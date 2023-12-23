Giriş Tarihi: 23.12.2023 20:01
Güncelleme Tarihi: 23.12.2023
20:02
ABD koordinatları verdi İsrail yine vurdu! Batı'dan ikiyüzlülük: Camiler açıkça hedef alınırken...
İsrail, Filistin'de okul, hastane, cami demeden vurarak Filistinlilere tüm dünyanın gözü önünde katliam uyguluyor. Batı'nın görmezden geldiği bu katliam ise siyonistlere destek çıkan odakların iki yüzlülüğünü net olarak gösteriyor. Son olarak; İşgalci katillerin ibadethanelere saldırısında dikkat çeken bir detay ortaya çıktı. ABD kongresi çalışanlarının, İsrail'in abluka altındaki Gazze'de sürdürdüğü saldırılarında hedef aldığı kilise ve manastırı vurmaması için öncesinde koordinatlarını İsrailli yetkililere gönderdiği ancak yine de ibadethanelerin hedef alındığı belirlendi.