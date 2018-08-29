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Az bilinen i fotoğraflar! Tarihin seyri...

i ne kadar iyi biliyoruz? Şimdilerde medeniyet naraları atan 'nin geçmişi ne kadar temiz?

Giriş Tarihi: 29.08.2018 10:05 Güncelleme Tarihi: 29.08.2018 10:17
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Az bilinen i fotoğraflar! Tarihin seyri...
Az bilinen tarihi fotoğraflar! Tarihin seyri...
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Az bilinen i fotoğraflar! Tarihin seyri...
Az bilinen tarihi fotoğraflar! Tarihin seyri...

Hitler'in 1899 yılında 4. sınıfta arkadaşlarıyla çekilen bir fotoğrafı.

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Az bilinen i fotoğraflar! Tarihin seyri...
Az bilinen tarihi fotoğraflar! Tarihin seyri...

Türk bayrağını ve Türk askerini görünce mutluluktan ağlayan Kıbrıs Türk'ü (Kıbrıs Barış Harekâtı)

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Az bilinen i fotoğraflar! Tarihin seyri...
Az bilinen tarihi fotoğraflar! Tarihin seyri...

Bu iskelet, 1972 yılında İran'da keşfedildi. Yapılan araştırmalara göre yaşadıkları dönemde 20'li yaşlarda olan bu iki insanın, aynı zamanda bir sağlık sorunları da yokmuş.

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Az bilinen i fotoğraflar! Tarihin seyri...
Az bilinen tarihi fotoğraflar! Tarihin seyri...

1898 yılında, insanlar altın bulma umuduyla Dawson City'e gelirken

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Az bilinen i fotoğraflar! Tarihin seyri...
Az bilinen tarihi fotoğraflar! Tarihin seyri...

İtalya 1991'de mülteciler...

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Az bilinen i fotoğraflar! Tarihin seyri...
Az bilinen tarihi fotoğraflar! Tarihin seyri...

Evlerinden kaçırılıp, köle olarak gemilere bindirilen insanlar.

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