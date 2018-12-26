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  • ABD'ye ulaşmaya çalışıyorlardı! Sınırda vahşet...

'ye ulaşmaya çalışıyorlardı! vahşet...

'ye ulaşmak için yola çıkan göçmenler birer birer ölüyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın göçmen karşıtı politikaları nedeniyle ölen bir çocuğun cenaze töreni hazırlıkları yapılırken bir tane daha...

Giriş Tarihi: 26.12.2018 10:59 Güncelleme Tarihi: 26.12.2018 11:05
ABD'ye ulaşmaya çalışıyorlardı! Sınırda vahşet...

Orta Amerika'dan 'ye ulaşmak için harekete geçen göçmen konvoyunda yer alan Guatemalalı kız çocuğu, Meksika-ABD sınırında hayatını kaybetmişti.

ABD'ye ulaşmaya çalışıyorlardı! Sınırda vahşet...

Babasıyla yasa dışı olarak tarafına geçen 7 yaşındaki kız çocuğunun, gözaltına alındıktan saatler sonra yaşamını yitirdiği bildirilmişti.

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ABD'ye ulaşmaya çalışıyorlardı! Sınırda vahşet...

Çocuğun ölüm sebebi, aşırı sıvı kaybının yol açtığı ani kalp durması olarak açıklanmıştı.

ABD'ye ulaşmaya çalışıyorlardı! Sınırda vahşet...

Associated Press ajansının, sınır muhafızlarının ifadelerine dayandırdığı haberinde de küçük kızın günlerdir aç ve susuz olduğu kaydedilmişti.

ABD'ye ulaşmaya çalışıyorlardı! Sınırda vahşet...

Küçük kızın cenazesi geçtiğimiz pazar günü Guatemala'ya gönderildi.

ABD'ye ulaşmaya çalışıyorlardı! Sınırda vahşet...

La Aurora Uluslararası Havalimanı'ndan cenazeyi teslim alan yetkililer, beyaz bir tabutla cenazeyi kızın memleketine uğurladı.

ABD'ye ulaşmaya çalışıyorlardı! Sınırda vahşet...

Umuda yolculuk için babasıyla yola çıkan 7 yaşındaki Jakelin Caal Maquin, geçtiğimiz salı günü toprağa verildi.

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