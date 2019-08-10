Baba Vanga'nın varisinin kehanetler kan dondurdu! Türkiye kehaneti ise...

Bulgar kahin Baba Vanga'nın kehanetleri tüm dünya tarafından biliniyor. Baba Vanga'nın ABD Başkanı Donald Trump ve Rusya lideri Vladimir Putin hakkındaki kehanetleri gibi deprem kehanetleri de oldukça çok konuşulmuştu. 1996 yılında hayatını kaybeden Baba Vanga'nın ölmeden önce kendisi gibi kör bir kızın varisi olacağını, kendi yeteneklerinin ona geçeceğini ifade etmişti. Bu durumda tüm gözler minik Kaede'ye çevrildi. Herkes onun için öldü demişti ama yıllar sonra ölmediği ortaya çıktı. Tüm bu yaşananlar tesadüf mü yoksa kehanetin devamı mı işte cevabı...