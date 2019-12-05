Açılışını Başkan Erdoğan yapacak! Cambridge Camisi, Avrupa'nın ilk çevre dostu camisi olarak tarihe geçecek

Murad önderliğinde başlayan projede, 2009'da arazi satın alındı. Türkiye Diyanet Vakfının önayak olduğu ve toplamda 10 binden fazla kişi veya kurumun bağış yaptığı projeye asıl desteği veren Türk kurumları oldu. Katar Ulusal Fonu da bağışçılar arasında yer aldı.