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'te faciası: 70 ölü!

Giriş Tarihi: 21.02.2019 09:30 Güncelleme Tarihi: 21.02.2019 09:35
Bangladeş'te yangın faciası: 70 ölü!

'in başkenti Dakka'nın Chawkbazar bölgesinde bir binada çıkan ve çevreye yayılan yangında en az 70 kişi hayatını kaybetti, 50 kişi yaralandı.

Bangladeş'te yangın faciası: 70 ölü!

Kurtarma çalışmalarının sürdüğü bölgede ölü sayısının artabileceğinden endişe ediliyor.

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Bangladeş'te yangın faciası: 70 ölü!

Yangında yaralanan 50 kişiden en az 9 kişinin durumunun kritik olduğu aktarıldı.

Bangladeş'te yangın faciası: 70 ölü!

'in başkenti Dakka'nın Chawkbazar bölgesinde bir binada çıkan yangında en az 70 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.

Bangladeş'te yangın faciası: 70 ölü!

Eski apartmanların ve kimyasal depoların bulunduğu bölgede çıkan yangının hızla yayıldığı belirtildi.

Bangladeş'te yangın faciası: 70 ölü!

Polisin aktardığı bilgilere göre, sabaha karşı başlayan yangının büyük kısmı 9 saatte kontrol altına alındı ancak çalışmaların hâlâ devam ettiği bildirildi.

Bangladeş'te yangın faciası: 70 ölü!

Sivil Savunma ve İtfaiye Birimi Başkanı Julfikar Rahman, "Şu ana kadar 70 cesede ulaştık" açıklamasını yaptı.

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