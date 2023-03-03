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Giriş Tarihi: 03.03.2023 14:46 Güncelleme Tarihi: 03.03.2023 14:53

ABD medyası tedirgin: 6'lı koalisyonun parlama zamanı krize dönüştü! Muhalefete yeni yol haritası

Batılı medya organları 14 Mayıs'ta gerçekleşecek Cumhurbaşkanlığı seçimlerini gündeminden düşürmüyor. ABD merkezli gazete Bloomberg, 6'lı koalisyonun aday çıkmazını gündemine taşıdı. 6'lı koalisyon, dün düzenlediği 12. toplantısının ardından henüz isim vermemesine yönelik 'Liderlik tartışması krize dönüyor' diyen Bloomberg, muhalefete bir de yol haritası sundu.

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ABD medyası tedirgin: 6’lı koalisyonun parlama zamanı krize dönüştü! Muhalefete yeni yol haritası

ABD merkezli Bloomberg, 6'lı koalisyonun krizini gündemine taşıdı. Daha önce '2023 yılında dünyanın en önemli seçimi Türkiye'de olacak' ifadelerini kullanan Bloomberg, Başkan Erdoğan'ın her türlü rakibini geride bırakacağını vurgularken "Türkler oylarını kullanana kadar Batılı liderler gergin durumda kalacak." demişti. Gazetenin bugünkü haberinde ise 'Muhalefetin parlama zamanı, liderlik tartışmasıyla krize dönüyor' denildi.

ABD medyası tedirgin: 6’lı koalisyonun parlama zamanı krize dönüştü! Muhalefete yeni yol haritası

Gazete, Türkiye'nin muhalefetinin Başkan Erdoğan'ın karşısında ortak bir aday üzerinde anlaşmaya varamadığı ve bir kriz içinde olduğunu yazdı. Aday krizinin ise muhalefetin Erdoğan'a karşı zafer elde etme şansını düşürdüğü ifade edildi.

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ABD medyası tedirgin: 6’lı koalisyonun parlama zamanı krize dönüştü! Muhalefete yeni yol haritası

6'lı koalisyonunliderlerinin aylarca süren iç çatışmalarının ardından bir isim üzerinde anlaşmak için bir araya geldiği 12. toplantıda öne çıkan adayın, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu olduğu ancak bloğun ikinci büyük üyesi İYİ Parti'den destek alamadığı vurgulandı.

ABD medyası tedirgin: 6’lı koalisyonun parlama zamanı krize dönüştü! Muhalefete yeni yol haritası

AKŞENER'İN PLANI!

İsmi açıklanmayan bir kaynağa dayandırılan haberde, Akşener'in ya partisinin diğer üyeleri ile birlikte hareket edeceği ya da ayrı bir aday çıkaracağı iddia edildi.

ABD medyası tedirgin: 6’lı koalisyonun parlama zamanı krize dönüştü! Muhalefete yeni yol haritası

Başkan Erdoğan'ın geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklama ile seçimlerin erteleneceği yinindeki spekülasyonları boşa çıkardığı belirtildi.

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