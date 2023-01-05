Başkan Erdoğan Nobel’e aday gösterildi! ’Tek başına felaketi önledi’

GERÇEK BİR DEVLET ADAMI

Sanjrani, tahıl koridoru anlaşması ile bölgenin yıkıcı bir açlıktan kurtulduğuna dikkati çekerek, Erdoğan'ın gerçek bir devlet adamı olduğunu, onun sadece kendi ülkesinin değil bölge ve dünyanın iyiliği, refahı için çalışan halk lideri olduğunu vurguladı.