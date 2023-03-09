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Haberler Galeri ABD Kongre baskınında yeni görüntüler! Ayı postu ve boynuzlu kişinin sırrı ortaya çıktı
Giriş Tarihi: 09.03.2023 11:15 Güncelleme Tarihi: 09.03.2023 11:19

ABD Kongre baskınında yeni görüntüler! Ayı postu ve boynuzlu kişinin sırrı ortaya çıktı

ABD'de 6 Ocak 2021'de gerçekleşen Kongre baskınının sembollerinden olan, ayı postu ve boynuzlarıyla hafızalardan silinmeyen görüntülere imza atan Jacob Chansley, bir kez daha ülke gündemine damgasını vurdu. "QAnon Şamanı" olarak bilinen Jacob Chansley, hakkındaki suçlamaları kabul etmesinin ardından hapis cezasına çarptırılmıştı. Kongre baskınına ait yeni yayımlanan ve polisin olaylardaki rolünü irdeleyen görüntülerin yayınlanmasının ardından Chansley'nin içeri polisler tarafından sokulup sokulmadığı tartışmaya açıldı.

AA
ABD Kongre baskınında yeni görüntüler! Ayı postu ve boynuzlu kişinin sırrı ortaya çıktı

ABD'de Temsilciler Meclisi Başkanı Kevin McCarthy'nin, 6 Ocak Kongre baskınına ait 40 bin saati aşan görüntüleri, Fox News kanalı sunucusu Tucker Carlson'a yaklaşık üç hafta önce vermesinin ardından ilk kayıtlar dün akşam yayımlandı.

ABD Kongre baskınında yeni görüntüler! Ayı postu ve boynuzlu kişinin sırrı ortaya çıktı

Baskında boynuzlu ve kürklü şapka ile görüntülenen ve kamuoyunda "baskının sembollerinden" biri olarak nitelendirilip "QAnon Şamanı" şeklinde adlandırılan Jacob Anthony Angeli Chansley'nin de Kongre'deki görüntüleri yer alıyor.

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ABD Kongre baskınında yeni görüntüler! Ayı postu ve boynuzlu kişinin sırrı ortaya çıktı

İki polisin, Senato katına kadar eşlik ettikleri Chansley'e bir odanın kapısını açtıkları görülen kayıtlarda, başka bir alanda çok sayıda polisin arasından yürüyen Chansley'e Kongre polislerinin müdahale etmediği anlaşılıyor.

ABD Kongre baskınında yeni görüntüler! Ayı postu ve boynuzlu kişinin sırrı ortaya çıktı

Chansley'in Senato'da "Bu polis memurlarının binaya girmemize izin vermeleri için gereken ilhamı verdiğin için teşekkürler Tanrım." şeklinde dua ettiği anlaşılan görüntülerde protestocuların Kongre binasında rahatlıkla gezdikleri görülüyor

ABD Kongre baskınında yeni görüntüler! Ayı postu ve boynuzlu kişinin sırrı ortaya çıktı

Diğer taraftan bazı protestocuların camları kırarak binayı tahrip ettiği görüntüler de kayıtlarda yer alıyor.

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