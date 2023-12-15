Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Avrupa'daki Türk kasabası: Telfs! Anadolu'daki bir şehirden farkı yok
Giriş Tarihi: 15.12.2023 19:10 Güncelleme Tarihi: 15.12.2023 19:15

Avrupa'daki Türk kasabası: Telfs! Anadolu'daki bir şehirden farkı yok

Dünyanın neresine giderseniz gidin bir Türk ile karşılaşmanız mümkün. Peki Avrupa'nın göbeğinde bir Türk kasabası olduğunu biliyor muydunuz? Üstelik Avusturya'nın Tirol eyalatine bağlı Innsbruck şehrinde. Bu şehrin Telfs kasabasının nüfusunun önemli bir kısmı Türk kökenlilerden oluşuyor. Türkiye'den göçen bu vatandaşların birçoğu ise İç Anadolu özellikle Konya ilimizden Telfs'e yerleşmiş. Buradayken sanki Türkiye'de gibisiniz. Hikayeleri ise epey ilginç İşte Avrupa'nın ortasındaki Türk şehri Telfs!

Avrupa’daki Türk kasabası: Telfs! Anadolu’daki bir şehirden farkı yok

AVRUPA'NIN GÖBEĞİNDE TÜRK ŞEHRİ: TELFS

Avusturya'nın Tirol eyaletindeki Innsbruck şehrine bağlı Telfs belediyesi, Türk nüfusunun çokluğuyla dikkati çekiyor. Görenler buraya adeta bir Türk şehri diyor. Kentte hayat Anadolu'daki gibi akıyor.

Avrupa’daki Türk kasabası: Telfs! Anadolu’daki bir şehirden farkı yok

Telfs, Avusturya şehirleri Innsbruck'a 33, Salzburg'a 215, Almanya'nın Münih şehrine ise 138 kilometre uzaklıkta.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Avrupa’daki Türk kasabası: Telfs! Anadolu’daki bir şehirden farkı yok

Telfs, yeşil doğası, sakin ve düzenli yapısı, sanayi ve turizm geliriyle dikkati çekiyor.

Avrupa’daki Türk kasabası: Telfs! Anadolu’daki bir şehirden farkı yok

Peki bu şehirde Türk nüfusu ne kadar?

Avrupa’daki Türk kasabası: Telfs! Anadolu’daki bir şehirden farkı yok

15 BİN KİŞİLİK NÜFUSUN 3 BİNİ TÜRK

Yaklaşık 15 bin nüfuslu şehrin yüzde 20'sine yakınını Türk kökenli vatandaşlar oluşturuyor.

SON DAKİKA