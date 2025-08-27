Giriş Tarihi: 27.08.2025 10:17
Güncelleme Tarihi: 27.08.2025 10:29
Ankara’nın Libya politikaları paniğe yol açtı: Türkiye Yunanistan’ı kuşatıyor
Türkiye'nin Libya merkezli dış politika hamleleri Yunanistan'da büyük endişe yaratıyor. Çeşitli Yunan haber kuruluşları, Ankara'nın Libya ile geliştirdiği yakın ilişkilerin, Doğu Akdeniz'de güç dengesini değiştireceğinin altını çizdi. Yunan basını, bu gelişmelerin Türkiye'ye Mavi Vatan'da "veto hakkı" kazandırdığını ve Atina'nın bölgesel konumunu zor durumda bıraktığını bildirdi.