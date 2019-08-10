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  • Baba Vanga'nın varisinin kehanetler kan dondurdu! Türkiye kehaneti ise...

'nın varisinin kehanetler kan dondurdu! kehaneti ise...

Bulgar kahin 'nın kehanetleri tüm dünya tarafından biliniyor. Baba Vanga'nın ABD Başkanı ve lideri hakkındaki kehanetleri gibi deprem kehanetleri de oldukça çok konuşulmuştu. 1996 yılında hayatını kaybeden Baba Vanga'nın ölmeden önce kendisi gibi kör bir kızın varisi olacağını, kendi yeteneklerinin ona geçeceğini ifade etmişti. Bu durumda tüm gözler minik Kaede'ye çevrildi. Herkes onun için öldü demişti ama yıllar sonra ölmediği ortaya çıktı. Tüm bu yaşananlar tesadüf mü yoksa kehanetin devamı mı işte cevabı...

Giriş Tarihi: 10.08.2019 12:34 Güncelleme Tarihi: 10.08.2019 12:53
Baba Vanga'nın varisinin kehanetler kan dondurdu! Türkiye kehaneti ise...

Sovyetler'in Prag'ı işgalini, 2. Dünya Savaşı'nın sonucu, 2001 yılındaki İkiz Kuleler saldırısı, Barack Obama'nın ABD Başkanı olması gibi kehanetleri gerçek çıkan 'nın ölmeden önce söyledikleri ışığında herkes küçük Kaede'nin hayatını ve kehanetlerini merak ediyor. Kaede'nin annesi kızının 5 yaşında kehanetlere başladığını ifade ediyor. Kardeşinin bacağını burkacağını bildi, futbol maçının sonuçlarını bildi, büyük annesinin hastalığını bile bildi!

Baba Vanga'nın varisinin kehanetler kan dondurdu! Türkiye kehaneti ise...

ÖLDÜ SANDILAR AMA...

Doğuştan rahatsızlığı olan Fransız Micuta Kaede, tarihler 2011 yılını gösterdiğinde "Hasta. Tedavisi 'da sürecek" denilip Rusya'ya götürüldü. Ardından öldüğü açıklandı.

Ancak küçük kız ölmedi. Bu açıklamanın nedeni küçük kızın ve ailesinin yoğun ilgiden bunalmasıydı.

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Baba Vanga'nın varisinin kehanetler kan dondurdu! Türkiye kehaneti ise...

ETRAFINDA OLANI BİTENİ ÖNCEDEN BİLDİ!

Bir takım psişik güçleri olan Kaede için her şey küçük yaşlarda başladı. Günlük hayata dair kehanetlerde bulunuyordu. Kaede'nin annesi kızının 5 yaşında kehanetlerine başladığını söylüyor. Bunlardan ilki kardeşinin bacağını burkacağını söylemesi.

Baba Vanga'nın varisinin kehanetler kan dondurdu! Türkiye kehaneti ise...

Kaede'nin diğer kehanetleri ise futbol maçlarının sonuçları, eve gelecek misafirler, bardakların düşüp kırılması, büyükannesinin hastalığı...

Baba Vanga'nın varisinin kehanetler kan dondurdu! Türkiye kehaneti ise...

HER GECE BABA VANGA'YI RÜYASINDA GÖRÜYOR

Her gece rüyasında 'yı gördüğünü iddia eden Kaede, küçük yaşlardan beri rüyalarına ölülerin de girdiğini söylüyor. Ayrıca Kaede, uzun adamın gölgesi onu çok korkutuyor ve ona onun arkadaşı olmadığını söylüyor.

Baba Vanga'nın varisinin kehanetler kan dondurdu! Türkiye kehaneti ise...

TÜRKİYE KEHANETİ...

Kaede önemli kehanette bulundu. Bunlardan biri de 'yi yakından ilgilendiriyor.

Baba Vanga'nın varisinin kehanetler kan dondurdu! Türkiye kehaneti ise...

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