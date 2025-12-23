Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri ABD basını Türk donanmasının gücünü itiraf etti: “Fransa ve İngiltere’nin önüne geçti”
Giriş Tarihi: 23.12.2025 15:21

ABD basını Türk donanmasının gücünü itiraf etti: “Fransa ve İngiltere’nin önüne geçti”

ABD basını, Türkiye'nin savunma sanayideki atılımlarına değinerek, Türkiye'nin ilk uçak gemisi projesini gündemine taşıdı. Haberde, Türkiye'nin ilk uçak gemisi projesinde önemli bir revizyona giderek geminin uzunluğunu 300 metreye çıkarmayı planladığı ve bu ölçünün Türkiye'yi NATO müttefikleri arasında en uzun savaş gemilerini işleten ülkelerden biri konumuna taşıyacağına dikkat çekildi. Ayrıca analizde, geminin İngiltere ile Fransa'nın uçak gemilerini geride bıraktığına vurgu yapıldı.

SABAH.COM.TR DIŞ HABERLER
  • ABONE OL
ABD basını Türk donanmasının gücünü itiraf etti: Fransa ve İngiltere’nin önüne geçti

ABD merkezli Business Insider'ın analizinde, Türkiye'nin ilk uçak gemisi projesinde tasarımı büyütme kararı aldığı ve geminin uzunluğunun 300 metreye (yaklaşık 984 feet) çıkarılmasının planlandığına yer verildi. Bu ölçünün gemiyi NATO müttefikleri tarafından işletilen en uzun savaş gemilerinden biri haline getireceği vurgulandı.

ABD basını Türk donanmasının gücünü itiraf etti: Fransa ve İngiltere’nin önüne geçti

Business Insider Başkan Erdoğan'ın konuşmalarına yer verdi. Erdoğan, yeni uçak gemisi için çalışmaların halihazırda başladığını belirterek, geminin Türk Donanması envanterindeki 261 metre uzunluğundaki amfibi hücum gemisi TCG Anadolu'nun "ağabeyi" olacağını söyledi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
ABD basını Türk donanmasının gücünü itiraf etti: Fransa ve İngiltere’nin önüne geçti

UZUNLUK, UÇUŞ KABİLİYETLERİNİ DOĞRUDAN ETKİLİYOR

Haberde, bir savaş gemisinin gerçek büyüklüğünün genellikle deplasman tonajıyla ölçüldüğü hatırlatılırken, uçak gemilerinde uzunluğun kritik bir unsur olduğuna vurgu yapılıyor. ABD merkezli Business Insider'a göre, geminin uzunluğu; uçuş güvertesinde sağlanan alanı, taşınabilecek uçak sayısını, pist uzunluğunu ve kullanılabilecek mancınık ya da rampa sistemlerini doğrudan etkiliyor.

ABD basını Türk donanmasının gücünü itiraf etti: Fransa ve İngiltere’nin önüne geçti

Türkiye, 2024'ün sonlarına doğru kamuoyuna duyurduğu ve şimdilik MUGEM sınıfı olarak adlandırılan uçak gemisini ilk etapta 60 bin ton deplasmana ve 935 feet uzunluğa sahip olacak şekilde planlamıştı.

ABD basını Türk donanmasının gücünü itiraf etti: Fransa ve İngiltere’nin önüne geçti

İlk açıklanan teknik bilgilere göre geminin, 20'si uçuş güvertesinde olmak üzere toplam 50 uçağı taşıması ve yaklaşık 800 kişilik bir mürettebatla görev yapması öngörülüyordu.

ABD basını Türk donanmasının gücünü itiraf etti: Fransa ve İngiltere’nin önüne geçti

ABD UÇAK GEMİLERİNE YAKLAŞIYOR

Business Insider'a göre, yeni uzunlukla birlikte Türk uçak gemisi, dünyanın en büyükleri olan Amerikan uçak gemilerinin boyut aralığına yaklaşmış durumda. ABD Donanması'nın USS Gerald R. Ford sınıfı uçak gemileri 1.107 feet uzunluğa ve tam yükte yaklaşık 100 bin ton deplasmana sahip bulunuyor. Daha eski Nimitz sınıfı gemiler de benzer şekilde 1.092 feet uzunluğunda ve 100 bin ton civarında deplasmana sahip.

ABD basını Türk donanmasının gücünü itiraf etti: Fransa ve İngiltere’nin önüne geçti

İNGİLTERE VE FRANSA'YI GERİDE BIRAKIYOR

Analizde, Türk gemisinin planlanan yeni uzunluğunun İngiltere'nin Queen Elizabeth sınıfı uçak gemilerinin (yaklaşık 932 feet uzunluk, 80 bin ton deplasman) ve Fransa'nın daha eski Charles de Gaulle uçak gemisinin (857 feet uzunluk, 42.500 ton deplasman) oldukça üzerine çıktığı görüşüne yer verildi.

ABD basını Türk donanmasının gücünü itiraf etti: Fransa ve İngiltere’nin önüne geçti

ABD merkezli habere göre, uçak gemisinin ilk tasarımında uçak kalkışları için bir ski-jump rampası öngörülüyordu. Ancak geminin yerli üretim bir mancınık sistemiyle donatılmasının hedeflendiğine dikkat çekildi.

ABD basını Türk donanmasının gücünü itiraf etti: Fransa ve İngiltere’nin önüne geçti

YENİ DENİZ PLATFORMLARI DA TANITILDI

Haberde, ayrıca Başkan Erdoğan'ın Türkiye'nin Reis sınıfı denizaltılarının ikincisi olan TCG Hızır Reis'in hizmete alındığı ve program kapsamında ULAQ adlı yeni bir insansız su üstü aracının da kamuoyuna tanıtıldığı açıklamalarına yer verildi.

NATO üyesi olmasına rağmen Türkiye'nin uzun süredir kendi askeri teknolojisini geliştirerek savunma alanında daha özerk bir yapı kurmayı hedeflediği vurgulandı. Türkiye'nin aktif personel sayısı bakımından ABD'den sonra NATO'nun en büyük ikinci daimi ordusuna sahip olduğu ifade edildi.