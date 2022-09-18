Son dakika haberleri: İstanbulspor Beşiktaş maçı sonrası bomba sözler! "Valerien Ismael takımı sabote ediyor"

SABAH Spor yazarları, Ahmet Çakar, Ali Gültiken, Erman Toroğlu ve Bülent Timurlenk maçla ilgili çok çarpıcı sözler kaleme aldı. İşte o sözler...

ALİ GÜLTİKEN: JOSEF DE TEMPOYA ÇARE OLAMADI

Taraftar yoksa Beşiktaş'ın da oyun coşkusu yok. Bu o kadar çok maçın temposuna yansıyor ki Beşiktaş maçın geneline hâkim olmakta zorlanıyor. Josef'in gelmiş olması takımın oyun temposuna fayda eder beklentisindeydim ama dün o da yetmedi.