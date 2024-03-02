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Giriş Tarihi: 02.03.2024 14:10 Güncelleme Tarihi: 02.03.2024 14:12

Almanya’da kaset krizi büyüyor! Rusya’nın ifşası sonrası harekete geçtiler: Her şey yasaklandı!

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e yakınlığı ile bilinen, Rus devlet televizyonu RT Genel Yayın Yönetmeni Margarita Simonyan, dün çarpıcı açıklamalarıyla gündeme geldi. Simonyan, Alman ordusundan üst düzey subayların Kırım Köprüsü'ne saldırıyı istişare ettiği bir ses kaydına ulaştığını açıkladı. Ses kayıtlarının sosyal medyada yayınlanmasının ardından sözde özgürlükçü Alman hükümeti sosyal medyaya yasak getirdi.

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Almanya’da kaset krizi büyüyor! Rusya’nın ifşası sonrası harekete geçtiler: Her şey yasaklandı!

Rusya Ukrayna savaşında yaşanan yeni gelişmeler dünyayı sarstı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e yakınlığı ile bilinen, Rus devlet televizyonu RT Genel Yayın Yönetmeni Margarita Simonyan dün yaptığı açıklamayla Almanya'ya dair çarpıcı açıklamalarda bulundu.

KASET KRİZİ PATLADI

AB ülkelerinin Ukrayna'ya destek vermesi nedeniyle savaşın büyüyeceği endişesi sürerken Simonyan'ın Alman subaylara dair yaptığı ifşa, Almanya'da büyük bir krize yol açtı.

Almanya’da kaset krizi büyüyor! Rusya’nın ifşası sonrası harekete geçtiler: Her şey yasaklandı!

Simonyan, Alman ordusundan üst düzey subayların Kırım Köprüsü'ne saldırıyı istişare ettiği bir ses kaydına ulaştığını açıkladı. Telegram hesabından açıklama yapan Simonyan, "Tam da (Almanya Başbakanı) Scholz'un NATO'nun Ukrayna çatışmasına katılmadığını ve katılmayacağını söylediği gün apoletli yoldaşlar bana son derece ilginç bir şey aktardı. Bu çok ilgi çekici kayıtta, yüksek rütbeli Alman subaylar Kırım Köprüsü'nü nasıl bombalayacaklarını (dikkat!) tartışıyor" ifadelerini kullandı.

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Almanya’da kaset krizi büyüyor! Rusya’nın ifşası sonrası harekete geçtiler: Her şey yasaklandı!

RUS YETKİLİ AÇIKLAMIŞTI

Söz konusu subayların saldırıyı Almanya'yı töhmet altında bırakmayacak şekilde nasıl gerçekleştireceklerini tartıştıklarını kaydeden Simonyan, 40 dakikalık kayıtta çatışmada uzun süredir yer alan ABD'li ve İngiliz askerlerinin de adının geçtiğini belirtti.

Almanya’da kaset krizi büyüyor! Rusya’nın ifşası sonrası harekete geçtiler: Her şey yasaklandı!

Simonyan, "O kadar eğlenceli bir materyal ve ses ki, bunu gerçekten yayınlamak istiyorum. Takipçilerimi sevindirmek" sözlerini kullanırken, Almanya'nın Moskova Büyükelçisi'ne, Almanya Dışişleri Bakanı'na ve bizzat Başbakan Olaf Scholz'a bu durumla ilgili resmi gazetecilik talebinde bulunacağını vurguladı.

Almanya’da kaset krizi büyüyor! Rusya’nın ifşası sonrası harekete geçtiler: Her şey yasaklandı!

İÇERİKLERİ YAYINLADILAR

İfşa olan kaset skandalının detayları, Alman basınında yer aldı. Rus propagandacılar, dört yüksek rütbeli Alman subayı arasındaki patlayıcı telefon görüşmesinin kaydını yayınladı. Yayınlanan ses kayıtlarında dört subayın Taurus seyir füzelerinin Ukrayna'ya olası teslimatını tartıştığı duyuluyor.

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