Haberler
Galeri
ABD basını Türk donanmasının gücünü itiraf etti: “Fransa ve İngiltere’nin önüne geçti”
Giriş Tarihi: 23.12.2025 15:21
ABD basını Türk donanmasının gücünü itiraf etti: “Fransa ve İngiltere’nin önüne geçti”
ABD basını, Türkiye'nin savunma sanayideki atılımlarına değinerek, Türkiye'nin ilk uçak gemisi projesini gündemine taşıdı. Haberde, Türkiye'nin ilk uçak gemisi projesinde önemli bir revizyona giderek geminin uzunluğunu 300 metreye çıkarmayı planladığı ve bu ölçünün Türkiye'yi NATO müttefikleri arasında en uzun savaş gemilerini işleten ülkelerden biri konumuna taşıyacağına dikkat çekildi. Ayrıca analizde, geminin İngiltere ile Fransa'nın uçak gemilerini geride bıraktığına vurgu yapıldı.