Alman basınında Bayraktar için çarpıcı sözler: Türk muhalefeti onu görmezden gelemez!

Son dakika haberleri… Türkiye 14 Mayıs seçimlerine giderken uluslararası basın, ülkede yaşana gelişmeleri de yakından takip ediyor. 7'li koalisyonun yaşadığı karmaşalardan Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın küresel çaptaki etkisine kadar sayısız analiz peş peşe gelirken bu kez Türk savunma sanayisinin önemli değerli Baykar mercek altına alındı. Baykar'ın yerli üretimlerinin başarısına işaret eden Der Spiegel, sık sık yerli üretim başarılarını küçümseme eğilimi gösteren Türk muhalefetinin Baykar'ı görmezden gelemeyeceğinin altını çizdi.