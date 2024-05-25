Adalet Divanı kararı İsrail’de panik yarattı! Beklenen yanıt geldi: İlk işleri onu aramak oldu…

Kararda, İsrail'in haftalarca süren yoğun bombardımanın ardından 7 Mayıs'ta Refah'ta askeri bir saldırı başlattığı ve bunun sonucunda 18 Mayıs 2024 itibarıyla yaklaşık 800 bin Filistinlinin Refah'ta yerlerinden edildiği belirtildi.