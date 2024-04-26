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Haberler Galeri ABD’de Gazze yangını çığ gibi büyüyor! Profesörler tutuklandı |Keskin nişancılar konuşlandırıldı
Giriş Tarihi: 26.04.2024 10:19 Güncelleme Tarihi: 26.04.2024 11:04

ABD’de Gazze yangını çığ gibi büyüyor! Profesörler tutuklandı |Keskin nişancılar konuşlandırıldı

Son dakika haberleri: İsrail'in Gazze katliamına tepki olarak ABD'nin Columbia Üniversitesi'nde başlayan gösteriler tüm ülkeye yayıldı. Siyonist lobinin yönlendirdiği ABD hükümetine tepki olarak üniversite kampüslerinde sesini yükselten öğrencilere polisin yaptığı müdahaleler akılalmaz boyutlara ulaştı. Yüzlerce öğrenciyi ve öğretim görevlisini gözaltına alan ABD polisi, kampüslere silahlarla girdi.

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ABD’de Gazze yangını çığ gibi büyüyor! Profesörler tutuklandı |Keskin nişancılar konuşlandırıldı

ABD'nin New York kentindeki Columbia Üniversitesi'nde 1 hafta önce başlayan ve üniversite yönetimi ile öğrencileri karşı karşıya getiren Filistin yanlısı protestolar, ülkedeki birçok saygın üniversiteye yayıldı.

ABD’de Gazze yangını çığ gibi büyüyor! Profesörler tutuklandı |Keskin nişancılar konuşlandırıldı

Polis, İsrail'in Gazze'de yürüttüğü soykırıma tepki gösteren öğrencilere ve öğretim üyelerine sert şekilde müdahale ederken, New York Üniversitesi'nde 120, Columbia Üniversitesi'nde 100, Emerson Kolejinde 100, Güney Kaliforniya Üniversitesi'nde 90, Yale Üniversitesi'nde 60, Teksas Üniversitesi'nde 50, Indiana Üniversitesi'nde 33, Minnesota Üniversitesi'nde 9, Ohio Eyalet Üniversitesi'nde 5 ve Kaliforniya Eyaleti Politeknik Üniversitesi'nde 3 olmak üzere en az 570 öğrencinin gözaltına alındığı bildirildi.

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ABD’de Gazze yangını çığ gibi büyüyor! Profesörler tutuklandı |Keskin nişancılar konuşlandırıldı

ABD polisi kampüsteki protestoculara biber gazı ve biber topları kullanırken kampüslere askeri müdahaleler de başladı.

Filistin yanlısı protestolar ABD'deki birçok üniversiteye yayıldı | Video

ABD’de Gazze yangını çığ gibi büyüyor! Profesörler tutuklandı |Keskin nişancılar konuşlandırıldı

Boston'daki Northeastern Üniversitesi'nde düzinelerce protestocu, insan zinciri oluşturarak kamp kurdu. Boston polisi, 25 Nisan 2024 Perşembe günü protesto kampını kuşattı.

ABD’de Gazze yangını çığ gibi büyüyor! Profesörler tutuklandı |Keskin nişancılar konuşlandırıldı

PROFESÖRLERE TERS KELEPÇE

Aralarında Emory Üniversitesi ekonomi profesörü Caroline Fohlin ve felsefe bölümü başkanı Noëlle McAfee'nin de bulunduğu en az iki profesörün Atlanta polisi tarafından gözaltına alındığı görüldü.

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