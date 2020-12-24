Balkanların Nostradamus'u Baba Vanga’dan korkutan 2021 yılı kehaneti! Dünyaya hükmedecek…

"11 EYLÜL VE ÇERNOBİL'İ DE TAHMİN ETMİŞTİ."

12 yaşında görme yetisini kaybetti ve aynı zamanda kendisine geleceği görmesi için Tanrı'dan çok nadir bir hediye verildiğini iddia eden bu kadın, zaman içinde oldukça ünlü oldu.

Evrenin 5079'da sona ereceğini tahmin etti ve aradaki yıllarda olacak olan olayları da tahmin ettiği iddia edilenler arasında.