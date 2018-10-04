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Ayakkabıları olay oldu

Giriş Tarihi: 04.10.2018 12:11 Güncelleme Tarihi: 04.10.2018 12:15
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Ayakkabıları olay oldu
Ayakkabıları olay oldu

ABD Başkanı Donald Trump'ın eşi , çocuklar için düzenlediği kampanya çerçevesinde bir haftalık Afrika turuna devam ediyor.

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Ayakkabıları olay oldu
Ayakkabıları olay oldu

ABD Başkanı Donald Trump'ın eşi Afrika turunun ikinci gününde Gana'yı ziyaret etti.

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Ayakkabıları olay oldu
Ayakkabıları olay oldu

17. yüzyılda binlerce kölenin gemilerle ABD'ye gönderilmeden önce geçtiği 'Dönüşü olmayan kapı' Trump'ı hüzünlendirdi.

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Ayakkabıları olay oldu
Ayakkabıları olay oldu

Ancak ABD basınında First Lady'nin ziyaretinden çok giydiği kıyafetler olay oldu.

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Ayakkabıları olay oldu
Ayakkabıları olay oldu

Ziyaretin başında giydiği 10 bin TL'lik trençkotu olay olan , bu kez ayakkabısıyla gündem oldu.

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Ayakkabıları olay oldu
Ayakkabıları olay oldu

, ziyaretinde giydiği 50 dolarlık (304 TL) ayakkabı şaşkınlıkla karşılandı.

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Ayakkabıları olay oldu
Ayakkabıları olay oldu

Birçok kişi 'ın bu davranışını takdir etti.

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