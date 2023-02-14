ABD ikiyüzlü tavrını yine gösterdi: Ohio’daki ’kimyasal felaket’ haberini yapan muhabire gözaltı!

GİZEMLİ RAHATSIZLIKLAR, HAYVAN ÖLÜMLERİ...

Ulusal ve uluslararası medyada yer alan haberlere göre, trende taşınan kimyasal madde miktarının, resmi rakamlarda açıklananın çok üzerinde olduğuna, bölge sakinlerinden gizemli rahatsızlıklar ve hayvan ölümlerine ilişkin bilgiler geliyor.