Giriş Tarihi: 26.04.2024 10:19
Güncelleme Tarihi: 26.04.2024
11:04
ABD’de Gazze yangını çığ gibi büyüyor! Profesörler tutuklandı |Keskin nişancılar konuşlandırıldı
Son dakika haberleri: İsrail'in Gazze katliamına tepki olarak ABD'nin Columbia Üniversitesi'nde başlayan gösteriler tüm ülkeye yayıldı. Siyonist lobinin yönlendirdiği ABD hükümetine tepki olarak üniversite kampüslerinde sesini yükselten öğrencilere polisin yaptığı müdahaleler akılalmaz boyutlara ulaştı. Yüzlerce öğrenciyi ve öğretim görevlisini gözaltına alan ABD polisi, kampüslere silahlarla girdi.