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ABD'nin yaptırım kararı sonrası Avrupa neden 'nin yer aldı?

Giriş Tarihi: 15.08.2018 17:49 Güncelleme Tarihi: 15.08.2018 17:58
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ABD'nin yaptırım kararı sonrası Avrupa neden 'nin yer aldı?
ABD'nin yaptırım kararı sonrası Avrupa neden Türkiye'nin yer aldı?

ABD yönetiminin 'ye yönelik ekonomik saldırısında Afrika'dan Arap dünyasına kadar bir çok ülke Türkiye'nin yanında saf tuttu. Müslüman ülkelerin yanı sıra Avrupa da "Türkiye ile birlikteyiz" mesajı verdi. Peki Almanya, İtalya, İngiltere ve AB neden dolar operasyonunda Türkiye'nin yanında duruyor, bu süreçte neler yapıyorlar ve daha neler yapmalılar, Taha Dağlı sabah.com.tr için yanıtladı.

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ABD'nin yaptırım kararı sonrası Avrupa neden 'nin yer aldı?
ABD'nin yaptırım kararı sonrası Avrupa neden Türkiye'nin yer aldı?

AB'NİN "TRUMP'IN EK VERGİ KARARI GAYRİ MEŞRU" TEPKİSİNDEN NE ANLIYORUZ?

Avrupa Parlamentosunun Türk forumu bir açıklama yaptı. Açıklamada AB'nin Trump'ın 'ye yönelik ek vergi kararının gayri meşru olduğunu belirttiği vurgulandı. AB kararın aynı zamanda dünya ticaret örgütü kurallarına da aykırı olduğunu söyledi. Yani açıklama AB adına yapılıyor. AB, ABD'nin Türkiye'ye yönelik ekonomik saldırısından rahatsız.

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ABD'nin yaptırım kararı sonrası Avrupa neden 'nin yer aldı?
ABD'nin yaptırım kararı sonrası Avrupa neden Türkiye'nin yer aldı?

ALMANYA, İNGİLTERE, İTALYA VE DİĞER BATI ÜLKELERİ NEDEN TEPKİ GÖSTERDİ?

Almanya daha ilk günden Başbakanları Merkel ve ekonomi bakanlarının açıklamalarıyla 'ye destek mesajları verdi. İtalya da öyle. İngiltere'nin açıklamasında Türkiye'nin önemine dikkat çekiliyor. Şu bir gerçek ki Avrupa, TL'ye yönelik dolar operasyonuna tepkili. Türkiye 15 Temmuz darbe girişimine, terör saldırılarına hedef olduğunda sessiz kalan Avrupa, Türk lirasına yapılan bu ekonomik saldırıda anında refleks gösterdi. Bunun bir izahatı olmalı.

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ABD'nin yaptırım kararı sonrası Avrupa neden 'nin yer aldı?
ABD'nin yaptırım kararı sonrası Avrupa neden Türkiye'nin yer aldı?

BATI TÜRKİYE'YE YÖNELİK OPERASYONDAN NEDEN KORKUYOR?

Batı'da endişenin kaynağı ABD'nin bir çok ülkeyi hedef alan ekonomik saldırıları. Unutmayalım ki Trump, ek vergilerle ilk önce Çin ve AB'ye karşı gümrük savaşı başlatmıştı. ABD'nin hedefinde AB var, Çin var, Rusya var, İran var. Kaldı ki tek hedef olsa bile TL'nin değer kaybı, Amerikan dolarının yükselmesi, AB için Euro'nun kaybı anlamına geliyor. Zaten Trump'ın bizzat tetikçilik yaptığı TL saldırısında, Euro da dolar karşısında değer kaybetti.

Bu durum Avrupa tarafından yakından takip ediliyor. Birkaç gündür başta İngiliz gazeteleri olmak üzere Avrupa'nın önde gelen yayın organları, Türk Lirası'ndaki dalgalanmaya odaklandılar. Bu durumun diğer ülkeler ve piyasalara olumsuz etkilerinden endişe duyulduğunu vurguladılar.

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ABD'nin yaptırım kararı sonrası Avrupa neden 'nin yer aldı?
ABD'nin yaptırım kararı sonrası Avrupa neden Türkiye'nin yer aldı?

TÜRKİYE'YE YÖNELİK SALDIRI DOMİNO ETKİSİ YAPAR ENDİŞESİ Mİ VAR?

ile AB arasında bankacılık iç içe durumda. Avrupa'yı en çok durum korkutuyor. İspanyol, İtalyan, Alman, İngiliz bankaları da bu süreçte sıkıntı yaşayabilir diye endişe var. En çok da İspanyol ve İtalyan bankalarının bu süreçten olumsuz etkilenme durumları var. Çünkü iki ülke de ekonomik olarak bıçak sırtında. Bu da TL kaynaklı bir krizin İtalya ve İspanya'ya bankalar üzerinden sıçramasına yol açabilir, sonra da Avrupa genelinde bir domino etkisi yapar diye korku duyuluyor.

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ABD'nin yaptırım kararı sonrası Avrupa neden 'nin yer aldı?
ABD'nin yaptırım kararı sonrası Avrupa neden Türkiye'nin yer aldı?

KRİZ AVRUPA İÇİN DE BULAŞICI ÖZELLİĞE Mİ SAHİP?

Avrupa için ekonomik krizlerin bulaşıcı özelliği var. Özellikle son yıllarda hem ekonomik krizler hem de siyasi krizler AB'yi daha da kırılgan hale getirdi. İngiltere'nin Brexit kararı, yükselen aşırı ırkçılık, bunun ülke siyasetlerindeki etkisi ve ABD'nin son dönemde AB'yi de hedef alan ekonomi politikaları etraftaki ekonomik sıkıntıların Avrupa geneline bulaşma ihtimalini arttıran etkenler olarak göze çarpıyor.

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ABD'nin yaptırım kararı sonrası Avrupa neden 'nin yer aldı?
ABD'nin yaptırım kararı sonrası Avrupa neden Türkiye'nin yer aldı?

LİRA'NIN KAYBI EURO İÇİN NE İFADE EDİYOR?

ABD ekonomik saldırı başlattı, ticaret savaşı başlattı. Bu sadece 'ye yönelik bir durum değil. Çelik ve alüminyuma ek vergiler AB'yi de kapsıyor. Mesela ABD, İran'a ambargo koyuyor, AB buna karşı çıkıyor. Çünkü AB'nin İran'la ticari beklentileri var. ABD bu kez AB'ye "İran'la iş yaparsanız benimle iş yapamazsınız" diyor. Bir de ekstradan petrol ambargosu var Kasım ayında. Yani ABD ekonomik saldırıda AB'yi hem direk hem de başka ülkeler üzerinden ticaretini olumsuz etkilemek suretiyle dolaylı yoldan hedef alıyor.

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