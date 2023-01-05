Giriş Tarihi: 05.01.2023 16:55
Güncelleme Tarihi: 05.01.2023
16:55
Başkan Erdoğan Nobel'e aday gösterildi! 'Tek başına felaketi önledi'
Rusya Ukrayna savaşı sürecinde arabuluculuk faaliyetlerini sürdüren Başkan Erdoğan'a övgü yağdı. Pakistan Senatosu Başkanı Muhammed Sadık Sanjrani, Erdoğan'ın gerçek bir devlet adamı olduğunu, onun sadece kendi ülkesinin değil bölge ve dünyanın iyiliği, refahı için çalışan halk lideri olduğunu vurguladı. Başkan Erdoğan'ı, Rusya-Ukrayna Savaşı sürecindeki çabaları dolayısıyla Nobel Barış Ödülü'ne aday gösterdiklerini bildirdi.