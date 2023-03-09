6’lı koalisyonda Macaristan benzerliği! Batı destekli blok hezimete uğramıştı

"SOROS'UN GELMİŞ GEÇMİŞ EN KÖTÜ YATIRIMI OLDU"

Orban, "Büyük uluslararası güç merkezleri ve örgütler bize karşı harekete geçti. Bu yüzden onlara da bir mesaj göndermeliyiz. Macar soluna harcadığınız tüm paralar boşa gitti. Macar solu, Soros'un gelmiş geçmiş en kötü yatırımı oldu." ifadelerini kullanmıştı.

Macaristan'da seçimlere "Orban" damga vurdu! 6'lı muhalefete karşı büyük zafer | Video

Macar siyasetçi Viktor Orban, 2010 yılından beri Macaristan Başbakanı olarak görev yapıyor. Üst üste 4'üncü kez seçimlerden zaferle ayrılan Orban, Hristiyan Demokrat Halk Partisi ile ittifak yaptı. Orban bu ittifakı ile 6 muhalif partinin kurduğu koalisyona karşı galip gelmişti.