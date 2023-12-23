ABD koordinatları verdi İsrail yine vurdu! Batı’dan ikiyüzlülük: Camiler açıkça hedef alınırken...

Haberde koordinatları verilen 4 binadan 2'sinin daha sonra İsrail'in hedefi olduğu da belirtildi.

ABD'li yetkilerden gelen bir elektronik postada, "İsrailliler grubunuzun taşınması gerektiğini yineliyor" mesajının yer aldığı belirtilirken, Hristiyan kurumun temsilcilerinin ise "birçoğunun engelli ve yaşlı olması nedeniyle kurumun binalardaki insanları taşıyamadığının" altını çizdiği ifade ediliyor.