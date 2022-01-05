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Giriş Tarihi: 05.01.2022 10:46 Güncelleme Tarihi: 05.01.2022 11:44

Bakan Akar paylaştı, Yunanistan çıldırdı: Türkler geliyor...

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın geçtiğimiz günlerde Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yayınladığı video Atina'yı karıştırdı. Videoda 1580 metre mesafedeki Tuzla Adası'na yüzen Harp okulu öğrencilerinin görüntülerini paylaşan Bakan Akar'ın, "Öğrencilerimiz isterse aynı mesafedeki Meis adasına yüzebilir" sözleri Yunanistan basınında geniş yer buldu.

Bakan Akar paylaştı, Yunanistan çıldırdı: Türkler geliyor...

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar geçtiğimiz günlerde Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yayınladığı videoda, "Meis Adası, Türkiye'ye 1950 metre mesafede. Normalde, Harp Okulu öğrencisi yüzerek gider oraya. Okulun standardı 2 bin metre" demişti. Videonun devamında ise Planlı Açık Deniz Yüzme Eğitimi'ne dair görüntüler yer almış, Milli Savunma Üniversitesi Deniz Harp Okulu İç Limanı'ndan 1950 metre mesafedeki Tuzla Adası'na yüzen öğrencilere dair görüntülere yer verilmişti.

Bakan Akar'ın paylaştığı video Yunanistan'ı çıldırttı | Video

Bakan Akar paylaştı, Yunanistan çıldırdı: Türkler geliyor...

Bakan Akar'ın bu sözleri Atina'yı karıştırdı. Yunan medyasında video 'Türk propagandası', 'büyük tahrik' ve 'Türklerin hedefi Meis' başlıklarıyla verildi. Yunan Gazetesi Ta Nea, haberi 'Türkiye'nin propaganda videosu' başlığıyla verip provokasyonların devam ettiğini söyledi.

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Bakan Akar paylaştı, Yunanistan çıldırdı: Türkler geliyor...

Awt News ise haberi, 'Türk askerleri adaya yüzerek ulaşmak tehdidinde' başlığıyla vererek, adaya çıkma girişimlerinin yeniden devam ettiğini söyledi.

Bakan Akar paylaştı, Yunanistan çıldırdı: Türkler geliyor...

902 isimli bir başka basın sitesi ise, Türkiye ve Yunanistan arasında gerginlik ne zaman azalsa bir şekilde gerilimi yeniden tırmandırma ihtiyacı duyulduğunu söyleyerek, Türkiye'nin jeopolitik planlamalar yaptığını söyledi.

Bakan Akar paylaştı, Yunanistan çıldırdı: Türkler geliyor...

Yunan hükümet sözcüsü Yianis İkonomu, dün verilen basın toplantısında video ile ilgili, "Türkiye'nin iletişim şovları girişiminde bulunması, Yunanistan'ın milli konularla ilgili ciddiyet, özgüven ve sorumluluk analyışını etkilemez" dedi.

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