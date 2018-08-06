Artık uçağınız rötar yaparsa...

Havayolu ulaşımında sık sık yaşanabilen uçak rötarlarıyla ilgili bir olayda Yargıtay'dan tazminat hakkı olduğuna dair karar çıktı. Geçtiğimiz aylarda yaşanan bir uçak rötarı olayında Yargıtay, mağduriyet yaşayan yolcunun tazminat hakkı olduğuna hükmetti. Olayın kendi şartları içerisinde uçağın hareketinin, yolcudan katlanması istenemeyecek bir süre gecikmesinin, yolcuya sözleşmeden cayarak zararını isteme hakkı vereceğini belirten Yüksek Mahkeme, uçuş firmasını dava eden yolcuyu haklı buldu. (İHA)