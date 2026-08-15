Haberler
Galeri
Dünya
ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth için 'görevden alın' çağrısı: Hürmüz Sendromu derinleşiyor!
Giriş Tarihi: 15.08.2026 08:05
Güncelleme Tarihi: 15.08.2026 08:07
ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth için 'görevden alın' çağrısı: Hürmüz Sendromu derinleşiyor!
ABD Senatosu Azınlık Lideri Chuck Schumer, USS Abraham Lincoln uçak gemisindeki mürettebatın zorlu yaşam koşullarına ilişkin basına yansıyan haberlerin ardından Savunma Bakanı Pete Hegseth'in görevden alınması çağrısında bulundu.