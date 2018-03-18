Uber ile sarı taksi polemiği! Avrupa Uber'i tartışıyor...

Sarı taksi mi Uber mi? Bu soruyu sadece Türkiye değil bütün dünya soruyor. Verilen cevaplardan biri, yılda 4 milyar seyahat… Bir diğeri de onlarca dava ve protesto gösterisi… Geçen hafta İstanbullu taksiciler Uber'i haksız rekabet yaratmakla, sosyal medya kullanıcıları ise taksicileri keyfi davranmak ve özensiz çalışmakla suçladı. Dananın kuyruğunun kopacağı noktaya adım adım yaklaşıyoruz. Uber kurulduğu günden beri hızla koşuyor ama nereye koşuyor?

1- Trump, nasıl 200 bin müşteri kaybettirdi?

2017, Uber için zor bir seneydi. 2009'da kurulan şirket, kendi evi ABD'de sarsıldı. Uber'in kurucusu ve CEO'su Travis Kalanick'in Başkan Donald Trump'a yakınlığı ortaya çıkınca, sosyal medyadaki #deleteuber (Uber'i sil) kampanyası sonucu şirket 200 bin müşteri kaybetti. Yine geçen sene yatırımcılarla yaşanan bir anlaşmazlık sonucu Kalanick istifa etti. Ama yine de Uber, rakibi 'Lyft'in açık ara önünde.