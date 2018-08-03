2018'in en iyi giyinenleri listesi...

İngiliz Tatler dergisinin geleneksel olarak yayınladığı en iyi giyinenler listesinde bu yıl beş yaşındaki Prens George da yer aldı. 30 güçlü isimden oluşan listede Kate Middleton, Amal Clooney, Dua Lipa gibi ünlüler de var. Tatler dergisi geleneksel olarak yayınladığı; içinde oyuncular, müzisyenler ve kraliyet mensuplarının da yer aldığı en iyi giyinenler listesini açıkladı. NTV'nin haberine göre; '2018 en iyi giyinenler listesi'ne İngiltere kraliyet tahtının beş yaşındaki veliahtı Prens George da girdi. İngiltere'de en iyi giyinen 30 güçlü ismin yer aldığı listede Prens George annesi Kate Middleton, yeni Sussex Düşesi Meghan Markle ve büyükbüyükannesi Kraliçe Elizabeth ile birlikte yer aldı. Listenin ünlüleri arasında Amal Clooney, Harry Styles ve Lily James gibi isimler de var. İşte Tatler dergisinin '2018 en iyi giyinenler listesi'nde yer alan isimler... KRALİYET MENSUPLARI Kraliçe Elizabeth Cornwall Düşesi Camilla Parker Bowles