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ile sarı polemiği! Avrupa 'i tartışıyor...

tam olarak nedir? Son dönemde Türkiye'de de üst seviyeye çıkan hatta sosyal medyada da en çok konuşulan konular arasında yer alan sarı / kıyası tüm dünyada yaşanıyor. Uber, hangi ülkelerde başarılı oldu? Hangi ülkelerde battı? Bazı Uber şöförleri dünya genelinde müşterilerine tecavüz ettiği gerekçesiyle tutuklandı; bazı ülkelerde ise Uber konseptindeki firmalar birbiriyle anlaşamıyor ve bu anlaşmazlıklar cinayetlerle sonuçlanabiliyor.

Giriş Tarihi: 18.03.2018 12:51 Güncelleme Tarihi: 18.03.2018 12:58
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ile sarı polemiği! Avrupa 'i tartışıyor...
Uber ile sarı taksi polemiği! Avrupa Uber'i tartışıyor...

Sarı mi mi? Bu soruyu sadece Türkiye değil bütün dünya soruyor. Verilen cevaplardan biri, yılda 4 milyar seyahat… Bir diğeri de onlarca dava ve protesto gösterisi… Geçen hafta İstanbullu taksiciler 'i haksız rekabet yaratmakla, sosyal medya kullanıcıları ise taksicileri keyfi davranmak ve özensiz çalışmakla suçladı. Dananın kuyruğunun kopacağı noktaya adım adım yaklaşıyoruz. Uber kurulduğu günden beri hızla koşuyor ama nereye koşuyor?

1- Trump, nasıl 200 bin müşteri kaybettirdi?

2017, Uber için zor bir seneydi. 2009'da kurulan şirket, kendi evi ABD'de sarsıldı. Uber'in kurucusu ve CEO'su Travis Kalanick'in Başkan Donald Trump'a yakınlığı ortaya çıkınca, sosyal medyadaki #deleteuber (Uber'i sil) kampanyası sonucu şirket 200 bin müşteri kaybetti. Yine geçen sene yatırımcılarla yaşanan bir anlaşmazlık sonucu Kalanick istifa etti. Ama yine de Uber, rakibi 'Lyft'in açık ara önünde.

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ile sarı polemiği! Avrupa 'i tartışıyor...
Uber ile sarı taksi polemiği! Avrupa Uber'i tartışıyor...

2- Taksi şirketi mi yoksa bilişim şirketi mi?

Barselonalı cilerin 'e açtığı 'haksız rekabet' davası her adımda alevlenerek Avrupa Adalet Divanı'nın önüne kadar geldi ve 2017'nin son günlerinde başlıktaki soruya nihai cevap verildi: , taksi işinde! Bu yüzden de her ülkenin ilgili yasasına tabi olmak durumunda. Bu kararın Uber'in Avrupa'da daha da büyümesini engellemesi bekleniyor.

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ile sarı polemiği! Avrupa 'i tartışıyor...
Uber ile sarı taksi polemiği! Avrupa Uber'i tartışıyor...

3- İngiltere'de başı neden dertte?

, bu kararın birçok ülkede durumu etkilemeyeceğini, ayrıca her şehirde diyaloğa açık olduklarını ilan etti. Örneğin İngiltere'nin etkilenmeyeceği düşünülüyor. Ama orada da başka bir sıkıntı var. Geçen eylülde Londra yerel yönetimi, bazı suç vakalarını ihbar etmeme, şoförleri yeterince araştırmadan işe alma gibi gerekçelerle, 'in lisansını yenilememe yoluna gitmişti. 40 bin şoförle hizmet verdiği Londra'yı 'dünya vitrini' olarak gören Uber, ülkede yeniden aktif hale gelebilmek için, yeni CEO'su Dara Khosrowshahi'nin ağzından, hatalarını kabullendiğini belirten bir açıklama yaptı. Şimdi yeniden kapının açılmasını bekleyen firma, artık verilerini yetkililerle paylaşacağını da açıkladı.

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ile sarı polemiği! Avrupa 'i tartışıyor...
Uber ile sarı taksi polemiği! Avrupa Uber'i tartışıyor...

4- Sürücüler iyi seçilmiyor mu?

'in dışarıda, özellikle de lisanssız sürücülerin çalışabildiği ülkelerde karşılaştığı sorunlardan biri, şoförlerin karıştığı şiddet vakaları... Firma bu konuda özensiz davranmakla, şoförleri iyi seçmemekle suçlanıyor.

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ile sarı polemiği! Avrupa 'i tartışıyor...
Uber ile sarı taksi polemiği! Avrupa Uber'i tartışıyor...

5- Şoförlüğün en zor olduğu ülke hangisi?

Güney Afrika'da şoförlerinin öldürüldüğü vakalar var. Araçlar şoförleri tarafından sürekli takip ve taciz ediliyor. Rakip taksi firmalarının Apartheid'in son günlerinde yüzlerce ölümle sonuçlanan bir savaşa tutuşmuş olduğu bir ülkede en zor mesleklerden biri şoförlüğü.

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ile sarı polemiği! Avrupa 'i tartışıyor...
Uber ile sarı taksi polemiği! Avrupa Uber'i tartışıyor...

6- Hong Kong'da şoförler neden tutuklandı?

sürücülerinin zor anlar yaşadığı bir ülke de Hong Kong. Devletin 'illegal' gördüğü firmaya bağlı şoförlerden 21'i, geçen sene müşteri kılığındaki polisler tarafından tutuklandı.

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ile sarı polemiği! Avrupa 'i tartışıyor...
Uber ile sarı taksi polemiği! Avrupa Uber'i tartışıyor...

7- UberPOP da nedir?

Firma bugüne dek Avrupa'da ciddi sıkıntılarla karşılaştı. Birçok ülkede, ABD'de kurduğu sistemi (cilik lisansına sahip olmayanların da bu işi yapabilmesi) uygulayamıyor. Şirket, 'POP' ismi altında işleyen bu hizmetine Fransa, Norveç, Almanya, İspanya ve Hollanda'da son verdi. Bu ülkelerde lisanslı sürücülerle çalışıyor.

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