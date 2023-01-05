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Giriş Tarihi: 05.01.2023 16:55 Güncelleme Tarihi: 05.01.2023 16:55

Başkan Erdoğan Nobel'e aday gösterildi! 'Tek başına felaketi önledi'

Rusya Ukrayna savaşı sürecinde arabuluculuk faaliyetlerini sürdüren Başkan Erdoğan'a övgü yağdı. Pakistan Senatosu Başkanı Muhammed Sadık Sanjrani, Erdoğan'ın gerçek bir devlet adamı olduğunu, onun sadece kendi ülkesinin değil bölge ve dünyanın iyiliği, refahı için çalışan halk lideri olduğunu vurguladı. Başkan Erdoğan'ı, Rusya-Ukrayna Savaşı sürecindeki çabaları dolayısıyla Nobel Barış Ödülü'ne aday gösterdiklerini bildirdi.

AA
Başkan Erdoğan Nobel’e aday gösterildi! ’Tek başına felaketi önledi’

Başkan Erdoğan'ın Rusya Ukrayna savaşındaki arabuluculuk rolüne dikkat çeken Pakistan Senatosu Başkanı Muhammed Sadık Sanjrani, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı Nobel Barış Ödülü'ne aday gösterdiklerini bildirdi.

Başkan Erdoğan Nobel’e aday gösterildi! ’Tek başına felaketi önledi’

Sanjrani, yaptığı yazılı açıklamada, Pakistan halkı ve Senato adına, Rusya-Ukrayna Savaşı sürecindeki çabaları dolayısıyla Başkan Erdoğan'ı Nobel Barış Ödülü'ne aday gösterdiklerini belirtti.

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Başkan Erdoğan Nobel’e aday gösterildi! ’Tek başına felaketi önledi’

Bu savaşın tüm dünya için yıkımla sonuçlanabilecek bir "nükleer parlama" noktasına dönüştüğüne işaret eden Sanjrani, Erdoğan'ın, büyük gayretleri, her iki tarafa da zamanında ve etkili müdahaleleriyle tek başına küresel bir felaketi önlediğini bildirdi.

Başkan Erdoğan Nobel’e aday gösterildi! ’Tek başına felaketi önledi’

GERÇEK BİR DEVLET ADAMI

Sanjrani, tahıl koridoru anlaşması ile bölgenin yıkıcı bir açlıktan kurtulduğuna dikkati çekerek, Erdoğan'ın gerçek bir devlet adamı olduğunu, onun sadece kendi ülkesinin değil bölge ve dünyanın iyiliği, refahı için çalışan halk lideri olduğunu vurguladı.

Başkan Erdoğan Nobel’e aday gösterildi! ’Tek başına felaketi önledi’

Erdoğan'ın sadece ülkesi veya bölgesi için kıymetli liderliğini kanıtlamakla kalmadığını belirten Sanjrani, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Hazreti Muhammed'in tüm insanlığa barış, hoşgörü ve sevgi öğretilerini taşıdığına işaret etti.

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