ABD'nin yaptırım kararı sonrası Avrupa neden Türkiye'nin yer aldı?

BATI TÜRKİYE'YE YÖNELİK OPERASYONDAN NEDEN KORKUYOR?

Batı'da endişenin kaynağı ABD'nin bir çok ülkeyi hedef alan ekonomik saldırıları. Unutmayalım ki Trump, ek vergilerle ilk önce Çin ve AB'ye karşı gümrük savaşı başlatmıştı. ABD'nin hedefinde AB var, Çin var, Rusya var, İran var. Kaldı ki Türkiye tek hedef olsa bile TL'nin değer kaybı, Amerikan dolarının yükselmesi, AB için Euro'nun kaybı anlamına geliyor. Zaten Trump'ın bizzat tetikçilik yaptığı TL saldırısında, Euro da dolar karşısında değer kaybetti.

Bu durum Avrupa tarafından yakından takip ediliyor. Birkaç gündür başta İngiliz gazeteleri olmak üzere Avrupa'nın önde gelen yayın organları, Türk Lirası'ndaki dalgalanmaya odaklandılar. Bu durumun diğer ülkeler ve piyasalara olumsuz etkilerinden endişe duyulduğunu vurguladılar.