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Haberler Galeri Dünya ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth için 'görevden alın' çağrısı: Hürmüz Sendromu derinleşiyor!
Giriş Tarihi: 15.08.2026 08:05 Güncelleme Tarihi: 15.08.2026 08:07

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth için 'görevden alın' çağrısı: Hürmüz Sendromu derinleşiyor!

ABD Senatosu Azınlık Lideri Chuck Schumer, USS Abraham Lincoln uçak gemisindeki mürettebatın zorlu yaşam koşullarına ilişkin basına yansıyan haberlerin ardından Savunma Bakanı Pete Hegseth'in görevden alınması çağrısında bulundu.

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ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth için ’görevden alın’ çağrısı: Hürmüz Sendromu derinleşiyor!

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth de ABD'nin İran'a uyguladığı deniz ablukasını "süresiz olarak" devam ettirebileceğini belirtti ve bölgeye yeni bir uçak gemisi gönderileceği sinyalini verdi. Öte yandan Hürmüz Boğazı konusundaki restleşme devam ediyor.

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth için ’görevden alın’ çağrısı: Hürmüz Sendromu derinleşiyor!

ABD Başkanı Donald Trump, "Deniz ablukamıza herkes 'çelik duvar' diyor ve İran'ın bu konuda yapabileceği hiçbir şey yok" derken İran da Hürmüz'de kontrolün kendilerinde olduğunu ve ABD tavrını değiştirmedikçe boğazın açılmayacağını tekrarladı.

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ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth için ’görevden alın’ çağrısı: Hürmüz Sendromu derinleşiyor!

MQ-9'LARIN DÖRTTE BİRİ KAYBEDİLDİ

ABD ordusunun, İsrail'in İran'a yönelik saldırılarıyla başlayan savaşta MQ-9 Reaper insansız hava araçlarının (İHA) yaklaşık yüzde 25'ini kaybettiği iddia edildi.

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ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth için ’görevden alın’ çağrısı: Hürmüz Sendromu derinleşiyor!

Öte yandan ABD Başkanı Donald Trump, Pentagon'a yeni nesil uçak gemilerinden savaş uçaklarını fırlatmak için kullanılan elektromanyetik sistemden vazgeçip geleneksel buharlı mancınık sistemine geri dönmesi talimatını verdi.

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth için ’görevden alın’ çağrısı: Hürmüz Sendromu derinleşiyor!

Trump, modern mekanizmanın çok pahalı ve arıza anında tamirin zor olduğunu öne sürdü.

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth için ’görevden alın’ çağrısı: Hürmüz Sendromu derinleşiyor!

ABD'DEN SİHA ORDUSU PROJESİ

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), ilk çok uluslu "tek yönlü saldırı insansız hava aracı (İHA)" görev gücünün kurulacağını bildirdi.

#PETE HEGSETH #ABD SENATOSU

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