Türkiye'nin en iyi haber sitesi

2018'in en iyi giyinenleri listesi...

Giriş Tarihi: 03.08.2018 14:59 Güncelleme Tarihi: 03.08.2018 15:51
  • 1
  • 23
2018'in en iyi giyinenleri listesi...
2018'in en iyi giyinenleri listesi...

İngiliz Tatler dergisinin geleneksel olarak yayınladığı en iyi giyinenler listesinde bu yıl beş yaşındaki da yer aldı. 30 güçlü isimden oluşan listede Kate Middleton, Amal Clooney, Dua Lipa gibi ünlüler de var.

  • 2
  • 23
2018'in en iyi giyinenleri listesi...
2018'in en iyi giyinenleri listesi...

Tatler dergisi geleneksel olarak yayınladığı; içinde oyuncular, müzisyenler ve kraliyet mensuplarının da yer aldığı en iyi giyinenler listesini açıkladı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
  • 3
  • 23
2018'in en iyi giyinenleri listesi...
2018'in en iyi giyinenleri listesi...

NTV'nin haberine göre; "2018 en iyi giyinenler listesi"ne İngiltere kraliyet tahtının beş yaşındaki veliahtı da girdi.

  • 4
  • 23
2018'in en iyi giyinenleri listesi...
2018'in en iyi giyinenleri listesi...

İngiltere'de en iyi giyinen 30 güçlü ismin yer aldığı listede annesi Kate Middleton, yeni Sussex Düşesi Meghan Markle ve büyükbüyükannesi Kraliçe Elizabeth ile birlikte yer aldı.

  • 5
  • 23
2018'in en iyi giyinenleri listesi...
2018'in en iyi giyinenleri listesi...

Listenin ünlüleri arasında Amal Clooney, Harry Styles ve Lily James gibi isimler de var. İşte Tatler dergisinin "2018 en iyi giyinenler listesi"nde yer alan isimler...

  • 6
  • 23
2018'in en iyi giyinenleri listesi...
2018'in en iyi giyinenleri listesi...

KRALİYET MENSUPLARI

Kraliçe Elizabeth

  • 7
  • 23
2018'in en iyi giyinenleri listesi...
2018'in en iyi giyinenleri listesi...

Cornwall Düşesi Camilla Parker Bowles

BİZE ULAŞIN