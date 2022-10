ABD'nin 101. Hava Birliği Komutanı Tuğgeneral John Lubas, ABD askerlerinin her an Ukrayna'ya girebileceğini belirtti. "NATO topraklarının her karışını savunmaya hazırız" ifadelerini kullandı. "Hava saldırı yeteneğimizden benzersiz bir yetenek getiriyoruz… Biz hafif bir piyade kuvvetiyiz." dedi.