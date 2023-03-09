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Haberler Galeri 6'lı koalisyonda Macaristan benzerliği! Batı destekli blok hezimete uğramıştı
Giriş Tarihi: 09.03.2023 16:57 Güncelleme Tarihi: 09.03.2023 16:57

6'lı koalisyonda Macaristan benzerliği! Batı destekli blok hezimete uğramıştı

6'lı koalisyon, hakaret ve küfürleşmeli, İyi partili Meral Akşener krizini aşığ adayını geçtiğimiz günlerde açıklamıştı. 'İttifaka yeni bir sandalye eklenecek mi?' sorusu konuşulurken yaşanan süreç akıllara Macaristan Genel Seçimleri'ni getirdi. 3 Nisan 2022'de seçime giden Macaristan'da Batı destekli 6'lı sol bloğun yaşadığı hezimet hatırlandı. Seçim öncesi ortaya çıkan yanıltıcı anketler ve sosyal medya dezenformasyonuna ramen 12 yıllık Viktor Orban hükümeti büyük bir zafer kazanmıştı.

6’lı koalisyonda Macaristan benzerliği! Batı destekli blok hezimete uğramıştı

Büyük bir kaos ve çekişmenin ardından CHP'li Kemal Kılıçdaroğlu'nu aday olarak gösteren 6'lı koalisyon Başkan Başkan Erdoğan'ın "6 benzemez" dediği Millet İttifakı ile büyük benzerlikler taşıyan Macaristan'daki 6'lı sol bloğu hatırlattı. Peki Batı destekli 6'lı blok nasıl hezimete uğradı? İşte detaylar...

6’lı koalisyonda Macaristan benzerliği! Batı destekli blok hezimete uğramıştı

Ülkedeki kamuoyu araştırma şirketleri seçim öncesi gerçekleştirilen son yoklamalarda iktidar partisinin en fazla birkaç puan avantaja sahip olduğuna kaydediyordu. Ancak Fidesz 135 milletvekili çıkarmayı başararak 3'te 2'lik çoğunluğu elde etmişti. 6 Nisan 2022'de Macaristan'da 6 muhalefet partisinin bir araya geldiği seçimleri yine hükümetteki Fidesz partisi kazanmıştıı. Başbakan Viktor Orban, zafer konuşmasında Batı'ya sert mesajlar göndermişti.

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6’lı koalisyonda Macaristan benzerliği! Batı destekli blok hezimete uğramıştı

"SOROS'UN GELMİŞ GEÇMİŞ EN KÖTÜ YATIRIMI OLDU"

Orban, "Büyük uluslararası güç merkezleri ve örgütler bize karşı harekete geçti. Bu yüzden onlara da bir mesaj göndermeliyiz. Macar soluna harcadığınız tüm paralar boşa gitti. Macar solu, Soros'un gelmiş geçmiş en kötü yatırımı oldu." ifadelerini kullanmıştı.

Macaristan'da seçimlere "Orban" damga vurdu! 6'lı muhalefete karşı büyük zafer | Video

Macar siyasetçi Viktor Orban, 2010 yılından beri Macaristan Başbakanı olarak görev yapıyor. Üst üste 4'üncü kez seçimlerden zaferle ayrılan Orban, Hristiyan Demokrat Halk Partisi ile ittifak yaptı. Orban bu ittifakı ile 6 muhalif partinin kurduğu koalisyona karşı galip gelmişti.

6’lı koalisyonda Macaristan benzerliği! Batı destekli blok hezimete uğramıştı

"TÜRKİYE'DEKİ MUHALİFLER BURADAN MÜJDE BEKLİYORDU"

SETA Siyaset Araştırmaları Direktörü Doç. Dr. Nebi Miş, A Haber'de Macaristan'daki seçim sonuçlarına ilişkin önemli değerlendirmelerde bulunmuştu. Doç. Dr. Nebi Miş, "Macaristan'daki seçimler uzun zamandır Batı tarafından takip ediliyordu. Belki de dünyada Macaristan seçimlerini en yakından izleyen muhalefet de Türkiye'deki muhalefettir. Benzerlikleri de var. Türkiye'deki muhalifler buradan bir müjde bekliyordu." ifadelerini kullanmıştı.

6’lı koalisyonda Macaristan benzerliği! Batı destekli blok hezimete uğramıştı

Seçim öncesinde enflasyon büyük oranda yükseltilerek özellikle un, yağ, şeker gibi gıda fiyatları üzerinden propaganda yapılmıştı. Hükümet, temel gıda maddeleri ve benzin istasyonlarında akaryakıt fiyatlarını sabitlemiştii. Orban yönetimi vatandaşların yükünü hafifletmek için akaryakıt ve ev kredilerini dondurmuştu.

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