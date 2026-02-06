Haberler
1 milyon Yahudi’yi İsrail’e taşıma planı: Belgeler ortalığa saçıldı! Avrupa'da hükümetler sarsılmaya başladı
Giriş Tarihi: 06.02.2026 07:47
Güncelleme Tarihi: 06.02.2026 07:48
Eski İsrail Başbakanı Ehud Barak'ın sapık milyarder Jeffrey Epstein ile Rusya'dan İsrail'e 1 milyon göçmen ihtiyacını konuştuğu ortaya çıktı. Belgeler nedeniyle Avrupa'da hükümetler sarsılmaya başladı.