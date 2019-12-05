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  • Açılışını Başkan Erdoğan yapacak! Cambridge Camisi, Avrupa'nın ilk çevre dostu camisi olarak tarihe geçecek

Açılışını Başkan Erdoğan yapacak! Cambridge Camisi, Avrupa'nın ilk çevre dostu camisi olarak tarihe geçecek

Başkan 'ın 'de açacağı Cambridge Merkez Camisi, İslami geleneklere bağlı kalınan ödüllü mimarisinin yanı sıra yağmur sularını depolayan, elektriğinin bir kısmını güneş enerjisinden sağlayan çevre dostu sistemleriyle dikkatleri çekiyor. Projede, İslam dininin estetiği, sanat anlayışı, Hz. Peygamber'in yaşam tarzı ve doğanın korunmasına verdiği önem esas alındı. Bu esaslar çerçevesinde bir yarışma düzenlenerek tasarımı belirlenen caminin, bahçe, sütunlu giriş, avlu, abdesthane ve ibadet alanından oluşmasına karar verildi. "9-16. Yüzyıllar Arasında İslam Medeniyetinde Bilimsel Miras" adlı kalıcı bir sergiye de ev sahipliği yapan cami, sadece bu sene aldığı 9 ödül ile de dikkat çekti.

Giriş Tarihi: 05.12.2019 14:47 Güncelleme Tarihi: 05.12.2019 15:20
Açılışını Başkan Erdoğan yapacak! Cambridge Camisi, Avrupa'nın ilk çevre dostu camisi olarak tarihe geçecek

Cumhurbaşkanı 'ın 'de açacağı Cambridge Merkez Camisi, İslami geleneklere bağlı kalınan ödüllü mimarisinin yanı sıra yağmur sularını depolayan, elektriğinin bir kısmını güneş enerjisinden sağlayan çevre dostu sistemleriyle dikkatleri çekiyor.

Açılışını Başkan Erdoğan yapacak! Cambridge Camisi, Avrupa'nın ilk çevre dostu camisi olarak tarihe geçecek

Avrupa'nın ilk çevre dostu camisi olan Cambridge Merkez Camisi'nin inşasına giden sürecin temeli 2008'de atıldı.

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Açılışını Başkan Erdoğan yapacak! Cambridge Camisi, Avrupa'nın ilk çevre dostu camisi olarak tarihe geçecek

Kilise veya evlerden dönüştürülen dört mescit ihtiyaca cevap veremez hale gelince kentteki Müslüman öğrenciler, Cambridge Üniversitesi İslami çalışmalar öğretim görevlisi Dr. Timothy Winter'a başvurdu.

Açılışını Başkan Erdoğan yapacak! Cambridge Camisi, Avrupa'nın ilk çevre dostu camisi olarak tarihe geçecek

17 yaşında Müslüman olduktan sonra Abdulhakim Murad adını alan Winter, dünyaca ünlü sanatçı Yusuf İslam'la bu projeyi Başbakanlık yaptığı dönemde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ileterek destek istedi.

Açılışını Başkan Erdoğan yapacak! Cambridge Camisi, Avrupa'nın ilk çevre dostu camisi olarak tarihe geçecek

Murad önderliğinde başlayan projede, 2009'da arazi satın alındı. Türkiye Diyanet Vakfının önayak olduğu ve toplamda 10 binden fazla kişi veya kurumun bağış yaptığı projeye asıl desteği veren Türk kurumları oldu. Katar Ulusal Fonu da bağışçılar arasında yer aldı.

Açılışını Başkan Erdoğan yapacak! Cambridge Camisi, Avrupa'nın ilk çevre dostu camisi olarak tarihe geçecek

TASARIMI YARIŞMAYLA BELİRLENDİ

Projede, İslam dininin estetiği, sanat anlayışı, Hz. Peygamber'in yaşam tarzı ve doğanın korunmasına verdiği önem esas alındı.

Açılışını Başkan Erdoğan yapacak! Cambridge Camisi, Avrupa'nın ilk çevre dostu camisi olarak tarihe geçecek

Bu esaslar çerçevesinde bir yarışma düzenlenerek tasarımı belirlenen caminin, bahçe, sütunlu giriş, avlu, abdesthane ve ibadet alanından oluşmasına karar verildi.

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