ABD'ye ulaşmaya çalışıyorlardı! Sınırda vahşet...

ABD'ye ulaşmak için yola çıkan göçmenler birer birer ölüyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın göçmen karşıtı politikaları nedeniyle ölen bir çocuğun cenaze töreni hazırlıkları yapılırken bir tane daha... Orta Amerika'dan ABD'ye ulaşmak için harekete geçen göçmen konvoyunda yer alan Guatemalalı kız çocuğu, Meksika-ABD sınırında hayatını kaybetmişti. Babasıyla yasa dışı olarak ABD tarafına geçen 7 yaşındaki kız çocuğunun, gözaltına alındıktan saatler sonra yaşamını yitirdiği bildirilmişti. Çocuğun ölüm sebebi, aşırı sıvı kaybının yol açtığı ani kalp durması olarak açıklanmıştı. Associated Press ajansının, sınır muhafızlarının ifadelerine dayandırdığı haberinde de küçük kızın günlerdir aç ve susuz olduğu kaydedilmişti. Küçük kızın cenazesi geçtiğimiz pazar günü Guatemala'ya gönderildi. La Aurora Uluslararası Havalimanı'ndan cenazeyi teslim alan yetkililer, beyaz bir tabutla cenazeyi kızın memleketine uğurladı. Umuda yolculuk için babasıyla yola çıkan 7 yaşındaki Jakelin Caal Maquin, geçtiğimiz salı günü toprağa verildi.