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'nın ilginç leri

Dünyanın en ünlü kahini olan 'nın 2018 için bilinmeyen bir i ortaya çıktı. Vanga'nın 2018 kehaneti 1979'da gerçekleştirdiği bir görüşmeden kaynaklanıyor.

Giriş Tarihi: 29.06.2018 12:06 Güncelleme Tarihi: 29.06.2018 12:41
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'nın ilginç leri
Baba Vanga'nın ilginç kehanetleri
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'nın ilginç leri
Baba Vanga'nın ilginç kehanetleri

O bir kahin.. Bulgaristan'ın bir köyünde yaşayıp orada öldü.

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'nın ilginç leri
Baba Vanga'nın ilginç kehanetleri

Gerçek adı Vangeliya Pandeva olan , 31 Ocak 1911'de bugün Makedonya topraklarında bulunan Strumitza köyünde dünyaya geldi.

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'nın ilginç leri
Baba Vanga'nın ilginç kehanetleri

16 yaşındayken bir fırtına sırasında yıldırım çarpması sonucu görme yeteneğini kaybeden , bu tarihten sonra Orta Çağın ünlü kahini Nostradamus gibi, sonradan gerçek olan lerde bulunarak, uluslararası üne kavuştu.

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'nın ilginç leri
Baba Vanga'nın ilginç kehanetleri

Hayattayken leri Bulgar hükümeti tarafından kaleme alınarak saklanan 'nın söylediklerinin büyük bülümü doğru çıktı.

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'nın ilginç leri
Baba Vanga'nın ilginç kehanetleri

İkinci Dünya Savaşı'nın sonucundan Gandi'nin ölümüne, 11 Eylül saldırılarından Obama'nın ABD Başkanı olacağına kadar pek çok te bulundu.

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'nın ilginç leri
Baba Vanga'nın ilginç kehanetleri

, Bulgaristan'da 1989 yılında devrilen eski komünist diktatör Todor Jivkov dahil çok sayıda devlet adamını leri ile etkiledi.

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