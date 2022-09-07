Giriş Tarihi: 07.09.2022 11:47 Güncelleme Tarihi: 07.09.2022 11:47

Antarktika'da kıyamet buzulu: Dünyayı bekleyen bir felaket var

Antarktika'nın Kıyamet Buzulu olarak isimlendirilen Thwaiets Buzulu, uzmanlara göre kıtaya zar zor tutunuyor. Son 6 ayda son 200 yıldan çok çok daha fazla eridiğini keşfeden uzmanlar, bunun dünya için olumsuz sonuçları olabileceğini ifade ediyor.