Efsane Murat 124'ü yeniden yarattı; 200 bin TL verdiler satmadı!
Baştan sona tamamen orijinal parçalarla Murat 124'ü yeniden yarattı! Efsane olarak değerlendirilen Murat 124'ü yeniden yaratan Paşam Sezer'e gelen teklifler giderek artıyor. Son olarak 200 bin TL teklif edilmesine rağmen Murat 124 hastası genç adam aracını satmaya yanaşmıyor. İşte o Murat 124'ün müthiş değişimi...
Giriş Tarihi: 29.03.2018 09:53 Güncelleme Tarihi: 29.03.2018 09:56
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Efsane Murat 124'ü yeniden yarattı; 200 bin TL verdiler satmadı!
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Efsane Murat 124'ü yeniden yarattı; 200 bin TL verdiler satmadı!