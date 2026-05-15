Haberler ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'dan ilginç çıkış: Nicolas Maduro beni kopyaladı!
Giriş Tarihi: 15.05.2026 10:58 Güncelleme Tarihi: 15.05.2026 10:59

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'dan ilginç çıkış: Nicolas Maduro beni kopyaladı!

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun Pekin ziyareti esnasında evinden alınarak götürülen Nicolas Maduro'nun tutuklanırken giydiği eşofmanın benzerini giymesi "Çin'e bir mesaj mı?" olarak yorumlanmıştı. Dışişleri Bakanı Marco Rubio konuyla ilgili dikkat çeken bir çıkış geldi. Rubio, Maduro'nun kendisini kopyaladığını söyleyerek kıyafeti ondan daha önce satın aldığını belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin ziyareti dünyanın en önemli gelişmesi olarak öne çıktı. Ziyaret kadar dikkat çeken bir diğer detay ise Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun tercihi oldu.

Marco Rubio, Çin'e giderken Air Force One'da Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun ABD'ye getirildiği dönemde giydiği eşofmana benzer bir kıyafetle görüntülendi.

Rubio'nun aynı tarz kıyafetle kameralar karşısına çıkması sosyal medyada dikkat çekti. Rubio'nun tercihi Çin'e yönelik sembolik bir mesaj olarak değerlendirdi.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, giydiği gri eşofman takımının Venezuela'nın devrik lideri Nicolas Maduro'nun gözaltına alındığı sıradaki kıyafetiyle benzerlik göstermesi üzerine açıklama yaptı. Rubio, söz konusu kıyafetin Maduro'dan esinlenmediğini, Maduro'nun kendisini taklit ettiğini öne sürdü.

"MESAJ VERMEK İSTEMEDİM"

Konuyla ilgili ilk kez konuşan Rubio, NBC News'e verdiği röportajda Maduro'ya gönderme yaptığı iddialarını reddetti. Rubio, "Aslında beni o kopyaladı çünkü ben bunu ondan önce almıştım. Ne zaman aldığını bilmiyorum." ifadelerini kullandı. Eşofmanı yalnızca rahat olduğu için tercih ettiğini belirten Rubio, "Ortada verilmek istenen bir mesaj yoktu. Fotoğrafın çekildiğini bile bilmiyordum." dedi.

