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Giriş Tarihi: 26.04.2023 10:44 Güncelleme Tarihi: 26.04.2023 10:49

Alman basınında Bayraktar için çarpıcı sözler: Türk muhalefeti onu görmezden gelemez!

Son dakika haberleri… Türkiye 14 Mayıs seçimlerine giderken uluslararası basın, ülkede yaşana gelişmeleri de yakından takip ediyor. 7'li koalisyonun yaşadığı karmaşalardan Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın küresel çaptaki etkisine kadar sayısız analiz peş peşe gelirken bu kez Türk savunma sanayisinin önemli değerli Baykar mercek altına alındı. Baykar'ın yerli üretimlerinin başarısına işaret eden Der Spiegel, sık sık yerli üretim başarılarını küçümseme eğilimi gösteren Türk muhalefetinin Baykar'ı görmezden gelemeyeceğinin altını çizdi.

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Alman basınında Bayraktar için çarpıcı sözler: Türk muhalefeti onu görmezden gelemez!

Son dakika haberleri… Türkiye'de seçimler yaklaşırken uluslararası basın da ülkedeki gelişmelere dair ayrıntılı analizlere imza atıyor. Seçimlerin olası sonuçlarının yanı sıra Türkiye'nin son yıllarda küresel çapta edindiği sağlam konum sık sık değerlendirmelere konu ediliyor.

Alman basınında Bayraktar için çarpıcı sözler: Türk muhalefeti onu görmezden gelemez!

Diplomasi başarılarının yanı sıra askeri teknolojide de bir dünya markası olma yolunda hızla yol alan Türkiye'nin İHA/SİHA üretimi bir kez daha ele alındı. Bir dünya markası haline gelen Bayraktar üretimleri bu kez Alman basınına konu oldu. Alman Der Spiegel, yerli ve milli üretimlerle dikkat çeken Baykar'a dair çarpıcı ifadeler kullandı.

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Alman basınında Bayraktar için çarpıcı sözler: Türk muhalefeti onu görmezden gelemez!

TEKNOLOJİ ÜRETİMİNDE DÜNYA MARKASI OLDU

"Drone Üreticisi Bayraktar, Erdoğan'ın Olası Halefi Olarak Görülüyor" başlıklı analizde, 7'li koalisyonun bir dünya markası haline gelen Baykar üretimlerini görmezden gelmesinin mümkün olmadığının altı çizildi.

Alman basınında Bayraktar için çarpıcı sözler: Türk muhalefeti onu görmezden gelemez!

Selçuk Bayraktar'ın, siyasete atılacağı dedikodularını reddettiği ayrıntısına yer veren Spiegel, Bayraktar'ın teknoloji üretimleriyle gelen başarı ve büyümeye odaklandığı belirtildi.

Alman basınında Bayraktar için çarpıcı sözler: Türk muhalefeti onu görmezden gelemez!

"Selçuk Bayraktar, modern savaşın yürütülme şeklini değiştirdi ve bazıları ona Türkiye'nin Elon Musk'ı demeye başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın izinden gidip Türk siyaset sahnesine çıkabileceğine dair spekülasyonlar olsa da Bayraktar bu iddialara son noktayı koydu." İfadelerine yer veren Spiegel, muhalefete de göndermede bulundu.

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