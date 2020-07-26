Son dakika haberi: Amerika'da sular durulmuyor! Irkçılık karşıtı gösterilerde ateş açıldı

Amerika'da siyahi George Floyd'un öldürülmesinini ardından başlayan ırkçılık karşıtı protestolar devam ediyor. Reuters'da yer alan habere göre Texas'ın Austin kentinde protestoculara ateş açıldı. Edinilen bilgiye göre bir kişi açılan ateş sonucu hayatını kaybetti. Portland kentinde ise polis şiddetine karşı başlayan protestolar hız kesmeden sürüyor. Geçtiğimiz hafta federal mahkeme binasının girişini ateşe veren göstericiler eylemlerini sürdürüyor. İşte Amerika'dan son dakika gelişmeler...