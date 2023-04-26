Alman basınında Bayraktar için çarpıcı sözler: Türk muhalefeti onu görmezden gelemez!

Diplomasi başarılarının yanı sıra askeri teknolojide de bir dünya markası olma yolunda hızla yol alan Türkiye'nin İHA/SİHA üretimi bir kez daha ele alındı. Bir dünya markası haline gelen Bayraktar üretimleri bu kez Alman basınına konu oldu. Alman Der Spiegel, yerli ve milli üretimlerle dikkat çeken Baykar'a dair çarpıcı ifadeler kullandı.