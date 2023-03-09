Giriş Tarihi: 09.03.2023 16:57
Güncelleme Tarihi: 09.03.2023
16:57
6'lı koalisyonda Macaristan benzerliği! Batı destekli blok hezimete uğramıştı
6'lı koalisyon, hakaret ve küfürleşmeli, İyi partili Meral Akşener krizini aşığ adayını geçtiğimiz günlerde açıklamıştı. 'İttifaka yeni bir sandalye eklenecek mi?' sorusu konuşulurken yaşanan süreç akıllara Macaristan Genel Seçimleri'ni getirdi. 3 Nisan 2022'de seçime giden Macaristan'da Batı destekli 6'lı sol bloğun yaşadığı hezimet hatırlandı. Seçim öncesi ortaya çıkan yanıltıcı anketler ve sosyal medya dezenformasyonuna ramen 12 yıllık Viktor Orban hükümeti büyük bir zafer kazanmıştı.