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Giriş Tarihi: 11.05.2022 09:48 Güncelleme Tarihi: 11.05.2022 10:04

ABD istihbaratından korkutan iddia: Savaş bitmeyecek! İki nokta arasında köprü oluşturulacak

Rusya Ukrayna savaşı aylardır sürüyor. Çatışmalar şiddetle devam ederken ABD'den çok konuşulacak bir savaş uyarısı geldi. ABD Ulusal İstihbarat Direktörü (DNI) Avril Haines, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in operasyonları Donbas bölgesinde yoğunlaştırdığını belirtirken stratejik hedeflerin değişmediğini duyurdu. Savaşın bitmeyeceğini dile getirdi...

ABD istihbaratından korkutan iddia: Savaş bitmeyecek! İki nokta arasında köprü oluşturulacak

Rusya Ukrayna savaşı sürerken ABD'den korkutan bir iddia ortaya atıldı. ABD İstihbarat Topluluğunun bir numaralı ismi Haines, Ukrayna savaşıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu. 'Putin ne ypmak istiyor?' sorusuna yanıt verdi.

ABD istihbaratından korkutan iddia: Savaş bitmeyecek! İki nokta arasında köprü oluşturulacak

SAVAŞ SONA ERMEYECEK

Haines, Rusya Devlet Başkanı Putin'in Ukrayna'da ne yapmak istediğiyle ilgili soruya yanıt verirken, "Ruslar orada (Donbas'ta) başarılı olsalar bile bu durum savaşı sona erdirmeyecek.

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ABD istihbaratından korkutan iddia: Savaş bitmeyecek! İki nokta arasında köprü oluşturulacak

UZATILMIŞ SAVAŞ UYARISI

Devlet Başkanı Putin'in Ukrayna'da Donbas'ın da ötesinde amaçlarına ulaşmak için uzatılmış bir savaşa hazırlık yaptığını değerlendiriyoruz." ifadelerini kullandı.

ABD istihbaratından korkutan iddia: Savaş bitmeyecek! İki nokta arasında köprü oluşturulacak

ODAK NOKTASI DEĞİŞTİ

Haines, Rusya'nın odak noktasını Kiev'den Donbas bölgesine kaydırdığını belirtti.

ABD istihbaratından korkutan iddia: Savaş bitmeyecek! İki nokta arasında köprü oluşturulacak

ÖNÜMÜZDEKİ AYLAR BELİRLEYİCİ OLACAK

"Önümüzdeki 1-2 ay çok belirleyici olacak, Ruslar da askeri çabalarını Donbas bölgesinde artıracak. Putin'in stratejik hedefleri muhtemelen değişmedi." dedi.

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