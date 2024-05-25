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Haberler Galeri Adalet Divanı kararı İsrail’de panik yarattı! Beklenen yanıt geldi: İlk işleri onu aramak oldu…
Giriş Tarihi: 25.05.2024 11:00 Güncelleme Tarihi: 25.05.2024 11:03

Adalet Divanı kararı İsrail’de panik yarattı! Beklenen yanıt geldi: İlk işleri onu aramak oldu…

Son dakika haberleri: İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze'de sürdürdüğü soykırıma ilişkin yeni karar dünyanın gündemine oturdu. Birleşmiş Milletler'in başlıca yargı organı olan Uluslararası Adalet Divanı, İsrail'in saldırılarını acilen durdurmasına hükmetti. Kararın ardından harekete geçen Siyonist İsrail hükümetinden ilk açıklama geldi.

AJANSLAR
Adalet Divanı kararı İsrail’de panik yarattı! Beklenen yanıt geldi: İlk işleri onu aramak oldu…

İsrail'in Gazze'de yürüttüğü soykırıma yönelik yeni karar, dünya gündemini çalkaladı. Uluslararası Adalet Divanı, (UAD) İsrail'in, Refah'a yönelik askeri saldırılarını durdurmasını emretti. UAD, Güney Afrika Cumhuriyeti'nin İsrail aleyhine açtığı "soykırım" davasında, İsrail'in Refah'a yönelik askeri operasyonlarını durdurmasını da içeren ek ihtiyati tedbir taleplerine ilişkin kararını açıkladı.

Adalet Divanı kararı İsrail’de panik yarattı! Beklenen yanıt geldi: İlk işleri onu aramak oldu…

"FELAKET YAŞANACAK"

Gazze'deki durumun 26 Ocak'taki karardan bu yana özellikle gıdaya erişim ve insani durum bakımından ciddi şekilde kötüleştiği belirtilen kararda, Refah'a yönelik İsrail saldırılarının devamı halinde insani durumun felaket düzeyinde kötüleşeceği ifade edildi.

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Adalet Divanı kararı İsrail’de panik yarattı! Beklenen yanıt geldi: İlk işleri onu aramak oldu…

Kararda, İsrail'in haftalarca süren yoğun bombardımanın ardından 7 Mayıs'ta Refah'ta askeri bir saldırı başlattığı ve bunun sonucunda 18 Mayıs 2024 itibarıyla yaklaşık 800 bin Filistinlinin Refah'ta yerlerinden edildiği belirtildi.

Adalet Divanı kararı İsrail’de panik yarattı! Beklenen yanıt geldi: İlk işleri onu aramak oldu…

Üst düzey Birleşmiş Milletler (BM) yetkililerinin, sürekli olarak, Refah'a yönelik bir askeri harekatın büyük riskler içerdiğinin altını çizdiğine işaret edilen kararda, BM kaynaklarının Gazze'de Filistinlilerin insani bir felakete uğrama riskinin gerçekleşmeye başladığı yönündeki uyarıları hatırlatıldı.

Adalet Divanı kararı İsrail’de panik yarattı! Beklenen yanıt geldi: İlk işleri onu aramak oldu…

İSRAİL DİVAN'I İKNA EDEMEDİ

İsrail'in, askeri operasyon başlattığı Refah'taki sivillerin güvenli şekilde tahliyesi konusunda Divan'ı ikna edemediği vurgulanan kararda, "Divan, Refah'taki askeri saldırı sonucunda Filistin halkının maruz kaldığı büyük riski hafifletmek için (İsrail'in aldığı) tedbirlerin yeterli olduğuna ikna olmamıştır." ifadelerine yer verildi.

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