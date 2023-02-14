Giriş Tarihi: 14.02.2023 18:51
Güncelleme Tarihi: 14.02.2023
18:59
ABD ikiyüzlü tavrını yine gösterdi: Ohio'daki 'kimyasal felaket' haberini yapan muhabire gözaltı!
ABD'nin Ohio eyaletinde zehirli kimyasallar taşıyan bir trenin raydan çıkması ile büyük bir çevre felaketi yaşandı. Bölge sakinlerinde gizemli rahatsızlıklar ve hayvan ölümleri görüldü. New York Post gazetesi trenin taşıdığı zehirli kimyasalların miktarının, açıklananın çok üzerinde olduğunu yazdı. Her fırsatta 'basın özgürlüğü' vurgusu yapılan ABD'de konuyla ilgili haber takibinde olan muhabir Evan Lambert'in 'kamu düzenini bozma' suçundan gözaltına alınması ise batının ikiyüzlü tavrını tekrar gözler önüne serdi.