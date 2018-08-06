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Artık uçağınız yaparsa...

Yargıtay, mağduriyet yaşayan yolcunun tazminat hakkı olduğuna hükmetti. Yani sizin de uçağınız rötar yaparsa tazminat hakkınız bulunuyor...

Giriş Tarihi: 06.08.2018 14:48 Güncelleme Tarihi: 06.08.2018 14:49
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Artık uçağınız yaparsa...
Artık uçağınız rötar yaparsa...

Havayolu ulaşımında sık sık yaşanabilen larıyla ilgili bir olayda Yargıtay'dan tazminat hakkı olduğuna dair karar çıktı. Geçtiğimiz aylarda yaşanan bir uçak rötarı olayında Yargıtay, mağduriyet yaşayan yolcunun tazminat hakkı olduğuna hükmetti. Olayın kendi şartları içerisinde uçağın hareketinin, yolcudan katlanması istenemeyecek bir süre gecikmesinin, yolcuya sözleşmeden cayarak zararını isteme hakkı vereceğini belirten Yüksek Mahkeme, uçuş firmasını dava eden yolcuyu haklı buldu. (İHA)

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Artık uçağınız yaparsa...
Artık uçağınız rötar yaparsa...

Dava konusu olayda Sahiba Gökçen Havalimanından kalkması planlanan uçağın uçuşu, daha önce kuş çarpmasına bağlı olarak iniş takımında meydana gelen arızanın giderilmesi için yapılan zorunlu onarım nedeniyle 3 saat 20 dakika gecikmeli olarak gerçekleştirilmişti.

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Artık uçağınız yaparsa...
Artık uçağınız rötar yaparsa...
Gecikme dolayısıyla bu uçuşla bağlantılı uçuşunu kaçıran yolcu firma aleyhine uğradığı zararın giderilmesi talebiyle dava açmıştı.
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Artık uçağınız yaparsa...
Artık uçağınız rötar yaparsa...

TAZMİNAT HAKKI

Konuyu inceleyen Yargıtay 11. Hukuk Dairesi, duruma ve şartlara göre yolcudan katlanması istenemeyecek bir süre uçağın hareketinin geciktiği, davacının sözleşmeden cayarak zararını istemekte haklı olduğuna hükmetti.

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Artık uçağınız yaparsa...
Artık uçağınız rötar yaparsa...

Uygulamada yolcu ve uçuş firmaları arasındaki uyuşmazlıklar, havayolu iç hat taşıma sözleşmesi uyarınca Türk Sivil Havacılık Kanunu (TSHK) hükümlerine tabi oluyor.

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Artık uçağınız yaparsa...
Artık uçağınız rötar yaparsa...
TSHK 122. maddesine göre taşıyıcı pozisyonundaki firmalar seferlerde meydana gelecek gecikmelerden doğan zarardan sorumlu tutuluyor. Aynı Kanun'un 123.maddesi uyarınca da taşıyıcı zararı önlemek için gerekli tedbirleri alma olanağı bulunmadığını ispatlarsa bu takdirde artık zarardan sorumlu olmuyor.
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Artık uçağınız yaparsa...
Artık uçağınız rötar yaparsa...

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