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Haberler Galeri Son dakika haberi: Amerika'da sular durulmuyor! Irkçılık karşıtı gösterilerde ateş açıldı

Son dakika haberi: 'da sular durulmuyor! Irkçılık karşıtı gösterilerde ateş açıldı

'da siyahi Geporge Floyd'un polis şiddetine kurban gitmesinin ardından başlayan protestolar sürüyor. Portland'da göstericiler ile federal güvenlik güçleri arasında gerginlikler halen devam ediyor. Teksas'taki gösterilerde ise protestoculara ateş açıldı. İşte ABD'den korkutan görüntüler...

Giriş Tarihi: 26.07.2020 11:05 Güncelleme Tarihi: 26.07.2020 11:30
Son dakika haberi: Amerika'da sular durulmuyor! Irkçılık karşıtı gösterilerde ateş açıldı

'da siyahi 'un öldürülmesinini ardından başlayan ırkçılık karşıtı protestolar devam ediyor. Reuters'da yer alan habere göre Texas'ın Austin kentinde protestoculara ateş açıldı. Edinilen bilgiye göre bir kişi açılan ateş sonucu hayatını kaybetti. Portland kentinde ise polis şiddetine karşı başlayan protestolar hız kesmeden sürüyor. Geçtiğimiz hafta federal mahkeme binasının girişini ateşe veren göstericiler eylemlerini sürdürüyor. İşte Amerika'dan son dakika gelişmeler...

Son dakika haberi: Amerika'da sular durulmuyor! Irkçılık karşıtı gösterilerde ateş açıldı

Reuters'da yer alan habere göre Texas'ın Austin kentinde protestoculara ateş açıldı. Edinilen bilgiye göre bir kişi açılan ateş sonucu hayatını kaybetti

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Son dakika haberi: Amerika'da sular durulmuyor! Irkçılık karşıtı gösterilerde ateş açıldı

ABD'nin Oregon eyaletindeki Portland kentinde, polis şiddeti karşıtı protestolar devam etti. Gösterilerin sürdüğü kentte, göstericilerle kentte bulunan federal güvenlik güçleri arasında gerginlikler halen devam ediyor.

Son dakika haberi: Amerika'da sular durulmuyor! Irkçılık karşıtı gösterilerde ateş açıldı

AP'nin haberine göre, polis şiddeti karşıtı göstericiler, geçtiğimiz hafta federal mahkeme binasının girişini ateşe verdi.

Son dakika haberi: Amerika'da sular durulmuyor! Irkçılık karşıtı gösterilerde ateş açıldı

Portland polisinden yapılan açıklamada, yüzlerce protestocunun sabaha kadar olay mahallinde toplandığı ve çok sayıda protestocunun koruyucu kasklar, gaz maskeleri, şemsiye ve sopalarla bina kapısına yöneldiği belirtildi.

Son dakika haberi: Amerika'da sular durulmuyor! Irkçılık karşıtı gösterilerde ateş açıldı


ABD'nin Oregon eyaletinin Portland kentinde toplanan binlerce gösterici dün de polis şiddeti ve ırkçılığa karşı protesto düzenledi.

Son dakika haberi: Amerika'da sular durulmuyor! Irkçılık karşıtı gösterilerde ateş açıldı

Göstericilere zaman zaman polis yine müdahale etti.

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