Sağlıklı bir hayat için anne sütü

Ülkemizde sağlıklı beslenme önemli bir sorun. Araştırmalar da bireylerin sağlıklı beslenme bilgisi edinme açısından kafalarının karışık olduğunu açıkça söylüyor. Özellikle bebeklik ve çocukluk dönemindeki beslenmenin hayati öneme sahip olduğu ve bu dönemde yetersiz beslenmenin birçok kronik hastalığın belirleyicisi olduğunun da altı çiziliyor. Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü tarafından gerçekleştirilen, mali desteği Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) tarafından sağlanan Türkiye Nüfus Sağlık Araştırması sağlıklı ve yeterli beslenme hakkında çarpıcı sonuçlar ortaya koydu.

