniden yaratan 'e gelen teklifler giderek artıyor. Son olarak 200 bin TL teklif edilmesine rağmen Murat 124 hastası genç adam aracını satmaya yanaşmıyor. İşte o Murat 124'ün müthiş değişimi...

Giriş Tarihi: 29.03.2018 09:53 Güncelleme Tarihi: 29.03.2018 09:56
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Efsane 'ü yeniden yarattı; 200 bin TL verdiler satmadı!
Efsane Murat 124'ü yeniden yarattı; 200 bin TL verdiler satmadı!

Hurda sayılabilecek 1974 model 'ü öyle bir hale getirdi ki görenler hayran kalıyor!

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Efsane 'ü yeniden yarattı; 200 bin TL verdiler satmadı!
Efsane Murat 124'ü yeniden yarattı; 200 bin TL verdiler satmadı!

Facebook'ta düşkünlerini peşinden sürükleyen araba tutkunu , 12.500 liraya aldığı 'ü adeta yeniden yarattı.

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Efsane 'ü yeniden yarattı; 200 bin TL verdiler satmadı!
Efsane Murat 124'ü yeniden yarattı; 200 bin TL verdiler satmadı!

Araç ilk önce sıfırdan 4 ayda orijinalliği bozulmadan hatasız makbul İtalyan parçalarıyla toplandı.

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Efsane 'ü yeniden yarattı; 200 bin TL verdiler satmadı!
Efsane Murat 124'ü yeniden yarattı; 200 bin TL verdiler satmadı!

Araba tutkunu 12 bin 500 TL'ye satın aldığı otomobile tam 38 bin TL harcayarak aracı inanılmaz bir duruma getirdi.

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Efsane 'ü yeniden yarattı; 200 bin TL verdiler satmadı!
Efsane Murat 124'ü yeniden yarattı; 200 bin TL verdiler satmadı!

43 yaşındaki aracı topladığı parçalarla fabrika çıkışındaki haline çeviren aynı zamanda sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla da farklı vizyonlar sağlayarak araba tutkunlarının gözdesi durumunda.

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Efsane 'ü yeniden yarattı; 200 bin TL verdiler satmadı!
Efsane Murat 124'ü yeniden yarattı; 200 bin TL verdiler satmadı!

'e için astronomik teklifler gelse de o 'Ben bu aracı kızım için yaptım, benden ona baba yadigarı olarak kalacak.' diyerek tüm teklifleri elinin tersiyle itti.

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Efsane 'ü yeniden yarattı; 200 bin TL verdiler satmadı!
Efsane Murat 124'ü yeniden yarattı; 200 bin TL verdiler satmadı!

İşte 12.500 TL'ye alınan 43 yaşındaki Murat 124'ün harika değişimi!

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