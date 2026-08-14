ABD askerlerinde Hürmüz sendromu: Denize atlayarak intihara kalkışıyorlar!

Levin ayrıca sabun, diş macunu ve deodorant gibi temel kişisel bakım ürünlerinin tükendiğini, yetersiz gıda temini nedeniyle yemeklerin sınırlı porsiyonlarla dağıtıldığını belirtti. İddiaların ardından açıklama yapan ABD Donanması yetkilileri, uzun süreli görevlerin askerler ve aileleri üzerinde ağır bir baskı oluşturduğunun farkında olduklarını kabul etti.