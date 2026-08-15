ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth için ’görevden alın’ çağrısı: Hürmüz Sendromu derinleşiyor!

ABD Başkanı Donald Trump, "Deniz ablukamıza herkes 'çelik duvar' diyor ve İran'ın bu konuda yapabileceği hiçbir şey yok" derken İran da Hürmüz'de kontrolün kendilerinde olduğunu ve ABD tavrını değiştirmedikçe boğazın açılmayacağını tekrarladı.