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Haberler Galeri ABD koordinatları verdi İsrail yine vurdu! Batı'dan ikiyüzlülük: Camiler açıkça hedef alınırken...
Giriş Tarihi: 23.12.2023 20:01 Güncelleme Tarihi: 23.12.2023 20:02

ABD koordinatları verdi İsrail yine vurdu! Batı'dan ikiyüzlülük: Camiler açıkça hedef alınırken...

İsrail, Filistin'de okul, hastane, cami demeden vurarak Filistinlilere tüm dünyanın gözü önünde katliam uyguluyor. Batı'nın görmezden geldiği bu katliam ise siyonistlere destek çıkan odakların iki yüzlülüğünü net olarak gösteriyor. Son olarak; İşgalci katillerin ibadethanelere saldırısında dikkat çeken bir detay ortaya çıktı. ABD kongresi çalışanlarının, İsrail'in abluka altındaki Gazze'de sürdürdüğü saldırılarında hedef aldığı kilise ve manastırı vurmaması için öncesinde koordinatlarını İsrailli yetkililere gönderdiği ancak yine de ibadethanelerin hedef alındığı belirlendi.

AA
ABD koordinatları verdi İsrail yine vurdu! Batı’dan ikiyüzlülük: Camiler açıkça hedef alınırken...

Merkezi ABD'de bulunan yayın kuruluşu Politico'nun haberine göre, Gazze'deki Katolik Yardım Hizmetleri adlı kuruluş ile kongre çalışanları, Hristiyanlara ait bazı kurumların İsrail'in saldırılarından korunması için bir dizi e-posta yazışmaları gerçekleştirdi.

ABD koordinatları verdi İsrail yine vurdu! Batı’dan ikiyüzlülük: Camiler açıkça hedef alınırken...

E-postalara göre Katolik Yardım Hizmetleri kuruluşunun ilgili koordinatları kongre çalışanlarına gönderdiği, onların da bu bilgileri İsrail ordusuna ilettiği kaydedildi.

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ABD koordinatları verdi İsrail yine vurdu! Batı’dan ikiyüzlülük: Camiler açıkça hedef alınırken...

Kongre çalışanlarının, İsrail'in 4 binanın koordinat listesini aldığını doğruladığı e-postalarda, İsrailli yetkililerin içerideki düzinelerce sivilin güvenliğini "garanti edemeyeceklerini" söylediği aktarıldı.

ABD koordinatları verdi İsrail yine vurdu! Batı’dan ikiyüzlülük: Camiler açıkça hedef alınırken...

Haberde koordinatları verilen 4 binadan 2'sinin daha sonra İsrail'in hedefi olduğu da belirtildi.

ABD'li yetkilerden gelen bir elektronik postada, "İsrailliler grubunuzun taşınması gerektiğini yineliyor" mesajının yer aldığı belirtilirken, Hristiyan kurumun temsilcilerinin ise "birçoğunun engelli ve yaşlı olması nedeniyle kurumun binalardaki insanları taşıyamadığının" altını çizdiği ifade ediliyor.

ABD koordinatları verdi İsrail yine vurdu! Batı’dan ikiyüzlülük: Camiler açıkça hedef alınırken...

İSRAİL ORDUSU KİLİSELERİ DE HEDEF ALDI

Gazze'deki kiliselerin, hedef alınmasına ilişkin Kudüs Latin Patrikhanesinden yapılan yazılı açıklamada, İsrail ordusunun keskin nişancılarının Rahibeler Manastırına giden 2 kadını öldürdüğü belirtilmişti.

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