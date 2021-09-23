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Haberler Galeri 150 km boyutunda! Dünya'ya yaklaştıkça daha parlak hale gelecek
Giriş Tarihi: 23.09.2021 10:09 Güncelleme Tarihi: 23.09.2021 10:13

150 km boyutunda! Dünya'ya yaklaştıkça daha parlak hale gelecek

Gök bilimciler, Karanlık Enerji Araştırması tarafından toplanan verileri tararken, Güneş sisteminde şimdiye kadar görülen en büyük kuyruklu yıldızı keşfetti. Şimdi bu kuyruklu yıldız hakkında yeni bir çalışma yapıldı ve gök cisminin 150 km'lik çapa sahip olduğu belirlendi. Peki bu kuyruklu yıldız Dünya'ya çarpacak mı? İnsanlık için tehlike oluşturuyor mu? İşte detaylar...

150 km boyutunda! Dünya’ya yaklaştıkça daha parlak hale gelecek

C/2014 UN271 veya diğer adıyla Bernardinelli-Bernstein kuyruklu yıldızı, Pennsylvania Üniversitesinden Pedro Bernardinelli ve Gary Bernstein tarafından keşfedildi. Bazı uzmanlar tarafından canavar lakabı da takılan kuyruklu yıldızın, 200 km boyuta sahip olduğu tahmin ediliyordu. Ancak arXiv'de ön baskısı paylaşılan yeni bir çalışma, C/2014 UN271'in 150 km'lik çapa sahip olduğunu ortaya koyuyor. Boyut ilk tahminlere göre daha küçülmüş olsa da, C/2014 UN271, diğer büyük bir kuyruklu yıldız olan Hale-Bopp'tan 10 kat daha büyük.

150 km boyutunda! Dünya’ya yaklaştıkça daha parlak hale gelecek

Bir gök bilimci olan Will Gater, C/2014 UN271'in büyüklüğünü göstermek üzere görsel paylaştı. Güneş sisteminde yer alan bir dizi gök cismini bir araya getirdi.

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150 km boyutunda! Dünya’ya yaklaştıkça daha parlak hale gelecek

C/2014 UN271, Mars'ın en büyük uydusundan çok daha büyük. Aslında Mars'ın iki uydusu olan Phobos ve Deimos'u yan yana koysanız dahi, C/2014 UN271 ikisinin birleşiminden bile iki kat daha büyük.

150 km boyutunda! Dünya’ya yaklaştıkça daha parlak hale gelecek

DEVASA KUYRUKLU YILDIZ DÜNYA'YA ÇARPACAK MI?

150 km'lik boyutuyla korkutucu olan C/2014 UN271'in Dünya'ya çarpma olasılığı ise yok. yolculuğuna Güneş sisteminin iç kısımlarına doğru devam edecek ve 2031'de Güneş'e en yakın geçişini yapacak.

150 km boyutunda! Dünya’ya yaklaştıkça daha parlak hale gelecek

Las Cumbres Gözlemevi tarafından yapılan açıklamada, C/2014 UN271'in kendini yavaş yavaş belli ettiği ve her geçen sene yaklaştıkça parlaklığının daha da artacağı belirtildi.

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