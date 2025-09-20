Giriş Tarihi: 20.09.2025 10:01
Güncelleme Tarihi: 20.09.2025 10:23
Başkan Erdoğan-Trump görüşmesi dünya basınında: İsrail’i F-35 korkusu sardı! ‘Türkiye’nin bölgesel caydırıcılığı artacak’
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD Başkanı Donald Trump ile yaptığı telefon görüşmesi uluslararası kamuoyunda dikkatle takip edildi. Görüşmenin ardından Erdoğan'ın Beyaz Saray'a davet edilmesi, iki ülke ilişkilerinde yeni bir dönemin kapısını aralarken, en çok konuşulan başlık ise olası F-35 savaş uçağı anlaşması oldu. Dünya basını, Türkiye'nin bu adımla bölgesel caydırıcılığını artırabileceğini yazarken, İsrail medyası ise gelişmenin Tel Aviv için ciddi bir güvenlik endişesi yarattığını öne çıkardı.