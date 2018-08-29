Az bilinen tarihi fotoğraflar! Tarihin seyri...

Tarihi ne kadar iyi biliyoruz? Şimdilerde medeniyet naraları atan ABD'nin geçmişi ne kadar temiz? Hitler'in 1899 yılında 4. sınıfta arkadaşlarıyla çekilen bir fotoğrafı. Türk bayrağını ve Türk askerini görünce mutluluktan ağlayan Kıbrıs Türk'ü (Kıbrıs Barış Harekâtı) Bu iskelet, 1972 yılında İran'da keşfedildi. Yapılan araştırmalara göre yaşadıkları dönemde 20'li yaşlarda olan bu iki insanın, aynı zamanda bir sağlık sorunları da yokmuş. 1898 yılında, insanlar altın bulma umuduyla Dawson City'e gelirken İtalya 1991'de mülteciler... Evlerinden kaçırılıp, köle olarak gemilere bindirilen insanlar.