Antarktika’da kıyamet buzulu: Dünyayı bekleyen bir felaket var

Antarktika'nın Thwaiets Buzulu, uzmanlara göre zar zor tutunuyor. Buzul, son 200 yılda düşünülenden çok daha hızı bir şekilde erimeye başladı. Florida boyundaki Batı Antarktika Buzulu, bu şekilde erimeye devam ederse küresel deniz seviyesinin yükselmesine neden olacak. Erimenin boyutuna göre, oldukça büyük bir su seviyesi yükselmesi yaşanabilir. Bu nedenle de bilim dünyası buzula 'Kıyamet Buzulu' ismini verdi. Bilim insanları, ilk olarak buzul üstündeki kritik yeri haritada işaretlediklerini belirterek, geçmişe göre ne derece hızlı ilerlediklerini belirlemeye çalışmışlar. Şimdi veriler ise Thwaites Buzulu'nun ileride yalnızca bir kristal toptan ibaret kalacağını gösteriyor. Elde edilen bilgilere göre yalnızca 6 ayda buzulun önü deniz tabanıyla temasını tamamen kaybetti. Bunun bir başka olumsuz sonucu ise anormal yaz koşullarının yaşanma ihtimalinin olması. Zaten küresel bir iklim krizinin yaşandığı Dünya'da bir de bu felaketin yaşanması ciddi sonuçlara neden olablilir. Özetle uzmanlar, buzuldaki küçük bir değişimin bile dünya için büyük değişimlere neden olabileceğini düşünüyor.