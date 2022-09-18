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Haberler Galeri Son dakika haberleri: İstanbulspor Beşiktaş maçı sonrası bomba sözler! "Valerien Ismael takımı sabote ediyor"
Giriş Tarihi: 18.09.2022 09:24 Güncelleme Tarihi: 18.09.2022 09:33

Son dakika haberleri: İstanbulspor Beşiktaş maçı sonrası bomba sözler! "Valerien Ismael takımı sabote ediyor"

Spor Toto Süper Lig'de liderlik mücadelesi veren Beşiktaş, İstanbulspor ile karşı karşıya geldi. Tempolu maçta tam 4 gol çıktı ve karşılaşma 2-2 sona erdi. Beşiktaş'ta kırmızı kart cezası sebebiyle kulübede yer alamadı. Beşiktaş'ın gösterdiği performans, kaleci Ersin'in yediği gol, Valerien Ismael'in talimatlarıyla yapılan oyuncu değişiklikleri eleştirilere sebep oldu. SABAH Spor yazarları karışılaşmayla ilgili çok çarpıcı sözler kaleme aldı.

SPOR SERVİSİ
Son dakika haberleri: İstanbulspor Beşiktaş maçı sonrası bomba sözler! Valerien Ismael takımı sabote ediyor

Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında İstanbulspor ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. Tempolu ve bol pozisyonların olduğu maç 2-2 berabere sona erdi. Beşiktaş'ta kırmızı kart cezası sebebiyle maçı tribünden seyreden teknik direktör Valerien Ismael, maçta verdiği direktifler sebebiyle eleştirilerin hedefi haline geldi.

Son dakika haberleri: İstanbulspor Beşiktaş maçı sonrası bomba sözler! Valerien Ismael takımı sabote ediyor

SABAH Spor yazarları, Ahmet Çakar, Ali Gültiken, Erman Toroğlu ve Bülent Timurlenk maçla ilgili çok çarpıcı sözler kaleme aldı. İşte o sözler...

ALİ GÜLTİKEN: JOSEF DE TEMPOYA ÇARE OLAMADI

Taraftar yoksa Beşiktaş'ın da oyun coşkusu yok. Bu o kadar çok maçın temposuna yansıyor ki Beşiktaş maçın geneline hâkim olmakta zorlanıyor. Josef'in gelmiş olması takımın oyun temposuna fayda eder beklentisindeydim ama dün o da yetmedi.

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Son dakika haberleri: İstanbulspor Beşiktaş maçı sonrası bomba sözler! Valerien Ismael takımı sabote ediyor

Beşiktaş ofans hattı olarak etkili bir takım ama iş yalnız o tarafla bitmiyor, dün rakibinin oynamasına çok müsaade ettiler. Ne orta alanda ne de savunma bölgesinde istediği baskıyı oluşturamadı. Ligde yeni bir takım olmasına rağmen İstanbulspor, Beşiktaş'ı çok zorladı ve Kartal'ın uygulamak istediğini her sistemi bozdu.

Son dakika haberleri: İstanbulspor Beşiktaş maçı sonrası bomba sözler! Valerien Ismael takımı sabote ediyor

Beşiktaş en az rakip ceza sahasına girdiği maçlardan birini oynadı. Çünkü orta alan ve savunma, oyunun genelinde birbirinden fazla kopuk kaldı. İstanbulspor'un peş peşe yakaladığı serbest vuruşlar bu durumu gayet iyi özetliyor. Beşiktaş'ın bu sezon en önemli özelliklerinden bir tanesi oyun içinde tekrar reaksiyon gösterebilmesiydi. Fakat son bölümde o istenileni yapamadı. Bu durum çok mazeretlerle açıklanabilecek bir durum değil. Tamamen takımın zihinsel hazırlığı ve saha uygulamasıyla alakalı.

Son dakika haberleri: İstanbulspor Beşiktaş maçı sonrası bomba sözler! Valerien Ismael takımı sabote ediyor

AHMET ÇAKAR: ISMAEL TAKIMI SABOTE EDİYOR

Beşiktaş'ın hocası Valerien İsmael galiba hoca falan değil. Yönetimin emirlerini uygulayan ve takımını sabote eden bir şahıs. Neden mi? Yönetim emretti, 'kaleci Ersin sözleşme imzalamıyor, oynatma' dediler. 'Emredersiniz' dedi. Ersin sözleşmeyi imzaladı, 'oynatabilirsin' dediler, Valerien yine 'emredersiniz' dedi. Hem Ersin'i kaybetti hem de belki takımı.

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