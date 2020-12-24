Balkanların Nostradamus'u Baba Vanga’dan korkutan 2021 yılı kehaneti! Dünyaya hükmedecek…

Gerçek adı Vangeliya Pandeva olan Balkanların Nostradamus'u olarak da bilinen Baba Vanga, 31 Ocak 1911'de bugün Makedonya topraklarında bulunan Strumitza köyünde dünyaya geldi. Henüz erken yaşta görme yetisini kaybeden Baba Vanga, Orta Çağ'ın ünlü kâhini Nostradamus gibi, sonradan gerçek olan kehanetlerde bulunarak, uluslararası üne kavuştu. İçerisinde bulunduğumuz dünyadaki pek çok felaketi önceden bildiği iddia edilen Baba Vanga'nın 2021 kehanetleri ise şoke etti. İşte Baba Vanga'nın korkutan 2021 yılı kehaneti…