Giriş Tarihi: 15.12.2023 19:10 Güncelleme Tarihi: 15.12.2023 19:15

Avrupa'daki Türk kasabası: Telfs! Anadolu'daki bir şehirden farkı yok

Dünyanın neresine giderseniz gidin bir Türk ile karşılaşmanız mümkün. Peki Avrupa'nın göbeğinde bir Türk kasabası olduğunu biliyor muydunuz? Üstelik Avusturya'nın Tirol eyalatine bağlı Innsbruck şehrinde. Bu şehrin Telfs kasabasının nüfusunun önemli bir kısmı Türk kökenlilerden oluşuyor. Türkiye'den göçen bu vatandaşların birçoğu ise İç Anadolu özellikle Konya ilimizden Telfs'e yerleşmiş. Buradayken sanki Türkiye'de gibisiniz. Hikayeleri ise epey ilginç İşte Avrupa'nın ortasındaki Türk şehri Telfs!