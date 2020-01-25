Sağlıklı bir hayat için anne sütü

TNSA sonuçlarına baktığımızda annenin bebeği emzirme süresi, bebeğin ek besin ve sıvı almaya başladığı yaş, ek besinlerin çeşitliliği, biberon kullanımı, 5 yaş altı çocukların ve doğurganlık çağındaki kadınların boy, kilo ölçümleri ve referans değerlerle kıyaslanması hakkında bilgiler toplandı. Ve bu araştırmanın ortaya koyduğu sonuçlar arasında ilk gözüme çarpan bebeklere anne sütünün yetersiz verilmesi oldu.
Ülkemizde bebeklerin sadece yüzde 14'ünün 4-5 ay boyunca yalnızca anne sütü aldığı ortaya çıktı. İlk 6 ay anne sütünün tek başına alınmasının çocuğun optimal büyümesi ve annenin sütünün sürekli salgılanması için gerekli, kritik bir süreç olduğunun altını çizmek isterim.