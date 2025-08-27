Ankara’nın Libya politikaları paniğe yol açtı: Türkiye Yunanistan’ı kuşatıyor

Parapolitika haberinde, Doğu Akdeniz'deki güç dengesinin değişeceğine vurgu yaparak, "Yıllar süren çatışmaların ardından Bingazi'nin Ankara'ya yaklaşmaya başladığı görülüyor. Bloomberg'e göre bu, Türk gemilerinin Libya'nın hak iddia ettiği deniz bölgelerinde hidrokarbon aramaları yapmasının önünü açıyor. ABD merkezli haber ağı, Doğu Libya Temsilciler Meclisi'nin önümüzdeki günlerde 2019 tarihli Türk–Libya mutabakatı için oylamaya gitmesinin beklendiğini aktarıyor. Habere göre, anlaşmanın hayata geçirilmesinin önündeki engeller büyük ölçüde kalktı. Bu ise tutumda dramatik bir değişim ve Ankara–Doğu Libya yakınlaşmasının bariz bir göstergesi. Eğer onaylanırsa, anlaşma Türk araştırma gemilerinin Türkiye ile Girit arasındaki bölgede faaliyet göstermesine izin verecek." ifadelerini kullandı.