HaberlerGaleriSon dakika haberi: Amerika'da sular durulmuyor! Irkçılık karşıtı gösterilerde ateş açıldı
Son dakika haberi: Amerika'da sular durulmuyor! Irkçılık karşıtı gösterilerde ateş açıldı
Amerika'da siyahi Geporge Floyd'un polis şiddetine kurban gitmesinin ardından başlayan protestolar sürüyor. Portland'da göstericiler ile federal güvenlik güçleri arasında gerginlikler halen devam ediyor. Teksas'taki gösterilerde ise protestoculara ateş açıldı. İşte ABD'den korkutan görüntüler...
Giriş Tarihi: 26.07.2020
11:05
Güncelleme Tarihi: 26.07.2020
11:30
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