Giriş Tarihi: 02.03.2024 14:10
Güncelleme Tarihi: 02.03.2024
14:12
Almanya’da kaset krizi büyüyor! Rusya’nın ifşası sonrası harekete geçtiler: Her şey yasaklandı!
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e yakınlığı ile bilinen, Rus devlet televizyonu RT Genel Yayın Yönetmeni Margarita Simonyan, dün çarpıcı açıklamalarıyla gündeme geldi. Simonyan, Alman ordusundan üst düzey subayların Kırım Köprüsü'ne saldırıyı istişare ettiği bir ses kaydına ulaştığını açıkladı. Ses kayıtlarının sosyal medyada yayınlanmasının ardından sözde özgürlükçü Alman hükümeti sosyal medyaya yasak getirdi.