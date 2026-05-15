ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'dan ilginç çıkış: Nicolas Maduro beni kopyaladı!
Giriş Tarihi: 15.05.2026 10:58
Güncelleme Tarihi: 15.05.2026 10:59
ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun Pekin ziyareti esnasında evinden alınarak götürülen Nicolas Maduro'nun tutuklanırken giydiği eşofmanın benzerini giymesi "Çin'e bir mesaj mı?" olarak yorumlanmıştı. Dışişleri Bakanı Marco Rubio konuyla ilgili dikkat çeken bir çıkış geldi. Rubio, Maduro'nun kendisini kopyaladığını söyleyerek kıyafeti ondan daha önce satın aldığını belirtti.