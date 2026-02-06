Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri 1 milyon Yahudi’yi İsrail’e taşıma planı: Belgeler ortalığa saçıldı! Avrupa'da hükümetler sarsılmaya başladı
Giriş Tarihi: 06.02.2026 07:47 Güncelleme Tarihi: 06.02.2026 07:48

Eski İsrail Başbakanı Ehud Barak'ın sapık milyarder Jeffrey Epstein ile Rusya'dan İsrail'e 1 milyon göçmen ihtiyacını konuştuğu ortaya çıktı. Belgeler nedeniyle Avrupa'da hükümetler sarsılmaya başladı.

ABD'de reşit olmayan kız çocuklarına yönelik cinsel istismar ve fuhuş ağı kurduğu iddiasıyla yargılanırken hapishanede 2019'da ölü bulunan Yahudi milyarder Jeffrey Epstein'e belgelerde yeni detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. Eski İsrail Başbakanı Ehud Barak'ın, Epstein'le Rusya'dan İsrail'e 1 milyon göçmen "ihtiyacını" konuştuğu ortaya çıktı.

Belgelerde yer alan ses kaydında, Barak'ın Epstein ile Ortodoks Hahambaşılığının Yahudiliğin tanımı üzerindeki tekelinin kırılması yoluyla Yahudiliğe geçişlerin kolaylaştırılması üzerine konuşması dikkati çekti.

'TECAVÜZ' İDDİASI

Epstein'e karşı sürdürülen mücadelenin önde gelen isimlerinden olan ve geçen yıl intihar ettiği açıklanan Virginia Giuffre, "meşhur bir başbakan" tarafından tecavüze uğradığını anlatmıştı. Her ne kadar söz konusu başbakanın ismi açıklanmasa da birçok haberde bu sapığın Epstein ile yakın ilişki içinde olan Barak olduğu ileri sürülmüştü.

'YAHUDİLER ÜSTÜN'

Epstein'e Masha Drakova isimli birinden atılan mailde, "Zeki insanları bulmak için kriterler buldum. Ne kadar Yahudi olursan o kadar akıllı olursun. Sen yüzde 98 Yahudi olduğunu söyledin, çok akıllısın. Eski patronum yüzde 78 Yahudi. O da çok akıllı, ama senden daha az akıllı" ifadeleri kullanıldı.

NORVEÇ KRALİYETİ SARSILIYOR

Norveç Kraliyet ailesi peş peşe ortaya çıkan skandallarla sarsılıyor. Geçen hafta Veliaht- Prenses Mette-Marit'in oğlu Marius Borg Hoiby hakkında tecavüz davası başladı.

Anne Prenses'in Jeffrey Epstein ile de ilişkisi, samimi yazışmaları ve uygunsuz fotoğrafları ortaya çıktı. Skandal Norveç'i ayağa kaldırırken Kraliçe olmaya hazırlanan Mette- Marit'e tepki yağdı.

İNGİLİZ HÜKÜMETİ SALLANIYOR

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Epstein ile bağlantıları bulunduğu bilinen İngiltere'nin eski Washington Büyükelçisi Peter Mandelson'ı geçen yıl bu göreve atadığı için Epstein'in kurbanlarından özür diledi.

İngiliz basınına göre Epstein dosyalarının ilk devireceği hükümet İngiltere olabilir.

FETÖ'NÜN AVUKATI EPSTEİN'İ DE TEMSİL ETTİ

Yahudi milyarder Jeffrey Epstein belgelerinde FETÖ bağlantısı dikkati çekiyor. FETÖ'nün avukatı Reid Weingarten'ın, Jeffrey Epstein'i de temsil ettiği ortaya çıktı. FETÖ'nün, 2016'daki darbe girişimi sonrası Epstein ile irtibat kurup destek istemesi belgelere yansıdı.

Weingarten, gönderdiği mailde Epstein'den örgüt mensuplarının Türkiye'ye iade edilmemelerini ve ABD tarafından korunmalarını talep etti. MOSSAD – PKK KOL KOLA

Belgelerde Mossad'ın, terör örgütü PKK ve YPG'yi sürekli yönlendirip hain planlar yaptığı da yer alıyor. İsrail yönetiminin, Türk ordusunda İsrail'le iyi ilişkiler içinde olan grupların tasfiyesinden rahatsız olduğu da diğer bir konu.