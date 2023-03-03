Giriş Tarihi: 03.03.2023 14:46
Güncelleme Tarihi: 03.03.2023
14:53
ABD medyası tedirgin: 6'lı koalisyonun parlama zamanı krize dönüştü! Muhalefete yeni yol haritası
Batılı medya organları 14 Mayıs'ta gerçekleşecek Cumhurbaşkanlığı seçimlerini gündeminden düşürmüyor. ABD merkezli gazete Bloomberg, 6'lı koalisyonun aday çıkmazını gündemine taşıdı. 6'lı koalisyon, dün düzenlediği 12. toplantısının ardından henüz isim vermemesine yönelik 'Liderlik tartışması krize dönüyor' diyen Bloomberg, muhalefete bir de yol haritası sundu.