ABD basını Türk donanmasının gücünü itiraf etti: “Fransa ve İngiltere’nin önüne geçti”

YENİ DENİZ PLATFORMLARI DA TANITILDI

Haberde, ayrıca Başkan Erdoğan'ın Türkiye'nin Reis sınıfı denizaltılarının ikincisi olan TCG Hızır Reis'in hizmete alındığı ve program kapsamında ULAQ adlı yeni bir insansız su üstü aracının da kamuoyuna tanıtıldığı açıklamalarına yer verildi.

NATO üyesi olmasına rağmen Türkiye'nin uzun süredir kendi askeri teknolojisini geliştirerek savunma alanında daha özerk bir yapı kurmayı hedeflediği vurgulandı. Türkiye'nin aktif personel sayısı bakımından ABD'den sonra NATO'nun en büyük ikinci daimi ordusuna sahip olduğu ifade edildi.