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Başkan Erdoğan İngiltere'de Cambridge Camii'nin açılış merasimine katıldı

05.12.2019 | 17:19

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İngiltere'deki Cambridge Merkez Camii'nin açılış merasimine katıldı. Temeli 2008'de atılan Cambridge Merkez Camii, islami geleneklere bağlı kalınarak yapıldı. Projede, İslam dininin estetiği, sanat anlayışı, Hz. Peygamber'in yaşam tarzı ve doğanın korunmasına verdiği önem esas alındı. Cambridge Merkez Camii ayrıca Avrupa'nın ilk çevre dostu camisi olarak tarihe geçecek.

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