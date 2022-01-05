Bakan Akar paylaştı, Yunanistan çıldırdı: Türkler geliyor...

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar geçtiğimiz günlerde Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yayınladığı videoda, "Meis Adası, Türkiye'ye 1950 metre mesafede. Normalde, Harp Okulu öğrencisi yüzerek gider oraya. Okulun standardı 2 bin metre" demişti. Videonun devamında ise Planlı Açık Deniz Yüzme Eğitimi'ne dair görüntüler yer almış, Milli Savunma Üniversitesi Deniz Harp Okulu İç Limanı'ndan 1950 metre mesafedeki Tuzla Adası'na yüzen öğrencilere dair görüntülere yer verilmişti.
Bakan Akar'ın paylaştığı video Yunanistan'ı çıldırttı | Video