ABD Kongre baskınında yeni görüntüler! Ayı postu ve boynuzlu kişinin sırrı ortaya çıktı

ABD'de 6 Ocak 2021'de gerçekleşen Kongre baskınının sembollerinden olan, ayı postu ve boynuzlarıyla hafızalardan silinmeyen görüntülere imza atan Jacob Chansley, bir kez daha ülke gündemine damgasını vurdu. "QAnon Şamanı" olarak bilinen Jacob Chansley, hakkındaki suçlamaları kabul etmesinin ardından hapis cezasına çarptırılmıştı. Kongre baskınına ait yeni yayımlanan ve polisin olaylardaki rolünü irdeleyen görüntülerin yayınlanmasının ardından Chansley'nin içeri polisler tarafından sokulup sokulmadığı tartışmaya açıldı.