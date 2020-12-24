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Balkanların Nostradamus'u ’dan korkutan 2021 yılı kehaneti! Dünyaya hükmedecek…

Gerçek adı Vangeliya Pandeva olan Balkanların Nostradamus'u olarak da bilinen , 31 Ocak 1911'de bugün Makedonya topraklarında bulunan Strumitza köyünde dünyaya geldi. Henüz erken yaşta görme yetisini kaybeden Baba Vanga, 'ın ünlü kâhini Nostradamus gibi, sonradan gerçek olan kehanetlerde bulunarak, uluslararası üne kavuştu. İçerisinde bulunduğumuz dünyadaki pek çok felaketi önceden bildiği iddia edilen Baba Vanga'nın 2021 kehanetleri ise şoke etti. İşte Baba Vanga'nın korkutan 2021 yılı kehaneti…

Giriş Tarihi: 24.12.2020 16:51 Güncelleme Tarihi: 24.12.2020 16:52
Balkanların Nostradamus'u Baba Vanga’dan korkutan 2021 yılı kehaneti! Dünyaya hükmedecek…

Dünya tarihinin en büyük kâhinleri arasında yer alan 'nın kehanetleri konuşulmaya devam ediyor. Daha önce koronavirüs salgını, Putin'in Rusya devlet başkanı olacağı, 11 Eylül ikiz kuleler saldırısı gibi pek çok gerçekleşen olayı bilen Baba Vanga'nın 2021 yılı kehanetleri bir kez daha dünyanın gündemine oturdu. 2020 yılının bitime günler kala ünlü kahin Baba Vanga'nın 2021 yılı ile ilgili kehaneti ortaya çıktı. İşte Baba Vanga'nın korkutan o kehaneti…

Balkanların Nostradamus'u Baba Vanga’dan korkutan 2021 yılı kehaneti! Dünyaya hükmedecek…

"11 EYLÜL VE ÇERNOBİL'İ DE TAHMİN ETMİŞTİ."

12 yaşında görme yetisini kaybetti ve aynı zamanda kendisine geleceği görmesi için Tanrı'dan çok nadir bir hediye verildiğini iddia eden bu kadın, zaman içinde oldukça ünlü oldu.

Evrenin 5079'da sona ereceğini tahmin etti ve aradaki yıllarda olacak olan olayları da tahmin ettiği iddia edilenler arasında.

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Balkanların Nostradamus'u Baba Vanga’dan korkutan 2021 yılı kehaneti! Dünyaya hükmedecek…

Sovyetler Birliği'nin dağılışını, 11 Eylül 2001 saldırısını, Prenses Diana'nın ölümünü ve Çernobil felaketini tahmin eden bu kadının tahminlerinin %85'inin doğru çıktığı söylendi.

"KANSERE ÇARE BULUNACAK"

1996'da 85 yaşında ölmeden hemen önce, 2021'in kansere çare bulunduğu yıl olduğunu söyledi.

Balkanların Nostradamus'u Baba Vanga’dan korkutan 2021 yılı kehaneti! Dünyaya hükmedecek…

Ayrıca , 21. Yüzyılın başında insanlığın kanserden kurtulacağını ve bu durumu kanserin demir zincirlere bağlanacağı günün geleceğini söyleyerek belirtti.

Ancak, Baba Vanga'nın tahminlerine göre "gizemli bir hastalıktan" muzdarip olacağını söylediği Başkan Trump'un Beyaz Saray'dan ayrılışı da zor olacak.

Balkanların Nostradamus'u Baba Vanga’dan korkutan 2021 yılı kehaneti! Dünyaya hükmedecek…

'nin ilginç tahminleri arasında Avrupa ekonomisinin düşüşe geçeceği, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e kendi ülkesinden birinin suikast girişiminde bulunacağı ve aşırı görüşlü grupların Avrupa'da bir saldırı düzenleyeceği de yer aldı.

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