Giriş Tarihi: 25.05.2024 11:00
Güncelleme Tarihi: 25.05.2024
11:03
Adalet Divanı kararı İsrail’de panik yarattı! Beklenen yanıt geldi: İlk işleri onu aramak oldu…
Son dakika haberleri: İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze'de sürdürdüğü soykırıma ilişkin yeni karar dünyanın gündemine oturdu. Birleşmiş Milletler'in başlıca yargı organı olan Uluslararası Adalet Divanı, İsrail'in saldırılarını acilen durdurmasına hükmetti. Kararın ardından harekete geçen Siyonist İsrail hükümetinden ilk açıklama geldi.