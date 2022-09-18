Son dakika haberleri: İstanbulspor Beşiktaş maçı sonrası bomba sözler! "Valerien Ismael takımı sabote ediyor"

Giriş Tarihi: 18.09.2022 09:24
Güncelleme Tarihi: 18.09.2022
09:33
Spor Toto Süper Lig'de liderlik mücadelesi veren Beşiktaş, İstanbulspor ile karşı karşıya geldi. Tempolu maçta tam 4 gol çıktı ve karşılaşma 2-2 sona erdi. Beşiktaş'ta kırmızı kart cezası sebebiyle kulübede yer alamadı. Beşiktaş'ın gösterdiği performans, kaleci Ersin'in yediği gol, Valerien Ismael'in talimatlarıyla yapılan oyuncu değişiklikleri eleştirilere sebep oldu. SABAH Spor yazarları karışılaşmayla ilgili çok çarpıcı sözler kaleme aldı.