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Haberler Galeri Antarktika'da kıyamet buzulu: Dünyayı bekleyen bir felaket var
Giriş Tarihi: 07.09.2022 11:47 Güncelleme Tarihi: 07.09.2022 11:47

Antarktika'da kıyamet buzulu: Dünyayı bekleyen bir felaket var

Antarktika'nın Kıyamet Buzulu olarak isimlendirilen Thwaiets Buzulu, uzmanlara göre kıtaya zar zor tutunuyor. Son 6 ayda son 200 yıldan çok çok daha fazla eridiğini keşfeden uzmanlar, bunun dünya için olumsuz sonuçları olabileceğini ifade ediyor.

Antarktika’da kıyamet buzulu: Dünyayı bekleyen bir felaket var

Antarktika'nın Thwaiets Buzulu, uzmanlara göre zar zor tutunuyor. Buzul, son 200 yılda düşünülenden çok daha hızı bir şekilde erimeye başladı.

Antarktika’da kıyamet buzulu: Dünyayı bekleyen bir felaket var

Florida boyundaki Batı Antarktika Buzulu, bu şekilde erimeye devam ederse küresel deniz seviyesinin yükselmesine neden olacak.

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Antarktika’da kıyamet buzulu: Dünyayı bekleyen bir felaket var

Erimenin boyutuna göre, oldukça büyük bir su seviyesi yükselmesi yaşanabilir.

Antarktika’da kıyamet buzulu: Dünyayı bekleyen bir felaket var

Bu nedenle de bilim dünyası buzula 'Kıyamet Buzulu' ismini verdi.

Antarktika’da kıyamet buzulu: Dünyayı bekleyen bir felaket var

Bilim insanları, ilk olarak buzul üstündeki kritik yeri haritada işaretlediklerini belirterek, geçmişe göre ne derece hızlı ilerlediklerini belirlemeye çalışmışlar.

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