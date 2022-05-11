Giriş Tarihi: 11.05.2022 09:48
Güncelleme Tarihi: 11.05.2022
10:04
ABD istihbaratından korkutan iddia: Savaş bitmeyecek! İki nokta arasında köprü oluşturulacak
Rusya Ukrayna savaşı aylardır sürüyor. Çatışmalar şiddetle devam ederken ABD'den çok konuşulacak bir savaş uyarısı geldi. ABD Ulusal İstihbarat Direktörü (DNI) Avril Haines, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in operasyonları Donbas bölgesinde yoğunlaştırdığını belirtirken stratejik hedeflerin değişmediğini duyurdu. Savaşın bitmeyeceğini dile getirdi...