Almanya’da kaset krizi büyüyor! Rusya’nın ifşası sonrası harekete geçtiler: Her şey yasaklandı!

Simonyan, Alman ordusundan üst düzey subayların Kırım Köprüsü'ne saldırıyı istişare ettiği bir ses kaydına ulaştığını açıkladı. Telegram hesabından açıklama yapan Simonyan, "Tam da (Almanya Başbakanı) Scholz'un NATO'nun Ukrayna çatışmasına katılmadığını ve katılmayacağını söylediği gün apoletli yoldaşlar bana son derece ilginç bir şey aktardı. Bu çok ilgi çekici kayıtta, yüksek rütbeli Alman subaylar Kırım Köprüsü'nü nasıl bombalayacaklarını (dikkat!) tartışıyor" ifadelerini kullandı.