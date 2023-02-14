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Haberler Galeri ABD ikiyüzlü tavrını yine gösterdi: Ohio'daki 'kimyasal felaket' haberini yapan muhabire gözaltı!
Giriş Tarihi: 14.02.2023 18:51 Güncelleme Tarihi: 14.02.2023 18:59

ABD ikiyüzlü tavrını yine gösterdi: Ohio'daki 'kimyasal felaket' haberini yapan muhabire gözaltı!

ABD'nin Ohio eyaletinde zehirli kimyasallar taşıyan bir trenin raydan çıkması ile büyük bir çevre felaketi yaşandı. Bölge sakinlerinde gizemli rahatsızlıklar ve hayvan ölümleri görüldü. New York Post gazetesi trenin taşıdığı zehirli kimyasalların miktarının, açıklananın çok üzerinde olduğunu yazdı. Her fırsatta 'basın özgürlüğü' vurgusu yapılan ABD'de konuyla ilgili haber takibinde olan muhabir Evan Lambert'in 'kamu düzenini bozma' suçundan gözaltına alınması ise batının ikiyüzlü tavrını tekrar gözler önüne serdi.

ABD ikiyüzlü tavrını yine gösterdi: Ohio’daki ’kimyasal felaket’ haberini yapan muhabire gözaltı!

ABD'nin Ohio eyaletinde zehirli kimyasallar taşıyan trenin raydan çıkmasının ardından meydana gelen patlamalar sonucu bölgede yaşanan çevre felaketi, üzerinden günler geçmesine rağmen tartışılmaya devam ediyor.

ABD ikiyüzlü tavrını yine gösterdi: Ohio’daki ’kimyasal felaket’ haberini yapan muhabire gözaltı!

GİZEMLİ RAHATSIZLIKLAR, HAYVAN ÖLÜMLERİ...

Ulusal ve uluslararası medyada yer alan haberlere göre, trende taşınan kimyasal madde miktarının, resmi rakamlarda açıklananın çok üzerinde olduğuna, bölge sakinlerinden gizemli rahatsızlıklar ve hayvan ölümlerine ilişkin bilgiler geliyor.

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ABD ikiyüzlü tavrını yine gösterdi: Ohio’daki ’kimyasal felaket’ haberini yapan muhabire gözaltı!

BÖLGE SAKİNLERİ EVLERİNE DÖNMEK İSTEMİYOR

The Indipendent gazetesi, "çevre felaketi" olarak nitelediği olaydan etkilenen ve tahliye edilen Ohio eyaletindeki Doğu Filistin kasabası sakinlerinin, yetkililerin "güvenli" raporuna rağmen evlerine dönmek istemediklerini aktardı. Birçok kasaba sakini, geri dönmeden önce, evlerinden alınacak hava numunelerinin sonuçlarını görmek istiyor.

ABD ikiyüzlü tavrını yine gösterdi: Ohio’daki ’kimyasal felaket’ haberini yapan muhabire gözaltı!

Gazetenin haberinde, bölge sakinlerinin, baş ağrısı, göz yanması, öksürük ve halsizlik gibi birçok şikayetine yer verilirken, bölgedeki kümes hayvanları ve balıkların felaket sonrası ölümlerini belgeleyen görüntüler paylaşıldı.

ABD ikiyüzlü tavrını yine gösterdi: Ohio’daki ’kimyasal felaket’ haberini yapan muhabire gözaltı!

Çevreye yayılan kimyasal maddenin zararlarına değinen New York Post gazetesi de trenin taşıdığı zehirli kimyasalların miktarının, açıklananın çok üzerinde olduğunu yazdı.

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