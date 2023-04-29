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Giriş Tarihi: 29.04.2023 10:11 Güncelleme Tarihi: 29.04.2023 10:14

AB’ye Türkiye tepkisi! Bu sözler Yunanistan’a damga vurdu: Erdoğan olağanüstü bir iş yaptı!

Son dakika haberleriTürkiye 14 Mayıs seçimlerine geri sayarken tüm dünyanın gözü de o güne kilitlendi. Hem bölgesel hem de küresel ölçekte kritik sonuçlar doğuracak olan Türkiye seçimleri ile ilgili analizler peş peşe geliyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın son 20 yılda Türkiye'yi tartışmasız bir küresel güç haline getirmesi sık sık analizlere konu olurken bu kez Yunanistan'da gerçekleşen ekonomi forumunda dikkat çeken ifadeler kullanıldı. Foruma katılan Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, AB'ye Türkiye ile ilgili tepki gösterirken Başkan Erdoğan ile ilgili sözleri de ülke basınının gündemine oturdu.

SABAH.COM.TR DIŞ HABERLER
AA
AB’ye Türkiye tepkisi! Bu sözler Yunanistan’a damga vurdu: Erdoğan olağanüstü bir iş yaptı!

Son dakika haberleri14 Mayıs seçimlerine sayılı günler kaldı. Türkiye seçim için geri sayıma geçmişken eş zamanlı olarak onlarca ülke bu kritik seçimleri de yakından takip ediyor. Sonuçları bakımından hem bölgesel hem de küresel siyasette önemli sonuçlar barındıran 14 Mayıs seçimleri gerek siyasi isimler gerekse uluslararası medya tarafından da yakından takip ediliyor.

AB’ye Türkiye tepkisi! Bu sözler Yunanistan’a damga vurdu: Erdoğan olağanüstü bir iş yaptı!

Türkiye'nin yıllar içinde ulaştığı güçlü konum değerlendirmeleri analizlere konu olmaya devam ederken bu kez Yunanistan'da gerçekleşen ekonomi forumda çarpıcı ifadeler yer aldı. Yunanistan'daki Delphi Ekonomi Forumu'nda konuşan Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Türkiye için dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

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AB’ye Türkiye tepkisi! Bu sözler Yunanistan’a damga vurdu: Erdoğan olağanüstü bir iş yaptı!

"ERDOĞAN TÜRKİYE İÇİN OLAĞANÜSTÜ ŞEYLER YAPTI"

Başkan Erdoğan'ın ülkesi için olağanüstü bir iş yaptığını vurgulayan Rama, şu değerlendirmelerde bulundu: "Seçimlerdeki sonuçlardan bağımsız ve bu tartışmaya hiç girmek istemiyorum ancak benim düşünceme göre Cumhurbaşkanı Erdoğan ülkesi için olağanüstü bir iş yaptı, Türkiye'yi çok değiştirdi. Elbette ki tartışmalı bazı şeyler var, ancak tartışmadan önce şunu söylemeliyim ki özellikle AB'nin Türkiye'ye yönelik gösterdiği davranışı tartışmalıdır. Türkiye'ye '(AB'ye) Kabul edilmek için reform yapmalısınız' denildiği bir zamanda gerçekleşen şey bunun tam tersiydi; Türkiye acımasızca kapının ardında bırakıldı.

AB’ye Türkiye tepkisi! Bu sözler Yunanistan’a damga vurdu: Erdoğan olağanüstü bir iş yaptı!

"AB TÜRKİYE'Yİ CİDDİYE ALMALI"

Ardından darbe girişimi, Erdoğan'ın kendini terk edilmiş hissettiği olağanüstü bir etkiye sahip çok çok kritik bir andı. Yani karmaşık bir şey. Ancak bir şey inkar edilemez, Erdoğan'la veya Erdoğan'sız Türkiye Avrupa'nın güvenliği için çok önemli. AB, Türkiye'yi gerçekten çok ciddiye almalı."

AB’ye Türkiye tepkisi! Bu sözler Yunanistan’a damga vurdu: Erdoğan olağanüstü bir iş yaptı!

Rama, Başkan Erdoğan'ın dostu olduğunu da söyledi. Rama'nın sözleri Yunan basınında da gündeme oturdu.

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