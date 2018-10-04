Ayakkabıları olay oldu

ABD Başkanı Donald Trump'ın eşi Melania Trump, çocuklar için düzenlediği kampanya çerçevesinde bir haftalık Afrika turuna devam ediyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın eşi Melania Trump Afrika turunun ikinci gününde Gana'yı ziyaret etti. 17. yüzyılda binlerce kölenin gemilerle ABD'ye gönderilmeden önce geçtiği 'Dönüşü olmayan kapı' Trump'ı hüzünlendirdi. Ancak ABD basınında First Lady'nin ziyaretinden çok giydiği kıyafetler olay oldu. Ziyaretin başında giydiği 10 bin TL'lik trençkotu olay olan Melania Trump, bu kez ayakkabısıyla gündem oldu. Melania Trump, ziyaretinde giydiği 50 dolarlık (304 TL) ayakkabı şaşkınlıkla karşılandı. Birçok kişi Melania Trump'ın bu davranışını takdir etti.