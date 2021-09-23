150 km boyutunda! Dünya’ya yaklaştıkça daha parlak hale gelecek

C/2014 UN271 veya diğer adıyla Bernardinelli-Bernstein kuyruklu yıldızı, Pennsylvania Üniversitesinden Pedro Bernardinelli ve Gary Bernstein tarafından keşfedildi. Bazı uzmanlar tarafından canavar lakabı da takılan kuyruklu yıldızın, 200 km boyuta sahip olduğu tahmin ediliyordu. Ancak arXiv'de ön baskısı paylaşılan yeni bir çalışma, C/2014 UN271'in 150 km'lik çapa sahip olduğunu ortaya koyuyor. Boyut ilk tahminlere göre daha küçülmüş olsa da, C/2014 UN271, diğer büyük bir kuyruklu yıldız olan Hale-Bopp'tan 10 kat daha büyük.