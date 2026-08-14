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ABD askerlerinde Hürmüz sendromu: Denize atlayarak intihara kalkışıyorlar!
Giriş Tarihi: 14.08.2026 08:24
ABD askerlerinde Hürmüz sendromu: Denize atlayarak intihara kalkışıyorlar!
İran ile yaşanan çatışmalar nedeniyle Ortadoğu'da görev yapan ABD uçak gemisi USS Abraham Lincoln'da görev süresinin uzatılması ve ağır yaşam koşulları nedeniyle ciddi bir ruh sağlığı krizi yaşandığı iddia edildi. Navy Times ve Stars and Stripes haber sitelerine konuşan asker aileleri, görev uzatmalarının ardından askerlerin denize atlamaya çalıştığını söyledi.